新店青花驕1/19試營運　牛三拼限量免費招待



▲青花驕新店1/19試營運。（圖／王品集團提供)



旅遊中心／綜合報導

王品集團旗下麻辣鍋品牌青花驕開二店了，地點就選在新北市新店大坪林商圈，1月19日起試營運，頭二天(1/19、1/20)大手筆祭出價值748元的人氣商品「牛三拼盛宴」每日限量10份，由雪花牛、牛梅花、牛小排三種肉組成的拼盤，盛盤直徑長達55公分、重量將近1台斤，份量十足。沒有搶到牛三拼盛宴優惠也沒關係，另有限量指定肉盤買一送一優惠(價值298元)，讓消費者寒冬中大口品鍋、饗肉。





▲牛三拼開幕前二天限量免費招待。（圖／王品集團提供)





▲青花驕特色綜合丸。（圖／王品集團提供)



此外，青花驕祭出專屬「新店人」的優惠，只要你戶籍在新店區，或在新店區工作，即日起至1月31日來店消費，凡出示證明即款待青花驕獨家商品「青花驕特色綜合丸」乙份(價值228元)，包含青花椒貢丸、藏椒爆漿貢丸、芥末爆漿貢丸、軟骨貢丸四種特色丸子，「青花椒貢丸」與「藏椒爆漿貢丸」將磨碎青花椒粒融入貢丸，口感爽脆鮮麻不嗆口，是麻辣鍋最好的麻辣搭檔。



另外，越式餐廳「沐越」新店於1月19日開幕，把網路FB、IG人氣打卡產品「海陸推推鍋」豪邁升級為「龍蝦海陸推推鍋」，在原本堆滿像火山般的海陸好料再加碼放上整隻龍蝦，價值1,188元。迎接沐越新店民權店開幕，1/19、1/20四人同行來店消費即免費招待1份「龍蝦酸辣海陸推推鍋」(價值1,188元)，數量有限，送完為止。



新店民權店試營運獨家活動

慶開幕暖身活動：

1/19、1/20款待牛三拼盛宴(每日限量10份)。

1/19、1/20指定肉盤買一送一(每日限量10份) 。

我是新店人：即日起至1月31日來店消費，出示證明「我是新店人」(身分證、公司名片位於新店區)，即款待青花驕獨家商品「青花驕特色綜合丸」乙份。

青花驕麻辣鍋新店民權店

地址：新北市新店區民權路100號1樓

電話：(02)2218-0931



沐越新店民權店

地址：新北市新店區民權路100號2樓

