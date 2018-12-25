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菜單天天變化！台南文青風「一碗小粥」銅板價享受古早味

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▲▼ 台南文青風「一碗小粥」銅板價享受古早味（圖／《丁Dingの吃貨日常》）

▲充滿文青感的古早味粥專賣店。（圖／丁Dingの吃貨日常，以下同，未經同意禁止翻攝）

旅遊中心／綜合報導

如果早餐吃膩了西式三明治、漢堡想換換口味，不妨到台南中西區這家「一碗小粥」，銅板價就能享用古早味的清爽粥品，木製攤位充滿文青感，沒有太多額外裝飾，卻十分吸引目光，而且每天菜單都有變化，早晨來一碗熱騰騰、暖呼呼的粥，對上班族來說非常療癒。

▲▼ 台南文青風「一碗小粥」銅板價享受古早味（圖／《丁Dingの吃貨日常》）

▲如果吃膩了一般早餐店，可以來一碗清爽的古早味粥。

部落客《丁Dingの吃貨日常》分享這家古早味粥品專賣店，位於台南中西區的萬昌街，她表示自己也是被濃濃「文青感」的木製攤位吸引，加上吃膩了一般早餐店，想換換口味，便上前光顧了，「看著年輕的老闆熟練舀粥，包好一碗碗外帶，讓人莫名期待它的美味。」

▲▼ 台南文青風「一碗小粥」銅板價享受古早味（圖／《丁Dingの吃貨日常》）

▲木製小小攤位沒有額外裝飾，卻十分吸引目光。

▲▼ 台南文青風「一碗小粥」銅板價享受古早味（圖／《丁Dingの吃貨日常》）

▲外帶碗簡單卻有質感，冬日來碗暖呼呼的粥超療癒。

她提到，這家「一碗小粥」以外帶為主，紙碗包裝也很文青風，內用則會用漂亮的陶瓷碗盛裝。而販賣的粥品項目自週一至週六會變換不同口味，主要是四種替換：高麗菜粥、芋頭粥、菜頭粥、季節時蔬粥，一天只賣一種，價格分為大碗$55跟小碗$40（如有調整，請以店家實際情況為主），如果怕等太久或是提早賣完，可以事先私訊粉絲團訂購。

▲▼ 台南文青風「一碗小粥」銅板價享受古早味（圖／《丁Dingの吃貨日常》）

▲小碗看似份量不多，不過吃起來很有飽足感，但建議食量大的人還是點大碗。

▲▼ 台南文青風「一碗小粥」銅板價享受古早味（圖／《丁Dingの吃貨日常》）

▲菜頭粥煮得軟綿、清甜好入口！

當天她點的是菜頭粥，煮得十分軟綿好入口，形容「湯頭有淡淡的甜味，蘿蔔清甜入口即化」，加上簡單的香菇配料，這一碗古早味的美味粥，療癒了她上班的厭世心情。

▲▼ 台南文青風「一碗小粥」銅板價享受古早味（圖／《丁Dingの吃貨日常》）

▲週一至週六每天不同。

丁Dingの吃貨日常：部落格原文粉絲團

一碗小粥 （古早粥專賣）
地址：700台南市中西區萬昌街79號
營業時間：7:00 – 上午10:30（週日公休）
電話：0985 516 927

關鍵字： 一碗小粥 古早味 丁Dingの吃貨日常 台南美食 達人美食

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