超過130家進駐　微風南山各樓層餐飲品牌全攻略



▲有超過130個餐飲品牌進駐微風南山。(圖／黃士原攝)



記者黃士原／台北報導

微風南山即將於1月10日正式開幕，官方數字中，全館店櫃業種配置中餐飲就占了45%（伴手禮等不計算在內），但如果單純以品牌數量計算，超過140個餐飲相關品牌進駐，其中包括米其林名廚開設的Daimon‧犇廚魔館(2月底開幕)、首度登台的BLUEBOTTLE COFFEE，以及7家高樓層餐廳等，以下為各樓層餐飲品牌完整名單。





▲LUKE‘S LOBSTER進駐微風南山，還推出熱壓三明治。（圖／LUKE‘S LOBSTER提供)

1F 時尚大道

多家首次進駐的國際精品坐落微風南山的1樓，但除了精品之外，這層樓也有3家餐飲品牌，包括紐約人氣龍蝦堡的LUKE’S LOBSTER，由摘得28顆米其林星星的廚魔梁經倫與犇鐵板燒一同開設的餐廳Daimon·犇廚魔館，以及英國鹿老牌茶品牌Whittard of Chelsea。不過Daimon·犇廚魔館要到2月底才會開幕。



進駐的餐飲品牌：LUKE’S LOBSTER、Daimon·犇廚魔館(尚未開幕)、Whittard of Chelsea





▲香港最好吃素食餐廳「心齋」登台。（圖／心齋提供）





▲藍瓶咖啡的罐裝咖啡終於也買得到。（圖／黃士原攝）





▲9 Palette Parlor。（圖／黃士原攝）





▲東京ミルクチーズ工場。(圖／黃士原攝)



2F 名品迴廊|微風艾妥列Atré

微風艾妥列Atré的樓層之一，引進最新穎的品牌，而餐飲品由有瓦城泰統集團2018年自創新興話題品牌「YABI」，為美食餐廳及咖啡廳的最新風格，心齋則是有香港最好吃的素食餐廳之稱，la vie bonbon是來自日本的甜點店，而在日本爆紅的藍瓶BLUE BOTTLE COFFEE也在這一層樓，雖然沒有辦法喝到水沖咖啡，但可以買咖啡豆及週邊。9 Palette Parlor則是 日本生鮮蔬果專賣店，le Boulanger de monge是來自日本的麵包店。



進駐的餐飲品牌：YABI(尚未開幕)、Matcha Prince、心齋、la vie bonbon、咖樂迪咖啡農場、BLUE BOTTLE COFFEE、Dandelion Chocolate、9 Palette Parlor、珍煮丹、東京ミルクチーズ工場、le Boulanger de monge





▲台灣限定的全素可麗餅，左為巴西莓果昔可麗餅，右為水果俱樂部可麗餅。（圖／FRUTA FRUTA提供）





▲九州鬆餅。(圖／黃士原攝)



3F 微風艾妥列Atré

這裡有全台首家的巴西莓專門店FRUTA FRUTA Açaí Cafe 微風南山艾妥列店，除了提供高濃度巴西莓果泥之外，還有為台灣純素蔬食者量身訂做的全素可麗餅。而九州鬆餅咖啡則是首度進駐百貨，大家在這裡也吃得到健康鬆餅。



進駐的餐飲品牌：P&T柏林茶館Bloomingville、FRUTA FRUTA Açai cafe、九州パンケーキcafé九州鬆餅咖啡、KOBE SWEETS CAFE、小器食堂、papabubble





▲《DANCING CRAB蟹舞》不用刀叉，純粹豪邁手抓來吃海鮮。(圖／台灣欣葉國際餐飲提供）





▲JAPAN RAIL CAFE有7種濃度的抹茶冰淇淋。(圖／黃士原攝)





▲31冰淇淋。(圖／黃士原攝)



4F 微風艾妥列Atré

Baskin-Robbins 31冰淇淋繼三井林口店之後，也來到微風南山展店，DANCING CRAB則是日本超人氣的手抓海鮮餐廳，除了用餐還有店員的熱舞炒熱氣氛。JAPAN RAIL CAFE是亞洲第二間分店，最特別的是JAPAN RAIL CAFE與1907創業的静岡「丸七製茶」合作，有7種等級不同濃度的抹茶冰淇淋。étage15悅品飲茶與悅品擺酒還沒開幕。



進駐的餐飲品牌：Baskin-Robbins 31冰淇淋、étage15悅品飲茶、DANCING CRAB、JAPAN RAIL CAFE、悅品擺酒





▲BARI-UMA霸嗎拉麵是廣島人氣拉麵。(圖／黃士原攝)





▲犇牛肉食堂。(圖／黃士原攝)





▲四國讚岐烏龍麵 天麩羅專門店。(圖／黃士原攝)





▲広島お好み焼き 巧房。(圖／黃士原攝)



5F日膳旬味

整個樓層都是日風餐飲品牌，BARI-UMA霸嗎拉麵是廣島人氣拉麵，犇 牛肉食堂則是犇鐵板燒新創品牌，主要提供蓋飯，鶏三和是名古屋超人氣親子丼專門店，已在新竹台中展店的晴木千層豬排終於也來台北了，超薄切25層上等豬肉片堆砌而成，深受日本年輕人和女性的喜愛。HOYII北車站開出首店之後，平價天丼店天丼てんや也進駐微風南山。



進駐的餐飲品牌：大戶屋、BARI-UMA霸嗎拉麵、樂咖LOKA沖繩湯咖哩、犇 牛肉食堂、福芳號、鶏三和、KIMUKATSU晴木千層豬排、四國讚岐烏龍麵 天麩羅專門店、SHABUSATO、盛合屋、広島お好み焼き 巧房、CoCo壱番屋、天丼てんや、大河屋





