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最美燒肉餐廳！高雄碳佐麻里時代店氣派開幕　必吃A5級和牛

點評：超美！！坐在這不吃飯心情就很好了><
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▲▼碳佐麻里高雄時代店。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲碳佐麻里高雄時代店在跨年前夕開幕。

旅遊中心／綜合報導　圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse跟著關關看世界提供

全台燒肉連鎖店何其多，想跟親朋好友聚餐又希望快速方便，燒烤店絕對是被列入前三名名單中，而台中、台南、高雄也都有相當知名的燒肉店，讓不少人會專程前往一嚐滋味，像是這次蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse跟著關關看世界要分享給大家的就是在台南和高雄都已經開設分店的「碳佐麻里」，而趕在2018年跨年之前，高雄時代店開幕了，就讓部落客帶大家先去一探究竟！

▲▼碳佐麻里高雄時代店。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲▼以純白色裝潢的外觀相當氣派，且外面一圈環繞著水的設計令人驚豔。

▲▼碳佐麻里高雄時代店。（圖／跟著關關看世界提供）

關關表示，這人稱「燒肉南霸天」的碳佐麻里早已是他的口袋名單，趁著時代店的開幕前去試試。以純白色氣派裝潢的建築，是關關前往時代店的第一印象，整體相當壯觀，四面都有不同的景緻，打卡拍照不管選哪個角度都相當有感覺！而內部的環境，關關用「寬敞、氣派、有設計感」來形容，也譽它為「亞洲最美燒肉餐廳」。整個餐廳有兩層樓，每個用餐空間都十分舒適、不擁擠，且店家在包廂方面設計不少間、座位區的也有不同人數的區分！關關也提到，他個人中意的是和式包廂，超大落地窗看出去的景色讓用餐更有氣氛了！

▲▼碳佐麻里高雄時代店。（圖／跟著關關看世界提供）

▲▼內部環境整體十分寬敞，窗戶更是以落地窗來設計。

▲▼碳佐麻里高雄時代店。（圖／跟著關關看世界提供）

▲▼碳佐麻里高雄時代店。（圖／跟著關關看世界提供）

▲▼餐廳總共為兩層樓，店家在包廂、座位區也有不同人數的區分。

▲▼碳佐麻里高雄時代店。（圖／跟著關關看世界提供）

想要體驗在超有派頭的地方吃燒肉，動作可要快了！蹦啾＊謝蘿莉說，現場人潮多到誇張，若沒有預約可能需要等上3、4個小時才可入座。在餐點部分，關關品嘗的是時代店限定，來自日本的和牛，蹦啾＊謝蘿莉形容，肉的豐腴油質相當迷人，幾乎是入口即化；另外，除了燒烤之外，在碳佐麻里還能吃到壽司、生魚片等料理，也有時代店限定的「極上王將壽司」，有興趣的朋友可以點來試試！

▲▼碳佐麻里高雄時代店。（圖／跟著關關看世界提供）

▲▼剛開幕沒多久的時代店，人潮絡繹不絕，沒有事先預約可能要排上3、4小時。

▲▼碳佐麻里高雄時代店。（圖／跟著關關看世界提供）

▲▼碳佐麻里高雄時代店。（圖／跟著關關看世界提供）

▲▼高雄時代店限定餐為來自日本的和牛。

▲▼碳佐麻里高雄時代店。（圖／跟著關關看世界提供）

不過，關關要提醒大家，高雄時代店在2019年1月04前皆是從下午五點才開始營業，千萬別跑錯時間了！

▲▼碳佐麻里高雄時代店。（圖／跟著關關看世界提供）

▲喜歡日料的朋友，店家也有販售非燒烤的壽司、生魚片等。

▲▼碳佐麻里高雄時代店。（圖／跟著關關看世界提供）

碳佐麻里時代園區
地址：高雄市前鎮區時代南一路85號 （時代大道、凱旋捷運站出口）
電話：(07) 5371-333
營業時間：星期一至五11：30～0：00、六日11：00～0：00PM

關鍵字： 跟著關關看世界 蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse 碳佐麻里 燒肉美食 高雄美食

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