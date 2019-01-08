吃素者新天堂　香港最好吃素食餐廳「心齋」登台　1/12試營運



▲香港最好吃素食餐廳「心齋」登台。（圖／心齋提供，以下同）



記者黃士原／台北報導

近年來，擁有健康概念的素食掀起新食尚風潮，創立於2007年的香港心齋新派素食餐廳，被香港人封為「全港最棒素食餐廳」，2019年開始對外擴張版圖，海外首家分店搶進即將開幕的微風南山，將於1月12日試營運，並在18日正式開幕。

The Daily Meal烹飪網絡平台篩選全球25大素菜餐廳，其中心齋名列其中第18位，而且是中港台唯一入選餐廳，CNN旅遊頻道也讚許心齋的素點為「全港最佳素點心」，正式登台後也讓台灣喜歡素點的朋友有了多一個新選擇。





▲雞樅菌猴頭菇煲仔飯。





▲特級石榴球。





▲椰香包。





▲松仁黑松露炒飯。



心齋集合川式、泰式、粵式等料理手法，口感多元化、具層次感，同時堅持料理不含五辛（大蒜、蔥、薤、韭菜、興渠）、蛋、奶及味精。而此次進駐微風南山在龐大上班族與逛百貨看電影人潮集中的信義區，心齋中午特別提供雙人套餐，1,160元可以在21款菜餚中任選2款點心+2道主菜+2道主食+2款甜點。除午餐、下午茶時段也有供應，讓吃素者即使錯過用餐時間，也不用擔心沒有佳餚可品嚐，預計將開創另一個素食下午茶的風潮。



心齋的素火鍋，因為可一次吃到所有精選好料，往往也是無數消費者的必點，是另一項人氣商品。此外，也會隨機推出台灣限定菜餚，如「啫啫山野菜」，就是台灣店的限定料理。





▲心齋燒賣。





▲原隻榆耳扣羊肚菌。





▲羊肚菌粥。





▲素火鍋。這款湯底使用超過20種材料煮成，麻辣味香而不嗆喉，湯底愈滾愈香。



慶祝開幕，心齋推出一連串的優惠活動回饋消費者：

1、開幕首2日（1/12~1/13）推出買一送一活動，消費「特級石榴球」即送「咕嚕魔芋」一客（限內用，限量），兩款均是心齋招牌菜餚；

2、1/12~1/17每日午餐與晚餐預約的客人各前50名，可享85折優惠。

3、1/12~1/31來店消費，不論金額，每桌皆可獲得一張9折優惠券於下次來店使用（國定假日恕不適用）。

4、1/12~2/28平日（不含周末與國定假日）下午茶時段（2:30~4:30）消費可享8折優惠，加入會員則享75折優惠。