▲時時香是主推跨菜系中式料理，統整中式各家菜系的經典人氣菜色。(圖／黃士原攝)





▲D弐拾弐則是新葡苑新創的點心品牌。(圖／黃士原攝)



6F亞洲饗宴

時時香、瓦城都是瓦城泰統旗下品牌，時時香是主推跨菜系中式料理，統整中式各家菜系的經典人氣菜色，台北第一家店就在微風南山。而D弐拾弐則是新葡苑新創的點心品牌，吃得到各式港點。



進駐的餐飲品牌：時時香、瓦城、D弐拾弐



7F摘星餐酒館

來自南韓的Mad For Garlic是台灣首店，是家大蒜主題餐廳，超過九成的餐點都有用到大蒜。Trine&Zen則是微風集團旗下品牌。

進駐的餐飲品牌：金色三麥、Mad For Garlic、Trine&Zen





▲Smith＆Wollensky的乾式熟成帶骨紐約客。（圖／黃士原攝）





▲The Ukai Taipei 示意圖。(圖／The Ukai Taipei提供)



46F-48F 星空塔 Sky Tower

46到48樓這裡是高樓層的雲端頂級餐廳，可以俯瞰台北美景，有新葡苑新型態餐廳SHIN PU YUAN 新葡苑四十六，結合鐵板燒與日本高級割烹的THE UKAI TAIPEI，番紅花新型熊的餐廳SAFFRON 46，乾杯集團新創的日本和牛專門餐廳和牛47，Smith＆Wollensky則是紐約人氣牛排館，招牌是乾式熟成牛排，至於MIRAWANI 則是中西合併的餐廳。最高的48樓的CÉ LA VI則是LVMH集團旗下高空餐廳。



46F品牌：SHIN PU YUAN 新葡苑四十六、THE UKAI TAIPEI、SAFFRON 46

47F品牌：和牛47(尚未開幕)、Smith＆Wollensky、MIRAWANI (尚未開幕)

48F品牌：CÉ LA VI(尚未開幕)





▲赤鬼章魚燒。(圖／黃士原攝)



B1F

2,222坪亞洲最大的微風超市就在這裡，其他還有食品、餅乾、伴手禮與熟食等品牌進駐，像是被台北米其林指南推薦的日本橋玉ゐ，提供韓式熟食的饌美，文字燒、鐵板燒專門店的TEN屋，而億長御坊、六福客棧、泰飽也都是大家熟悉的品牌。另外，內湖的人氣名店初心菓寮也首度進駐百貨公司。



洋菓子：Bonnie sugar、Swiiity、Petite Merveille、Laetitia、Le Ruban、Sweet popup、F2 Patisserie法式甜點、MOMOIRO、Chirle Brown查理布朗、甜宇宙、Queen’s Ring、BRUSA、AMO阿默蛋糕、塔吉特、Sweet Cloud、CAPATINA、一之軒、La Famille法米

台灣、日本和菓子：小草作、李亭香、奇華、咱們、原味千尋、鶴屋吉信、京菓庵、林梅水果干、珍珠菓子、日本橋屋長兵衛、初心菓寮、小茶栽堂

熟食：葡吉、123水餃、賣灶LOVE、六福客棧、泰飽、億長御坊、饌美(韓式熟食)、日本橋玉ゐ、米達人、穗之蔵おにぎり、TEN屋、赤鬼、Savour Fresh、HOT STAR、NICE GREEN





▲興記菜館腊味煲仔飯。(圖／緯豆餐飲提供)





▲興記菜館腊味煲仔飯。(圖／緯豆餐飲提供)





▲▲點點心mini紫色芋泥豬仔包。(圖／緯豆餐飲提供)





▲金葉名氣餅。(圖／黃士原攝)





▲一風堂堂EXPRESS。(圖／黃士原攝)





▲金葉紅廚。(圖／黃士原攝)





▲德州美墨炸雞。



B2F 美饌廣場

提供中式、日式、港式、異國料理等，38個品牌打造信義區最豐富的美食街。其中陳興發興記菜館、金葉紅廚、金葉名氣餅、一風堂EXPRESS、曲奇4重奏都是全台獨家，尤其是陳興發興記菜館的煲仔飯也有香港最好吃的煲仔飯之稱，是美食街的必吃之一。金葉紅廚、金葉名氣餅則是日本來的美食，提供日式川菜與日式炸肉餅。另外，網友票選最好吃的炸雞第三名的德州美墨炸雞也進駐微風南山，東區及信義區的朋友想吃就不用跑到天母或京站了。



曲奇4重奏是香港蝴蝶酥名店，以後想吃不用飛香港了！



進駐餐飲品牌：陳興發興記菜館、灶紅了、頂呱呱、點點心mini、宮武讃岐烏龍麵、鮮芋仙、日春木瓜牛奶、蔬河、大心、金葉名氣餅、八番赤野、珍饌小廚、張記海南雞飯、天然素材富士鐵板燒、繼光香香雞、328加東叻沙、這味泰泰、浮誇 海鮮丼飯、金葉紅廚、初牛 炭火直燒丼飯、熱火美式牛排、德州美墨炸雞、一風堂EXPRESS、滿粥穗(尚未開幕)、石研室(尚未開幕)、翰林茶棧、CHAFFEE、御奉EMPEROR LOVE、漢坊餅藝、阿舍食堂A-Sha Dry Noodle、海邊走走、黑橋牌、曲奇4重奏、快車肉乾、喜之坊、維格餅家、先麥芋頭酥、蜂蜜皇后。



註：很多店家尚未開幕，以現場情況為主。

