淡水賞花聖地三色櫻開3成、過年最美！吉野櫻3月中報到

點評：期待過年的盛況～





▲1月25日淡水天元宮後山花況。（圖／Yu Chung授權提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

春天最動人的賞花盛事非粉嫩櫻花莫屬，除了陽明山平菁街一帶，淡水天元宮的花況也讓賞花客期待不已！攝影師〃風の攝影趣〃分享25日後山三色櫻和寒櫻盛開約3、4成，天元宮表示，預計過年期間最美，而民眾最期待的吉野櫻也將在3月中迎客，旅客不妨期待一下。

賞櫻勝地淡水天元宮以吉野櫻紅遍全台，其實後山的三色櫻和寒櫻也不遑多讓，從面對天壇左側山路步行約10分鐘即可抵達，三色櫻會出現白色、淡粉色和深粉色的變化，被濃霧籠罩的櫻花彷彿打了馬賽克，天氣好時，可拍出櫻花、聖殿、山巒一同入鏡的畫面。

▲天氣晴朗時，櫻花、聖殿、山巒一同入鏡的畫面。

每年一到櫻花季，淡水天元宮種植的台灣山櫻花、三色櫻、寒櫻、日本吉野櫻輪番綻放，美得像置身日韓賞櫻勝地，不用出國就能感受魅力。第一波開跑的三色櫻和寒櫻，去年的此時已開了7成，今年則明顯晚了近一周，天元宮指出，目前造訪旅客並不多，詢問花況的人較多。

▲由於櫻花易受天氣和風雨影響，建議出發賞花前可先私訊或電話了解即時花況。

知名的賞花景點擠滿賞花人潮，民眾記得準備好手機和相機紀錄美景，由於櫻花易受天氣和風雨影響，建議出發賞花前可先私訊或電話了解即時花況，另外，請多加善用大眾交通工具，以免堵車影響出遊興致。

▲去年淡水天元宮後山櫻花盛況。（資料照／記者于佳云攝）

值得一提的是，天元宮為宗教聖地，並非一般遊樂場所，賞花同時，請發揮公德心，不要搖拉櫻花樹枝及留下垃圾，造成當地人及義工們的困擾。

淡水無極天元宮

地址：新北市淡水區水源里北新路三段36號