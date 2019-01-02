台南六甲秘境落羽松！顏色美到像歐洲　拍夕陽超殺底片

點評：真的好美啊！

▲台南六甲區菁埔埤落羽松。（圖／網友travelin_taiwan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

在這個落羽松的季節，只要是有落羽松的地方就會有人潮，而台南其實有一處秘境落羽松景點！就在台南六甲區「菁埔埤」旁，有一整排的落羽松森林，配上一旁的湖，不論環湖漫步或在窄橋上，都能從不同角度捕捉眼前美景。

▲菁埔埤落羽松，還能在環湖步道慢步。（圖／吃在台南提供）

其實這片落羽松，是當初旁邊的林鳳營牧場為了防疫、隔離乳牛而種植，加上旁邊還有菁埔埤濕地，以及環埤道路可以漫步，整片落羽松映照在波光粼粼的濕地水面上，看起來就像是偶像劇裡的浪漫場景。

▲落羽松森林宛如置身歐洲。（圖／艾莉兒的日常雜話 Ariel`s Daily Diary提供）

由於今年南部的冬天還不夠冷，但已經有幾棵開始轉紅，成了綠中帶紅的風景。走進樹林中，帶灰綠色的林木加上陽光灑落，宛如漫步歐洲的森林中，且變色的漸層的落羽松特別有冬天的氣氛。也有許多攝影愛好者會選傍晚來橋上拍夕陽，火燒般天空映照湖面，與四周綠意呈現對比，美到讓人屏息。

▲此處的落日也吸引很多人來這拍照。（圖／網友long004981提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

台南六甲區以多埤塘聞名，菁埔埤為300多個埤塘的其中之一。此處原為一處私房秘境，但在爆紅之後，區公所又另外新增了步道等工程，更方便遊客通行，來者此還能搭配附近百年木造林鳳營車站和林鳳營故事館，來場午後的小旅行。

台南六甲菁埔碑落羽松森林

地點：台一線六甲林鳳營牧場旁