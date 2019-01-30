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不用奔高雄！桃園新亮點「50米長滾輪溜滑梯」啟用搶先看

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▲桃園風禾公園。（圖／西西和Q米提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲搶在明（31）正式開放前，西西和Q米在《旅遊超爽的！》分享內部設施。（圖／西西和Q米提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

北部人不用奔高雄，桃園風禾公園也有長約50米滾輪溜滑梯！在明（31）整修正式開放前，西西和Q米《旅遊超爽的！》搶先分享內部設施，以溜滑梯為主題的公園，還有磨石子溜滑梯、大沙坑、鞦韆等，大小朋友又有遊樂新去處了！

▲桃園風禾公園。（圖／西西和Q米提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲風禾公園位在桃園市中路特區慈文路上，佔地相當大，光是走一圈就要花不少時間。

西西和Q米表示，原本是防災公園的風禾公園，現在變身為溜滑梯主題公園，偌大腹地設置超長滾輪溜滑梯、高速溜滑梯、斜坡溜滑梯等7道溜滑梯。此外，還有沙坑、鞦韆、木樁平衡木、大片草皮等，媲美沖繩的親子公園，蹓小孩一整天不用花錢。

▲桃園風禾公園。（圖／西西和Q米提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲原本是防災公園的風禾公園，現在變身為溜滑梯主題公園。

風禾公園位在桃園市中路特區慈文路上，佔地相當大，光是走一圈就要花不少時間，附近有不少停車場，走到公園大概要5-10分鐘。

▲桃園風禾公園。（圖／西西和Q米提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲大片草坪配上橘色休憩裝置，形成搶眼的搭配，令人心曠神怡。

放眼望去，大片草坪配上橘色休憩裝置，形成搶眼的搭配，令人心曠神怡。重頭戲的滾輪溜滑梯，是順著公園本身斜坡建出長約50米、高約10米的溜滑梯，從最上面溜下來相當刺激，建議可以搭配工具輔助，溜起來更快更盡興。

▲桃園風禾公園。（圖／西西和Q米提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲▼重頭戲的滾輪溜滑梯，約有50米長、10米高，從最上面溜下來相當刺激。

▲桃園風禾公園。（圖／西西和Q米提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

若想要溜得速度更快，也別錯過高速磨石子溜滑梯，斜度頗高的滑梯速度很快，底下舖有木屑可緩衝衝力，但西西和Q米也建議，比較小的朋友還是要評估安全性喔。

▲桃園風禾公園。（圖／西西和Q米提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲高速磨石子溜滑梯，斜度頗高的滑梯速度很快，底下舖有木屑可緩衝衝力。

其他還有5道比較短的溜滑梯可以慢慢玩，除了滑梯之外，沙坑、鞦韆、木樁平衡木和景觀平台應有盡有，也適合帶野餐墊來野餐。西西和Q米提醒，因為公園遮避物較少，可以自備帳棚等物品遮陽，或於選擇下午來比較不會曬傷。

▲桃園風禾公園。（圖／西西和Q米提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲其他還有5道比較短的溜滑梯可以慢慢玩。

▲桃園風禾公園。（圖／西西和Q米提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲桃園風禾公園也有大沙坑可玩。

桃園風禾公園
地址: 桃園市桃園區慈文路688號

關鍵字： 桃園旅遊 親子旅遊 溜滑梯 最長溜滑梯 風禾公園 超長滾輪溜滑梯 春節旅遊

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