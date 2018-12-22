不只鑽巷弄、吃美食！台南近郊「5大自然系景點」秒忘憂

點評：喜歡大自然的都有去過嗎？

▲漁光島夕陽十分知名。（圖／台南市政府提供）

旅遊中心／綜合報導

台南之美百去不膩，除了鑽進小巷弄挖掘美食，在古蹟群巡禮當文青，往市郊去，還有更多值得品味的自然派景點，《ETtoday新聞雲》蒐羅了「台南5處忘憂系景點」，包含全台唯一高腳屋遊客中心、全台最西邊燈塔、台版撒哈拉沙洲、一望無際的鹽田，景緻讓人身心舒暢，快來認識不一樣的台南風光吧！

1. 漁光島

漁光島不單可以漫步月牙灣賞夕陽，今年5月，其內1公里的林間步道完工，串連舊有的馬場和秋茂園，跨個橋就到，一次體驗截然不同的風景，等候夕陽灑落海平面的光芒，再到平地森林做森林浴，也難怪是情侶間最熱門的打卡點。

漁光島

地點：台南市安平區漁光路114號

▲全台第一座漂浮於魚塭上的「高腳屋」遊客中心。（圖／IG@08elu12提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

2. 台江學園

「台江國家公園」除了遊覽四草綠色隧道，還有全台第一座漂浮於魚塭上的「高腳屋」遊客中心，更搭配特殊建材「蚵殼磚」來打造，當建築物倒映在水面上，宛如煙波飄渺的風情畫，還能深度了解台江文化，吸引各方網友前來取景。

台江學園水上屋

地址：台南市安南區四草大道118號





▲「井仔腳瓦盤鹽田」是北門區第一座鹽田。（圖／臺南市政府觀光旅遊局提供）

3. 井仔腳瓦盤鹽田

「井仔腳瓦盤鹽田」是北門區第一座鹽田，至今約有200年的歷史，縱橫排列的鹽田，就像一座座純白小山，尤其在夕陽西下時，陽光照射鹽田的畫面，無論從哪個角度取景，都令人目眩神迷。

井仔腳瓦盤鹽田

地址：台南市北門區永華里井仔腳

開放時間：08:30～18:00

▲頂頭額沙洲被稱作台版撒哈拉。（圖／網友____0822_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

4. 頂頭額沙洲

台南七股國聖燈塔旁，「頂頭額沙洲」被稱作台版撒哈拉，這片綿延數公里的沙洲由西部河川長期沖積的砂土，隨著季風、地形，經年累月堆積形成狹長形沙洲，奇妙的景象宛如置身一望無際的沙漠。靜靜地沿著沙丘置高點走著，旁邊就是台灣海峽，欣賞一旁海邊拍打而來的浪花，宛如來到世界的盡頭。

頂頭額沙洲

地點：台南市七股區鹽埕里68號（GPS定位國聖燈塔即可找到）

▲台南-國聖燈塔塔高達32.7公尺，是全台最西邊的燈塔。（圖／攝影者：marki1983, Flickr CC License）

5. 七股國聖燈塔

國聖燈塔又稱為「七股燈塔」，塔高達32.7公尺，是全台最西邊的燈塔，方錐形的鋼架結構，黑白塔身造型簡約，斑駁而帶有歷史的痕跡。此外，國聖燈塔旁眾多消波塊和魚塭水田，與綿延無盡的頂頭額沙洲，形成一幅動人景緻，相當震撼人心。

國聖燈塔

地址：台南市七股區國聖燈塔