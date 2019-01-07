PRADA惡魔牛排開幕前菜單搶先看　牛排1880元起、沒低消



▲Smith & Wollensky即將於1月10日開幕。



▲在電影《穿著PRADA的惡魔》中米蘭達最愛的Smith & Wollensky台北店將於1月10日開幕。



記者黃士原／台北報導、攝影

在電影《穿著PRADA的惡魔》中米蘭達最愛的Smith & Wollensky，同時也是股神巴菲特每年舉辦慈善午餐的指定牛排餐廳，跨足亞洲市場的首家分店即將於1月10日在微風南山47樓正式開幕，Smith & Wollensky亞洲首店除了帶來了6款乾式熟成牛排、9款溼式熟成牛排之外，還有數款台灣才有的專屬菜單，而且餐廳沒有低消，也沒有強迫收取10%服務費。





▲乾式熟成帶骨紐約客。

Smith＆Wollensky集團CEO Michael Feighery之前曾表示，除了引進正宗Smith＆Wollensky簽約牧場的USDA Prime牛肉，也在台打造專屬的乾式熟成室，透過獨家乾式熟成方式來讓牛肉更獨具風味。台北店開幕後提供的菜單中有6款乾式熟成牛排，分別是Smith＆Wollensky招牌的帶骨肋眼24盎司（3880元）、帶骨紐約客21盎司（3280元）、紐奧良風味帶骨肋眼24盎司（3980元）、丁骨26盎司（4280元）、乾式紅屋牛排35盎司（5680元）、乾式紅屋牛排46盎司（7680元）。





▲乾式熟成帶骨肋眼3分熟度口感最佳。肋眼油花豐富，肉質軟嫩，乾式熟成後風味更加濃郁，以鹽和胡椒簡單調味。

9款溼式熟成牛排分別是A5熊本和牛紐約客5盎司（3880元）、菲力10盎司（1980元）、培根捲菲力8盎司（1880元）、紐約客14盎司（2280元）、肋眼16盎司（2880元）、海膽菲力10盎司（2480元）、羅西尼菲力10盎司（2580元）、奧斯卡菲力10盎司（2480元）、咖啡可可菲力10盎司（2280元）。其中海膽海膽菲力是台灣才有的菜單。





▲菜單。（點擊可放大）





▲甜點及飲料菜單。





▲餐前麵包 HOMEMADE BREAD，以鑄鐵鍋盛裝現烤的手工布里歐許麵包，花瓣形狀外觀十分討喜，麵包口感鬆軟香甜，搭配台中乳酪職人的手工打發奶油，輕盈的奶油質地口感清爽但風味依然濃郁。





▲北海道干貝 南瓜味噌泥 紅藜麥 SEARED HOKKAIDO SCALLOP，使用U10生食級北海道干貝，雙面煎至金黃色，搭配炒過的紅藜麥與大麥增加口感上不同的層次，下方佐以南瓜味噌泥。

除了牛排，Smith & Wollensky還有憤怒蝦龍蝦奶油醬、牛肉韃靼等8道前菜，6款沙拉與湯品，以及海鮮冷盤與主廚推薦。這裡專屬於台灣菜單的是使用究好豬的究好豬培根佐墨西哥辣椒鄉村醬、究好豬戰斧豬排佐噶瑪蘭威士忌醬、爐烤鱘魚佐原住民20味辛香味、鱘魚生魚片。台灣Smith & Wollensky公關經理陳逸玲表示，在美國的Smith & Wollensky看不到生魚片，這是專為台灣來設計的一道菜。





▲椰子蛋糕，美國招牌甜點之一，自製椰子蛋糕抹上椰子萊姆酒與椰子奶油，最上層撒上椰子絲並搭配椰子脆片餅乾，口感層次豐富，清爽不甜膩。





▲巨大巧克力蛋糕，超巨型尺寸巧克力蛋糕非常吸睛，是Smith & Wollensky招牌甜點。5層Baileys注入巧克力蛋糕，再層疊上5層牛奶巧克力慕斯，最上方塗上一層濃郁的黑巧克力甘納許。



除了牛排SIZE很大，甜點的蛋糕的尺寸也很驚人，像是巨大巧克力蛋糕與椰子蛋糕一份都快跟女生的臉一樣大，以一般台灣女生的食量，很難在用完主餐後一個人把整份蛋糕吃完，7款蛋糕售價都是400元有找。

而在裝潢上，除了Smith & Wollensky經典白綠配色元素之外，陳逸玲說台北店還加入原木元素及金屬元素，以及明亮的採光，創造出不同於紐約店的風格。此外，台灣Smith & Wollensky還結合音樂打造時尚酒吧，鎖定商務客層的消費習慣，主要餐期以輕音樂或鋼琴演奏為主，夜晚則是以Live Band表演為主角。



另外，Smith & Wollensky台北店是沒有最低消費，也沒有收取服務費，不過還是引進美國的小費文化，在結帳時客人可以根據當天的服務給了小費，有15%、10%及回定金額選項，當然如果不想給小費也是可以的。

Smith & Wollensky Taipei

地址：台北市松智路17號47樓(微風南山47樓)

服務專線：02-23455647





▲Smith & Wollensky Taipei可近距離看到台北101。





▲靠窗座位相信開幕後會很搶手。





▲面對象山的座位，採光很棒，景色日夜都很美。





▲，台灣Smith & Wollensky還結合音樂打造時尚酒吧，鎖定商務客層的消費習慣，主要餐期以輕音樂或鋼琴演奏為主，夜晚則是以Live Band表演為主角。





▲Smith & Wollensky經典白綠配色元素。

