信義區美食新天堂開幕了　微風南山32家獨家餐廳美食進駐



▲微風南山美食樓層全攻略。





▲微風南山1月10日開幕！



記者黃士原／台北報導

微風南山今(10)日正式開幕，全館店櫃業種配置中餐飲就占了45%（伴手禮等不計算在內），除了5、6、7、46、47及48樓都是餐廳樓層，2樓-4樓也有美食櫃位，地下美食街還有更多美食品牌進駐，單純以品牌數量計算，就有超過130個餐飲食品相關品牌進駐，其中32家是獨家餐廳美食。

微風南山樓層規劃為地下2層至地上7層，結合精品、流行服飾、雜貨、異國美饌佳餚，全館約200間專櫃，獨家店櫃就有130間，2樓-4樓由微風、atré、日本三井物產三方聯盟，引進JR東日本旗下購物中心atré，而46F、47F、48F高樓層為天際餐廳與酒吧，單純以品牌數量計算，就有超過130個餐飲食品相關品牌進駐，根本就是一個美食中心，直接跟台北101、ATT 4 FUN搶食客。

32家獨家餐廳美食如下：

B2：陳興發興記菜館、金葉紅廚、金葉名氣餅、一風堂EXPRESS

B1：日本橋屋長兵衛、Petite Merveille、Sweet Cloud、赤鬼（章魚燒）、Savour Fresh

1樓：Daimon·犇廚魔館(2月底開幕)

2樓：YABI(尚未開幕)、Matcha Prince、心齋、la vie bonbon、BLUE BOTTLE COFFEE、Dandelion Chocolate、9 Palette Parlor、東京ミルクチーズ工場、le Boulanger de monge

3樓：FRUTA FRUTA Açai cafe、KOBE SWEETS CAFE

4樓：DANCING CRAB、JAPAN RAIL CAFE

5樓：BARI-UMA霸嗎拉麵、犇 牛肉食堂、広島お好み焼き 巧房

6樓：D弐拾弐

7樓：Mad For Garlic

47樓：和牛47(尚未開幕)、Smith＆Wollensky、MIRAWANI (尚未開幕)

48樓：CÉ LA VI(尚未開幕)





▲Smith & Wollensky乾式熟成帶骨肋眼3分熟度口感最佳。肋眼油花豐富，肉質軟嫩，乾式熟成後風味更加濃郁，以鹽和胡椒簡單調味。



在32家獨家餐廳美食之中，在電影《穿著PRADA的惡魔》中米蘭達最愛的Smith & Wollensky，同時也是股神巴菲特每年舉辦慈善午餐的指定牛排餐廳，跨足亞洲市場的首家分店就開在微風南山47樓，Smith & Wollensky亞洲首店除了帶來了6款乾式熟成牛排、9款溼式熟成牛排之外，還有數款台灣才有的專屬菜單，而且餐廳沒有低消，也沒有強迫收取10%服務費。開幕前就吸引許多人搶先訂位。



▲腊味煲仔飯。(圖／緯豆餐飲提供）

至於進駐B2美食街的香港廟街興記菜館，堅持以古法明火炭爐的方式製作各式煲仔飯，其獨特炭味飯焦，港星馮德倫等眾多藝人都曾是座上賓。興記煲仔飯另一迷人之處，來自於米飯緊貼著煲鍋的黃金脆鍋巴，底部金黃色澤的香脆焦飯，再淋上特製豉油，均勻攪拌，讓豉油滲透到每粒米飯中，吃起來有淡淡的甘香及油香。煲仔飯售價180元起。



▲香港最好吃素食餐廳「心齋」登台。（圖／心齋提供）

另外，同樣也是來自香港的心齋，曾入選The Daily Meal烹飪網絡平台篩選全球25大素菜餐廳，而且是中港台唯一入選餐廳，CNN旅遊頻道也讚許心齋的素點為「全港最佳素點心」，正式登台後也讓台灣喜歡素點的朋友有了多一個新選擇。心齋集合川式、泰式、粵式等料理手法，口感多元化、具層次感，同時堅持料理不含五辛（大蒜、蔥、薤、韭菜、興渠）、蛋、奶及味精。而此次進駐微風南山在龐大上班族與逛百貨看電影人潮集中的信義區，心齋中午特別提供雙人套餐，1,160元可以在21款菜餚中任選2款點心+2道主菜+2道主食+2款甜點。除午餐、下午茶時段也有供應。



▲每隔45分鐘店員現場跳舞帶動歡樂氣氛。(圖／陳建竹攝)

DANCING CRAB是日本人氣手抓海鮮餐廳，特色是每45分鐘就會有舞力全開的表演，而員工更以棒球場的啤酒女孩、遊樂園販售爆米花的爆米花姊姊等限定活動，打造出邊跳舞邊兜售飲品的獨特酒飲促銷方式，提供消費者不受拘束的用餐氣氛。



▲JAPAN RAIL CAFE有7種濃度的抹茶冰淇淋。(圖／黃士原攝)

至於位於2樓的Matcha Prince及4樓的JAPAN RAIL CAFE，則是抹茶控不能錯過的店，JAPAN RAIL CAFE微風南山店此次更與1907創業的静岡「丸七製茶」合作，推出7種等級不同濃度的抹茶冰淇淋，從1到7級一系列等待抹茶控前來挑戰，其中プレミアム No.7（Premium No.7）據說是世界上最濃的抹茶冰淇淋，身為抹茶控千萬不要錯過；而Matcha Prince販售茶茶小王子相關周邊商品、京都物產外，由於宇治最有名的就是抹茶，因此在專賣店內也會販售抹茶咖啡廳，提供使用宇治抹茶製作的抹茶拿鐵、抹茶珍珠奶茶、抹茶冰淇淋、抹茶聖代等甜點。



微風南山

地址：台北市松智路17號

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