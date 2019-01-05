LUKE‘S LOBSTER旗艦店1/10進駐微風南山　新推熱壓三明治



▲龍蝦起司熱壓三明治，350元​。（圖／LUKE‘S LOBSTER提供)



記者黃士原／台北報導

紐約曼哈頓龍蝦堡專門店「LUKE‘S LOBSTER」也要進駐微風南山了！而除了原本的龍蝦、蟹肉、白蝦三明治之外，這次還推出新款的熱壓三明治系列，口味有龍蝦起司熱壓三明治、蟹肉起司熱壓三明治、白蝦起司熱壓三明治。

LUKE‘S LOBSTER於2009年創立於紐約曼哈頓，是家提供龍蝦堡的專門店，創辦人LUKE HOLDEN出生在龍蝦(波士頓龍蝦或叫緬因州龍蝦)的主要產區美國緬因州，2007年移居紐約。由於過去波士頓龍蝦總是以高級料理的方式提供，LUKE HOLDEN想要龍蝦料理可以更平易近人、可以讓更多人品嘗，因而成立LUKE’S龍蝦堡事業。





▲龍蝦堡。(圖／黃士原攝)

這次LUKE‘S LOBSTER旗艦店開幕新品的龍蝦起司熱壓三明治、蟹肉起司熱壓三明治、白蝦起司熱壓三明治三款，酥脆的麵包中夾著龍蝦肉與滿滿的起司，在加入少量的香草調味料，還可搭配著迎接冬季新口味上市湯品「龍蝦玉米巧達濃湯」，在寒冷的冬天中暖大家的胃。​

另外，隨著為期一年的LUKE’S LOBSTER微風本館期間限定店即將結束，也推出了最後一波期間限定口味明太子龍蝦堡，將LUKE‘S龍蝦鰲爪肉裹上香氣馥郁帶有點微微辛辣感的明太子與檸檬奶油，搭配美乃滋夾進烤的酥脆麵包中，而微風南山旗艦店也會同時上市。





▲明太子龍蝦堡。（圖／LUKE‘S LOBSTER提供)

​2015年前進日本，在東京表參道開設一號店，開幕後LUKE‘S LOBSTER成了日本各大媒體報導對象，而日售千個的龍蝦堡同時也成為許多台灣遊客到東京必訪的人氣話題店。

​LUKE‘S LOBSTER龍蝦堡中龍蝦肉只使用來有著甜味的龍蝦螯爪部位，並只使用少量的美乃滋、檸檬奶油與香草調味來提升龍蝦肉的鮮味。而不管是日本還是台灣，所使用的龍蝦肉都是一樣在美國進行急速汆燙後再急速冷凍後，再運送到各分店，而日本與台灣的分店只會利用冷藏櫃來解凍龍蝦肉，不會再進行任何加熱動作，而調味只是利用美乃滋、檸檬奶油與香草來提升龍蝦肉的鮮味。

LUKE‘S LOBSTER旗艦店

地址：台北市信義區松智路17號1F(微風南山1樓)​