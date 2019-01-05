ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

LUKE‘S LOBSTER旗艦店1/10進駐微風南山　新推熱壓三明治

ETtoday餓勢力

▲熱壓三明治。（圖／LUKE‘S LOBSTER提供)
▲龍蝦起司熱壓三明治，350元​。（圖／LUKE‘S LOBSTER提供)

記者黃士原／台北報導

紐約曼哈頓龍蝦堡專門店「LUKE‘S LOBSTER」也要進駐微風南山了！而除了原本的龍蝦、蟹肉、白蝦三明治之外，這次還推出新款的熱壓三明治系列，口味有龍蝦起司熱壓三明治、蟹肉起司熱壓三明治、白蝦起司熱壓三明治。

LUKE‘S LOBSTER於2009年創立於紐約曼哈頓，是家提供龍蝦堡的專門店，創辦人LUKE HOLDEN出生在龍蝦(波士頓龍蝦或叫緬因州龍蝦)的主要產區美國緬因州，2007年移居紐約。由於過去波士頓龍蝦總是以高級料理的方式提供，LUKE HOLDEN想要龍蝦料理可以更平易近人、可以讓更多人品嘗，因而成立LUKE’S龍蝦堡事業。


▲龍蝦堡。(圖／黃士原攝)

這次LUKE‘S LOBSTER旗艦店開幕新品的龍蝦起司熱壓三明治、蟹肉起司熱壓三明治、白蝦起司熱壓三明治三款，酥脆的麵包中夾著龍蝦肉與滿滿的起司，在加入少量的香草調味料，還可搭配著迎接冬季新口味上市湯品「龍蝦玉米巧達濃湯」，在寒冷的冬天中暖大家的胃。​

另外，隨著為期一年的LUKE’S LOBSTER微風本館期間限定店即將結束，也推出了最後一波期間限定口味明太子龍蝦堡，將LUKE‘S龍蝦鰲爪肉裹上香氣馥郁帶有點微微辛辣感的明太子與檸檬奶油，搭配美乃滋夾進烤的酥脆麵包中，而微風南山旗艦店也會同時上市。

▲明太子龍蝦堡。（圖／LUKE‘S LOBSTER提供)
▲明太子龍蝦堡。（圖／LUKE‘S LOBSTER提供)

​2015年前進日本，在東京表參道開設一號店，開幕後LUKE‘S LOBSTER成了日本各大媒體報導對象，而日售千個的龍蝦堡同時也成為許多台灣遊客到東京必訪的人氣話題店。

​LUKE‘S LOBSTER龍蝦堡中龍蝦肉只使用來有著甜味的龍蝦螯爪部位，並只使用少量的美乃滋、檸檬奶油與香草調味來提升龍蝦肉的鮮味。而不管是日本還是台灣，所使用的龍蝦肉都是一樣在美國進行急速汆燙後再急速冷凍後，再運送到各分店，而日本與台灣的分店只會利用冷藏櫃來解凍龍蝦肉，不會再進行任何加熱動作，而調味只是利用美乃滋、檸檬奶油與香草來提升龍蝦肉的鮮味。

LUKE‘S LOBSTER旗艦店
地址：台北市信義區松智路17號1F(微風南山1樓)​

關鍵字： 美食情報 台北市美食 龍蝦三明治 LUKE‘S LOBSTER

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

再也吃不到的好味道　2018年熄燈的5家老店老餐廳

摩珀斯酒店杜卡斯法式餐廳才開幕半年　就摘下澳門米其林二星

安和國際觀光夜市12/29開幕　中和、新店的朋友有新夜市可以逛了

肉多多也開火鍋超市！買得到活體波士頓龍蝦　開幕限時優惠588元

La new老董打造台灣人拉麵下月開幕　前5天拉麵一碗10元

油麻地38年歷史　香港最強煲仔飯專門店興記菜館登台

台中泰國流水蝦699吃到飽！玻璃透明LED水道在桌旁自己夾

台中軟體園區上班族等到了　HAMA SUSHI大里店12/26開幕

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

嘉義人一月入住富野渡假酒店0元

苗栗新開露營地雲海如「白色巨浪」

十二廚也有波士頓龍蝦吃到飽

苗栗夢幻歐風玫瑰園花季美到1月

桃園6大新開景點

Lady M推出草莓系列蛋糕

來去新竹住一晚暖冬版

高雄隱藏版老味道！鹽埕古早味沙茶麵

全台9處龍貓隧道還能賞雲海藍眼淚

粉鳥林崩塌　宜蘭2處景點暫停開放

熱門行程

最新新聞更多

紐約龍蝦三明1/10進駐微風南山

精選「全台6處玻璃教堂」超浪漫！

潔癖注意！高雄髒咖啡看好再下手

帶著行李入住　體驗五星級露營

粉鳥林崩塌　宜蘭2處景點暫停開放

十二廚也有波士頓龍蝦吃到飽

高雄隱藏版老味道！鹽埕古早味沙茶麵

苗栗夢幻歐風玫瑰園花季美到1月

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366