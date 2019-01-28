盤點「全台2月玩樂懶人包」！13處賞花、燈海歡樂走春

▲迪化街年貨大街已開跑。（圖／記者湯興漢攝）

旅遊中心／整理報導

本周六開始過年9天連假，準備好去哪玩了嗎？除了浪漫滿分的全台燈節，《ETtoday新聞雲》盤點出全台2月份玩樂行事曆，賞季節性花卉、燈飾、採草莓、泡溫泉，歡樂走春過豬年，還沒想法現在就來找靈感！

北部

1. 台北年貨大街

台北年貨大街日前在迪化商圈正式開跑，今年以「年來了」為主題，豬年更讓豬化身為3種年獸，結合9大商圈發起打擊年獸的各項活動。台北市商業處特別融入「網紅」元素，打造多個互動式拍照打卡點，另外還有趣味的小遊戲、網美系年菜教學等，在過年傳統中添加潮流元素，讓年節更有新意。

2019台北年貨大街

時間：1月19日至2月3日

地點：迪化街商圈（永樂市場廣場）

▲Luminarie光雕裝置藝術展 。（圖／業者提供）

2. 台北光之饗宴

今年北市府和全聯合作，引進源於義大利的Luminarie，打造「2019台北光之饗宴」，用233,990顆LED燈泡建出長達300公尺、高20公尺的光廊，絢麗奪目，讓台北的新年多了份華麗、浪漫氣息。

2019台北光之饗宴

時間：2019年2月5日至2月19日平日19:00-22:00；假日18:30-22:00

點燈時間：2月5日大年初一 18:00點燈儀式

地點：市民廣場及仁愛路4段（逸仙路至光復南路口）





▲陽明山平菁街42巷櫻花已經開七至八成。（圖／我的旅圖中提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

3. 陽明山花季

今年陽明山花季主題訂為「牽手觀櫻」，在陽明公園、花卉試驗中心均可看到櫻花、杜鵑等蹤跡，平菁街現在櫻花也已開滿8成，若有開車的朋友，也別忘了駐足等候夜間點燈，感受另一番美感。

陽明山花季

時間：2019年2月15日至3月17日

地點：陽明山國家公園





▲北市內湖樂活公園櫻花步道，樂活公園夜櫻（圖／台北市政府工務局公園處提供）

4. 內湖樂活櫻花季

近年台北市也追上夜櫻風潮，其中一個熱門景點就是內湖的樂活公園，寒櫻、八重櫻、昭和櫻均有不同風采，59盞路燈打亮桃紅色櫻花，化作北市最浪漫的櫻花步道。「2019樂活夜櫻季-浪漫光櫻」訂為1月27日至2月17日，2月17日還有櫻花野餐日x戀花電影院活動，去年沒看到的，今年別再錯過了。

2019樂活夜櫻季

時間：1月27日至2月17日

地點：台北市內湖區康樂街61巷

點燈時間：晚上5點45分至10點

門票：免費

▲大湖草莓季。（圖／記者彭懷玉攝）

中部

5. 大湖草莓季

今年草莓季提前一個月，目前已有60幾家草莓園開放採果，自採價位落在每台斤250至350元間，以豐香和香水品種佔大宗，採完草莓再到泰安鄉泡溫泉或是選間景觀餐廳拍拍美照，來到苗栗就是要將採草莓納入行程啊。

大湖草莓季

時間：即日起至4月中

▲苗栗銅鑼炮仗花步道。（圖／攝影師《飛翔在天際》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

6. 苗栗銅鑼炮仗花步道

看到炮仗花開就表示喜洋洋的春節快到了！每年1月下旬一路綻放到3月初，長達百公尺的橘黃色炮仗花從牆面垂墜而下，宛如黃金瀑布一般讓人相機停不下來，多處花牆都已經陸續盛放，休假若有來苗栗，記得順遊銅鑼環保公園賞壯觀花海。

