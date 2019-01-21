貓奴看過來！台北貓咪造型雞蛋糕　可拉出100公分長起司絲

▲有廖貓貓燒位於捷運中正紀念堂站附近。

▲貓咪造型雞蛋糕非常可愛。

記者陳建竹／報導、攝影

有廖貓貓燒賣的是可愛版的雞蛋糕，從去年四月開始經營，眾多口味中的莫札瑞拉起司，可拉出約莫100公分長的起司絲，是IG打卡必買的口味！老闆Joey姓廖，「有廖」是諧音「有料」，讓大家知道相較於一般雞蛋糕，這裡面是有餡料的。貓是因為外甥女叫「貓貓」，週遭又有很多朋友養貓，店名便取做「有廖貓貓燒」。

▲貓咪造型的雞蛋糕深受貓奴喜歡。

會做這個生意是因為Joey跟外甥女都喜歡吃雞蛋糕，但每次經過傳統的雞蛋糕總覺得那些似乎有加人工香精，所以才想自己做，可以控制品質。為此Joey花了半年時間學烘焙，吃遍各大知名雞蛋糕，還特別製圖、設計，花了5萬元做出貓咪臉型的模子，做足準備才開店。

▲模子特別花了5萬元訂做。

由於出發點是希望自己跟外甥女都能吃得開心無負擔，因此使用上的材料很講究，從麵粉、雞蛋都是嚴選食材，是不添加乳化劑、含鋁泡打粉與人工香精的雞蛋糕。卡士達醬也是自己加香草莢製作，而不是用卡士達粉。卡士達醬剩下的香草莢她還會拿去曬乾，浸在萊姆酒裡面一個月變成香草精，做麵糊時可以加一點進去，去雞蛋的天然腥味。

▲草莓巧克力口味（左）。

▲OREA餅乾口味。

▲莫札瑞拉起司可拉出100公分的起司絲。

草莓加榛果巧克力醬的口味是季節限定，加熱後草莓的果酸變得明顯，與巧克力醬的甜做了一個平衡，吃多也不覺得膩。OREA餅乾的口味頗特別，原本脆脆的餅乾變成軟軟的口感，巧克力香氣因加熱的關係更突出。想吃鹹的可以點起司口味，Joey用的是莫札瑞拉起司，不只香Q有彈性，還可拉出約莫100公分長的起司絲。

▲有廖貓貓燒不時推出限定口味。

Joey不時會推出限定口味，像元宵節時曾推出湯圓貓貓燒，1月上旬也曾推出芋泥蛋黃口味，有興趣的朋友可以關注粉絲頁注意最新消息。



有廖貓貓燒

地址：台北市羅斯福路一段12號

電話：0966-994863