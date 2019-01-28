親子族必收藏！全台「22處農場春節活動」懶人包

▲花蓮新光兆豐農場。（資料照／翻攝自花蓮新光兆豐休閒農場粉絲專頁）

旅遊中心／綜合報導

小朋友放寒假，緊接而來的9天農曆新年也將到來，為讓民眾更親近大自然，農委會網站於日前公布全台22處農場活動，只需付少少錢就能達到寓教於樂的目的，還沒想到要帶家裡小朋友去哪放電，不妨可參考以下名單。

【新北地區】

1. 準休閒農場

時間：1/19-2/1 (2/2-2/6休園)

活動：「2019寒假冬遊記優惠方案」每人只要350元，含生態導覽、DIY、草原活動、午餐等，適用學校、安親班、補習班等團體。

詳情請見：http://bit.ly/2HqKtIq

【桃園地區】

2. 好時節休閒農場

時間：2/7、2/9

活動：《農藝復興》第十課：迎春納福好彩頭，能學習蘿蔔相關知識、體驗拔蘿蔔、蘿蔔DIY、品嘗美味食物。

詳情請見：http://bit.ly/2HpaqZ1

【新竹地區】

3. 雪霸休閒農場

時間：2/4-2/8

活動：「2019雪霸金豬報喜」內容包含雪霸國家公園大鹿林道西線走春、春節DIY（藍莓果醋、手工果醬、照片馬克杯、照片磁鐵拼圖、豆豆拼貼鑰匙圈）、農場導覽、夜間活動觀霧行程、桌遊大賽等。

詳情請見：http://bit.ly/2Ho0wab





▲苗栗縣通霄鎮飛牛牧場。（資料照／環保署提供）

【苗栗地區】

4. 飛牛牧場

時間：1-3月

活動：「蜜香蛋糕星光樂趣體驗」房客晚上8點可免費體驗蜜香蛋糕DIY。

詳情請見：http://bit.ly/2Hsxztx

5. 山板樵休閒農場

時間：春節期間

活動：

(1)農曆春節期間凡於園區內露營或住宿，夜間可參與「面面俱到」春節贈獎活動。

(2)農曆初一至初五辦理「奇蹟蛋生」活動。

詳情請見：http://bit.ly/2HvHmz0

【彰化地區】

6. 魔菇部落休閒農場

時間：即日起-2/28 (2月休園日：04、11、12、18、19、25、26日)

活動：下載APP，入園時大聲說出「我愛魔菇部落」就有紅包送給你！過年期間，財神爺會突然快閃出現在任何地方和大家玩遊戲、發紅包。詳情請見：http://bit.ly/2HqQhlk

▲台一生態休閒農場。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

【南投地區】

7. 台一生態休閒農場

時間：1/1-3/31(春節期間不適用)

活動：http://bit.ly/2HvJ97c

(1)餐飲優惠：

訂席6,600元起/席(10位)-果汁無限暢飲、海報、指引牌、桌卡

訂席8,800元加贈群芳廳卡拉OK歡唱

滿15桌以上免費提供燈光音響設備

滿30桌以上加贈南芳花園宴會廳卡拉OK

(2)住房優惠：

和風雙人房平日6,300元/假日7,800元

經典四人房平日8,600元/假日10,200元

▲走馬瀨休閒農場彩虹木馬。（圖／翻攝自《走馬瀨農場》臉書專頁）

【台南地區】

8. 走馬瀨休閒農場

時間：1/19-2/10

活動：「2019台南走馬瀨農場童玩節」內容包含牧草推推樂、牧草彈珠台、野餐趣、烏克蘭特技秀、風箏飛高高等。活動期間六歲以下免費入場，台南市市民150元入場。

詳情請見：http://bit.ly/2Hr84sC

9. 大坑休閒農場

時間：即日起-春節

活動：

(1)「2019春節套裝行程」內容包含新春現場live民歌手演唱、春節特別節目、星空庭園自助晚餐、十公頃芬多精森林步道、山泉SPA水療浴場、住宿一晚等。詳情請見：http://bit.ly/2Hlvgbx

