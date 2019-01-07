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日本巴西莓專賣店登台　還有台灣限定的全素可麗餅

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▲日本巴西莓專賣店登台　還有台灣限定的全素可麗餅。（圖／FRUTA FRUTA提供)
▲台灣限定的全素可麗餅，左為巴西莓果昔可麗餅，右為水果俱樂部可麗餅。（圖／FRUTA FRUTA提供，以下同)

記者黃士原／台北報導

在日本推廣巴西莓的龍頭株式會社FRUTA FRUTA在2019年1月10日於台北市信義區開幕海外一號店FRUTA FRUTA Açaí Cafe 微風南山艾妥列店，除了提供高濃度巴西莓果泥之外，還有為台灣純素蔬食者量身訂做的全素可麗餅。

FRUTA FRUTA Açaí Cafe的巴西莓果泥，含最高規格巴西莓特有的整顆實感與滑順質地。在巴西莓冰沙上灑入新鮮水果與多彩Granola麥片做為配料，不僅僅是甜點，在歐美也作為正餐。本次引進日本最佳入門基本款「原味巴西莓果泥」、日本銷售第一的「特製巴西莓果泥」、使用超級食物的「超級食物巴西莓果泥」，除此之外，更為台灣民眾推出限定「日式抹茶湯圓巴西莓果泥」，當然現場也可以加價追加更多配料。

▲日本巴西莓專賣店登台　還有台灣限定的全素可麗餅。（圖／FRUTA FRUTA提供)
▲特製巴西莓果泥。

▲日本巴西莓專賣店登台　還有台灣限定的全素可麗餅。（圖／FRUTA FRUTA提供)
▲抹茶白玉可麗餅。

另外，也為台灣純素蔬食者量身訂做的全素可麗餅，選用小麥粉製作可麗餅薄皮，沒有用到使用雞蛋、奶油、生奶油，再搭配單純滋味又順口的手工豆腐鮮奶油與水果，還能控制甜度。口味上有四種選項，以經典巴西莓果泥為基底的「巴西莓果昔可麗餅」、火龍果粉紅餅皮「水果俱樂部可麗餅」、主打巧克力醬混巴西莓的「巴西莓巧克力香蕉可麗餅」、以日式抹茶搭配Q彈日式湯圓的「抹茶日式湯圓可麗餅」。

▲日本巴西莓專賣店登台　還有台灣限定的全素可麗餅。（圖／FRUTA FRUTA提供)
▲抹茶白玉巴西莓果泥。

巴西莓屬於棕櫚科植物，原產於巴西亞馬遜的水果，為比藍莓大一倍的紫黑色果實。平均一粒有5%可食用部分含有抗氧化物質-多酚與維他命E、胺基酸、幫助代謝的維他命B群、鈣與鐵等礦物質、油酸等豐富的營養素與抗氧化成分。近年來由於營養價值極高，近年也被稱為「超級食物」。

FRUTA FRUTA Açaí Cafe 微風南山艾妥列店
住址：台北市信義區松智路17號3樓

關鍵字： 美食情報 巴西莓 FRUTA FRUTA Açaí Cafe

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