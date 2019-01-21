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業者出錢！花蓮旅遊補助延長至6／28　二天一夜1人減1000

ETtoday餓勢力

▲搭乘賞鯨船近距離賞鯨。（圖／鯨世界提供）

▲搭乘賞鯨船近距離賞鯨。（圖／鯨世界提供）

記者陳建竹／花蓮報導

暖冬旅遊補助即將在1月31日截止，許多人因為年底工作忙䟿，根本沒機會使用，不免覺得扼腕。沒關係，「泰國劉德華」聽到大家的心聲了，特別與東部旅遊專家儷庭旅行社合作，推出花蓮二天一夜遊專案，包括飯店住宿、租車24小時、賞鯨溯溪泛舟三選一，平日原價一人3500元，現在平日一人只要2500元！

▲▼酒店大廳的華麗吊燈。（圖／記者陳建竹攝）

▲酒店大廳的華麗吊燈。（圖／記者陳建竹攝）

▲▼從酒店開車到星巴克洄瀾門市只要7分鐘。（圖／記者陳建竹攝）

▲從酒店開車到星巴克洄瀾門市只要10分鐘。（圖／記者陳建竹攝）

住宿：花蓮麗翔酒店
花蓮麗翔酒店位置奇佳，斜對面是東大門觀光夜市，想吃宵夜只要走路2分鐘；鐵道文化園區也在附近，想當文青的人走路5分鐘即可；很想去公正路包子踩點的，10分鐘之內也走得到；至於現在花蓮最夯的星巴克貨櫃屋洄瀾門市，從酒店開車過去只要10分鐘。飯店後面還有很大的停車場，來花蓮旅遊住麗翔酒店是不錯的選擇。

▲▼格上租車的花蓮據點離花蓮火車站很近。（圖／記者陳建竹攝）

▲格上租車的花蓮據點離花蓮火車站很近。（圖／記者陳建竹攝）

租車：格上租車
格上租車是台灣最大的租車公司之一，花蓮的服務據點在國聯一路上，離花蓮火車站走路只要幾分鐘。租車可免費借用地圖、雜誌，也有24小時道路救援服務，只要填寫基本資料，確認車子外觀與內裝，即可展開花蓮假期。

▲▼泛舟地點在秀姑巒溪。（圖／向上泛舟提供）

▲泛舟地點在秀姑巒溪。（圖／向上泛舟提供）

行程：泛舟、賞鯨、溯溪三選一
泛舟地點在台灣東部最大的河川秀姑巒溪，從瑞穗大橋到長虹橋，全長約24公里，有20多處驚險的急流與險灘，非常刺激，但沿途峽谷與奇岩的自然美景，令人回味無窮，每年約吸引10萬人潮前來體驗。

▲▼一年四季皆可賞鯨。（圖／鯨世界提供）

▲一年四季皆可賞鯨。（圖／鯨世界提供）

每年春夏是賞鯨旺季，但冬季來體驗的話，仍然有機看看到鯨豚。搭乘賞鯨船近距離看鯨豚在海上躍動，那種感動很難忘懷。賞鯨同時，也可享受沿途七星潭月牙灣、清水斷崖等迷人海岸風情。

▲▼花蓮有許多專業溯溪團隊。（圖／溯溪王提供）

▲花蓮有許多專業溯溪團隊。（圖／溯溪王提供）

花蓮豐富的地形，產生許多有挑戰型及可看性的溪流，吸引許多溯溪專業團隊前來，發展出花蓮專屬的溯溪玩法。在專業教練帶領下，以生態旅遊為出發點，沿著溪谷逆流而上，穿越山谷、峭壁，邊欣賞花蓮自然風光，邊吸收大自然的芬多精。

▲▼鐵道文化園區離酒店只有5分鐘腳程。（圖／記者陳建竹攝）

▲鐵道文化園區離花蓮麗翔酒店只有5分鐘腳程。（圖／記者陳建竹攝）

為了歡迎新聞雲讀者來花蓮，從1月21日至6月28日，事先電話預訂，並將已下載至手機上的新聞雲App截圖傳至儷庭旅行社官方Line@，即享有一晚住宿（麗翔酒店花蓮館蒙馬特雙人房，附贈兩客早餐），加格上租車1.5或1.6L國產車24小時（恕不指定車款），加遊程門票（賞鯨/溯溪/泛舟）三選一，再贈送每車一份花蓮名產禮盒的優惠方案。平日原價一人3500元，假日（週六）一人3950元，現在平日一人2500元，假日（周六）一人3000元。


儷庭旅行社
地址：花蓮市花崗街16號
電話：03-8323366


備註：
1、事先電話確認房況、車況與遊程預訂，出遊當天憑預定憑證取車及預約人駕照，遊程則是憑預約人的身分證參加。
2、泛舟約3至4小時自行划艇，泛舟艇種類：頂級向上之心，包含救生員護航、活動險、泛舟裝備、午餐費，不含接送。若欲更換動力艇，需自費300元/人。
3、賞鯨行程包含船票、保險，不含市區接送及餐費。  
4、溯溪半日遊約3至4小時，包含溯溪裝備、保險、專業教練。  
5、租車超時費需自行負擔，每小時260元；超時6小時以上，以一日租金定價 2600元計。  
6、此專案「最低成行人數」2 人，人數增加時每位售價不變，超過「最多同行人數」4人時， 請另外詢問。  
7、3人同行房型安排入住四人房，每位售價不變；4人同行房型安排2間雙人房，若需要安排一間四人房，每位售價不變，請於報名時告知。
8、欲知其他詳情請向儷庭旅行社洽詢。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 花蓮旅遊 好康分享活動 麗翔酒店 鯨世界 向上泛舟 溯溪王 格上租車

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