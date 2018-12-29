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草莓季限定！一周只營業3天　卡士達草莓鬆餅超療癒

愛比妞的美食地圖 愛比妞

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩..

點評：草莓的任何搭配都好吸引人！！！
ETtoday餓勢力

▲▼台南青鬆餅。（圖／愛比妞提供）

文、圖／愛比妞

就是這家！就是這家！！去年草莓季胖比沒吃到的台南青鬆餅的草莓鬆餅，竟然隔一年才讓我吃到，那天買完晴天包子，想說去喝咖啡，結果走過路過不要錯過，看到青鬆餅有開耶！馬上叫老妹下車問，請問有草莓鬆餅嗎?答案是有！！！毫不考慮自己吃不吃得下，先點一份再說XD

▲▼台南青鬆餅。（圖／愛比妞提供）

青鬆餅店址

青鬆餅位於青年路315號騎樓，目前只販售週六、日、一，3天，以前只販售六、日，現在加碼一天，有興趣的朋友可能要抓一下時間，剛好最近草莓季我就看了一下草莓出來沒，終於讓我逮到！草莓鬆餅～不～要～跑～～～

▲▼台南青鬆餅。（圖／愛比妞提供）

青鬆餅菜單

基本菜單在這邊，有鹹有甜，還有季節限定的卡士達草莓鬆餅，那天吃了芋頭好吃耶!!我喜歡芋泥的口感而且不會太甜，但是我忘了拍。

▲▼台南青鬆餅。（圖／愛比妞提供）

鬆餅現點現做，人多時需要等待一會，草莓卡士達送餅舖上滿滿草莓，還會淋上香甜的煉乳

▲▼台南青鬆餅。（圖／愛比妞提供）

卡士達草莓鬆餅 $85

▲▼台南青鬆餅。（圖／愛比妞提供）

冬天走到哪都要草莓啊～趁熱吃裡面帶點鬆軟的格子鬆餅加上新鮮草莓，還有卡士達醬，吃起來有草莓的酸香與香甜的卡士達超對味！！還有朋友跟我說芋泥+草莓超好吃，但菜單上沒有這樣餐點，可能是他自己搭的，如果有興趣的朋友可以問問看，想吃鬆餅的朋友，可能要趕快排一下時間，因為只營業3天，衝吧～可以提前預訂

青鬆餅
地址：台南市東區青年路315號
電話：0960 030 592
營業時間：週六、日、一14：00－售完

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。
愛吃。愛玩。愛比妞。
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關鍵字： 青鬆餅 愛比妞 草莓 草莓卡士達 鬆餅 台南美食

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