(2)「山泉蘭花祭」舉辦至3/10，歡迎來賞花。

10.仙湖休閒農場

時間：2/5-2/10

活動：凡購票入園者可免費參加紅龜粿DIY，活動時段為14:00及16:00。

詳情請見：http://bit.ly/2HzEpNT

11. 台南鴨莊休閒農場

時間：2/2、2/3、2/5-2/10

活動：假日農遊券(售價300元)，含入場門票、小火車搭乘體驗、鴨舍撿蛋體驗、鹹蛋加工體驗、紀念品彩繪DIY四選一(100元項目、水彈射擊遊戲、天鵝湖遊船、軌道競速遊戲)、假日園區免費設施(氣墊設施、木城堡、手搖船、戲沙池、旋轉木馬、搖搖車)。

詳情請見：http://bit.ly/2HBfwSd

12. 南元休閒農場

時間：2/4-2/9

活動：http://bit.ly/2HB9ReQ

(1)農曆初一至初四

湖上原木屋/豪華景觀房-8,800元/兩人

VIP房-10,800元/每房每晚

(2)農曆除夕及初五

湖上原木屋/豪華景觀房-7,000元/兩人

VIP房-9,000元/每房每晚

【高雄地區】

13. 華一休閒農場

時間：2/2、2/3、2/5-2/10，09:30~18:00

活動：高雄市民50元、外縣市民100元，憑門票可兌換冰棒及牧草一枝。詳情請見：http://bit.ly/2Horoqz

【屏東地區】

14. 天使花園休閒農場

時間：1/29-2/19

活動：1/29-2/19至農場內與花車打卡，送紅包袋，送完為止。1/29-2/17至屏東熱帶農業博覽會「蘭藝館」天使花園攤位，消費滿額可獲祈福卡一張。詳情請見：http://bit.ly/2HCIktB

15. 不一樣鱷魚生態休閒農場

時間：2/4-2/10

活動：入園買黃金果可折抵150元(每人限兌換乙次)。詳情請見：http://bit.ly/2HBfIAV



【宜蘭地區】

16. 三富休閒農場

時間：2/4-2/9

活動：2019新春特別企劃之「兩天一夜親子小旅行」內容包含手作療癒小盆栽、夜間生態導覽、光學萬花筒DIY、餵魚樂、葉拓Ｔ恤、小小魔術秀等。

詳情請見：http://bit.ly/2HoEu6W

17. 香格里拉休閒農場

時間：2/4-2/9

活動：2019年【金豬報喜】春節專案內容包含圍爐庭園晚宴、古早味南瓜餅製作及甘仔店糖果、香格里拉森林景觀門票、住宿一晚、早餐、甜品、民俗活動免費參加－搓湯圓、打陀螺、天燈祈福及春節應景活動。

詳情請見：http://bit.ly/2HqzaQz

18. 頭城休閒農場

時間：2/4-2/9

活動：為了增添過年氣氛，特別規劃「過年老街」的活動，把製棉花糖機、射汽球遊戲攤、大型彈珠檯、吉利轉盤等都搬到農場裡，並提供古早味零嘴，充滿年味。詳情請見：http://bit.ly/2HminhF

19. 麗野莊園休閒農場

時間：請與農場預約日期，0912-592789大陳

活動：「農場好時光(半日遊) 」內容包含坐鐵牛車、爬樹體驗、撿鴨蛋、歐姆蛋卷DIY等；另有農事體驗冬令營(兩日)。詳情請見：http://bit.ly/2HoIpkb

20. 廣興休閒農場

時間：即日起-1/31

活動：推出兩種優惠行程，「鴨母雙人行程」450元，包含七彩瓶生態蝦DIY、現拍現洗DO明信片、手工煎餅、現調飲料、飼料等；「豬哥單人行程」280元，含彩繪豬寶寶、手工煎餅、現調飲料、飼料等。

詳情請見：http://bit.ly/2HCHWLF

21. 勝洋休閒農場

時間：即日起-2月 (2/3-5公休)

活動：50元參加尋寶活動，闖關成功即可參加抽獎，獎品有免費DIY、免費釣魚、折抵50元等。

詳情請見：http://bit.ly/2HodrsD



【花蓮地區】

22. 新光兆豐休閒農場

時間：2/5-2/10

活動：「墾夢莊園迎春園遊會」販售春聯插畫製作物、手作飾品、農產品、美食等商品。

詳情請見：http://bit.ly/2HnzboA