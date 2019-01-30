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超喜氣！精選全台3處「暖色調」打卡點　其中2處期間限定

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▲苗栗銅鑼環保公園炮仗花。（圖／記者彭懷玉攝）

▲苗栗銅鑼環保公園炮仗花開得正美。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／整理報導

紅、橘等暖色調給人充滿希望的感覺，恰巧符合新春喜洋洋的意涵，《ETtoday新聞雲》精選出全台3處走春景點，再過幾天就是豬年，來用大紅大橘的色調洗版吧！

青立方（圖／網友滿分的旅遊札記提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲青立方被譽為「天空之城秘境」。（圖／滿分的旅遊札記提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

1. 新北新店青立方
爬完銀河洞瀑布走出登山口，驅車3分鐘即能抵達有「天空之城」美譽的青立方餐廳，這處遺世秘境，最大亮點就是古色古香的紅磚拱牆，四周被蓊鬱森林包圍，宛如宮崎駿筆下的動畫場景。佇立觀景台，可將360度眺望山林景緻盡收眼底，也難怪成為IG爭相打卡的熱點。

▲青立方。（圖／IG@imannchi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲青立方宛如宮崎駿筆下的動畫場景。（圖／IG@imannchi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

青立方 Greenery Cube Café
地址：新北市新店區銀河路98號
電話：02 2217 8768

▲苗栗銅鑼環保公園炮仗花。（圖／記者彭懷玉攝）

▲長約百公尺的步道牆面，被炮仗花海滿佈，盛開花形跟金針花有點神似，也像是新年的炮竹。（圖／記者彭懷玉攝）

2. 苗栗銅鑼炮仗花步道
每年1月至3月，正是炮仗花盛開的季節，苗栗多處均可找到其亮麗蹤跡，其中最值得造訪的就是銅鑼鄉環保公園的炮仗花，長約百公尺的步道牆面，被炮仗花海滿佈，盛開花形跟金針花有點神似，也像是新年的炮竹，新年來走一遭，為豬年薰染滿滿喜氣吧。

環保公園炮仗花步道
地址：苗栗縣銅鑼鄉民有路與119鄉道的交叉路口

▲武界部落「滿江紅」1/5。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲武界部落「滿江紅」景緻期間限定。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

3. 南投武界滿江紅
從現在到2-3月枯水期前，南投武界部落有一種特殊的「水面抽象畫」奇景，全世界相當罕見，是為水生蕨類植物「滿江紅」的傑作，每當冬季低溫，植物葉綠素被破壞後，轉變為紅色、橘色等繽紛色調，勾勒出一幅自然抽象畫作，沿著武界橋下的溪邊往另一座橋下走即可看到。

武界部落
地點：南投縣仁愛鄉界山巷4號

關鍵字： 走春 春節旅遊 走春景點 暖色系景點 滿江紅 苗栗銅鑼環保公園炮仗花 炮仗花 青立方

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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