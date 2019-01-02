網友推薦六甲必吃！來看落羽松也要吃好吃滿在地美食

▲來六甲，除了看落羽松之外也要吃美食。（圖／大阿姨 珍妮的美食旅遊提供，請勿任意翻攝以免侵權，下同）

旅遊中心／綜合報導

說到台南的六甲，或許很多人覺得陌生，但說到林鳳營大家一定非常熟悉，其實林鳳營在位在六甲區，除了有百年木造的林鳳營車站外，一旁還有火紅的菁埔碑落羽松。來看落羽松又肚子餓了有什麼好吃的？有網友就整理出了六甲三大必吃美食。

第一間是在恆安宮廟前的超人氣排骨麵。這裡的排骨麵湯頭是用小甕蒸煮而成，再與煮好的麵條混合，配上幾片筍乾，整個湯喝起來非常夠味，且排骨燉煮的非常軟嫩，擄獲許多饕客的味蕾。除了排骨外這裡的米糕也很有名，但店家只營業到下午1點半，太晚來東西賣完就吃不到了。

▲湯頭夠味的排骨麵是很多饕客的愛。

▲排骨軟嫩，是店內招牌。

進祿飲食店

地址：台南市六甲區仁愛街29號(媽祖廟前)

營業時間：上午六點~中午一點半

第二間店依然再恆安宮廟前，就在排骨麵對面，人潮滿滿的剉冰店。或許南部常常四季如夏，導致人潮每天的絡繹不絕，為的就是這一碗只要35塊的綜合麵茶八寶冰！有紅豆、綠豆、粉粿、粉條和芋頭等超多料，再加上麵茶的甜香真的超滿足，當然也可以自選喜歡的配料。吃完排骨酥別忘記來對面吃冰，這佳則是到下午都有營業。

▲料多實在的八寶冰，一份只要35塊銅板價。

▲每當天氣稍熱人潮就絡繹不絕。

恆安宮廟前 媽祖廟前百年剉冰

地址：台南市六甲區仁愛街28號

營業時間：上午到下午皆有營業



第三間為在六甲國中旁的黑輪伯，只有一台發財車，點完餐後可以坐在旁邊現吃。黑輪的食材會先炸過，再放入醬汁浸泡，特別的是，醬汁像吃牛排一樣還能選擇蘑菇或胡椒口味，醬汁濃郁夠味，也吸引許多客人不斷上門。每日擺攤到下午5點半，如果賣完就會收攤。

▲食材炸過後會浸泡醬汁，有兩種口味可以選擇。

▲許多人會在路邊現點現吃。

六甲黑輪伯

位置：台南市六甲區民權街(六甲國中校園邊)

營業時間：上午平日10點半 假日九點半~下午五點半

下次來六甲看落羽松的時候，別忘記先來填飽肚子。午餐吃完排骨麵，再去吃冰當點心，買幾串黑輪當點心再去菁埔碑看落羽松賞夕陽，來一場六甲小旅行吧。