苗栗銅鑼炮仗花步道

地址：苗栗縣銅鑼鄉民有路與119鄉道路口





▲2019武陵農場櫻花季。（圖／雄獅旅遊提供）

7. 2019武陵農場櫻花季

2019武陵農場櫻花季將於2月7日展開，武陵櫻花區共有200公頃，包括台灣原生山櫻花、霧社櫻、紅粉佳人等10多種不同品種，滿山開遍2.1萬株櫻花綿延於3公里長的步道，向來是國人最愛去的賞櫻景點，為因應大量人潮，今年主辦單位更規劃了「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等四大人潮疏運措施，每日進場人數均有上限。

2019武陵農場櫻花季

日期：2月7日至27日

地址：台中市和平區平等里武陵路3-1號





▲台中花博一天不太夠玩。（圖／台中市政府提供）

8.台中世界花卉博覽會

台中花博共有后里馬場、豐原葫蘆墩、外埔三大園區，其中葫蘆墩是免費參觀，結合花卉及在地文化，各個館區和裝置藝術均有深厚意涵，元旦起12歲以下兒童與台中市民享免門票優惠，另外也推出「縣市週」半價優惠，過年不妨安排個兩天慢慢逛。

台中花博

時間：2018年11月3日至2019年4月24日

官網：https://2018floraexpo.tw/

9.2019后里泰安櫻花季

「2019后里泰安櫻花季活動」也將從2月16日至3月3日展開，櫻花預計將在年後盛開，后里泰安派出所一帶花團錦簇。其他賞櫻景點還有東勢林場、八仙山森林遊樂區、大雪山森林遊樂區、武陵農場、文昌國小等熱門賞櫻景點，櫻花已陸續綻放。

2019后里泰安櫻花季

時間：2月16日至3月3日

地點：台中后里區

▲2019草坪頭櫻花季。（圖／cwenduan_chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



10.南投花卉嘉年華

全台唯一不靠海的南投縣，春節期間也將被各式花卉包圍，包括信義鄉踏雪尋梅、互新冬梅賞花季、草坪頭櫻花季、日月潭文武廟「蘭鄉報歲．櫻紅迎春」、鹿谷鄉「櫻花冬筍季」、暨大櫻花祭、魚池蘭花展、杉林溪鬱金香及繡球花季、國姓鄉「大腳丫路跑」等活動陸續展開。



時間：約至2月28日

地點：南投各鄉鎮

▲雲林縣莿桐花海節被譽為全國10大花海之一。（圖／小腹婆大世界提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

南部

11.雲林縣莿桐花海節

雲林縣莿桐花海節被譽為全國10大花海之一，壯觀的繽紛波斯菊海每年吸引大批遊客朝聖，今年規模與去年一樣是占地30公頃，20公頃以波斯菊花為主，還有10公頃的向日葵，為今年春節花海浪漫預告。

莿桐花海位於雲156縣道29公里處孩沙里社區沿線，花海受氣候影響每年可能延遲或提前開花，花期預計可持續到農曆春節連假結束，粉色、白色、紅色繽紛花海在風中搖曳，浪漫滿分。

雲林縣莿桐花海節

地點：雲林縣莿桐鄉孩沙里社區

▲台南普濟殿花燈展,府城普濟殿威靈王池府千歲。（圖／IG@kasimyang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

12. 普濟殿花燈展

350年歷史全台最早的王爺廟「府城普濟殿威靈王池府千歲」，其彩繪花燈展被票選為2015全台春節十大必看燈會，今年燈會邁向第五年，一千多顆手繪燈海佈滿夜空，成為熱門打卡點，但礙於經費常不足，因而萌生停辦念頭。如果粉專能突破一萬個讚，明年才可繼續撐下去。

普濟殿花燈展

地址：台南市中西區普濟街79號（花燈入口在國華街三段、永樂燒肉飯隔壁）

點燈時間：平日晚上6點至11點，假日則點燈到12點。

日期：即日起至2月12日





▲四重溪溫泉公園。（圖／左豪吃不胖提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

13. 屏東四重溪溫泉季

全台知名的屏東四重溪溫泉季已盛大開跑，溫泉公園以日式建築風格為主，裡頭會看到很多大型公仔以及彩繪地板可以拍照，漫步公園泡湯之餘漫步之餘，還能到今年特別打造的紫色櫻花燈海拍美照，讓整個公園瀰漫浪漫氛圍，而活動將延續到3月3日。

屏東四重溪溫泉季

時間：即日起至3月3日

地點：四重溪溫泉