像日式居酒屋的雞湯店！剝皮辣椒雞湯有蛤蜊甘醇好喝

▲靠牆座位區有規劃單身座椅。（圖／快樂的過每一天提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導 圖／快樂的過每一天

一般講到雞湯，大多會跟「傳統」的印象聯結在一起。但是位於高雄的「城裡的小月光單身雞湯」，既好喝，又有時尚的用餐環境，讓人印象深刻。部落客快樂的過每一天在《旅遊超爽的》跟大家分享了她的用餐經驗，其中的剝皮辣椒雞湯感覺喝完會全身發熱呢！

▲店面看來很低調。

城裡的小月光單身雞湯位於自強一路上，主打個人雞湯，反觀傳統要4、5個人以上才能喝到雞湯料理，個人獨享的單身雞湯更讓人想躍躍欲試。不過據部落客快樂的過每一天表示，單身雞湯並不是真的指單身才能品嚐的餐點，而是引進日本流行之SOLO獨享飲食文化，用意是指一個人用餐也可以自在、歡樂的享受。

▲店內裝潢像日式居酒屋。

店內裝潢很有特色，佈置得像日式居酒屋，在這裡喝傳統雞湯，沒有傳統中式餐廳的喧鬧吵雜聲，既有特色又清靜。既然叫「單身」雞湯了，因此靠牆座位區有規劃單身座椅，可不受干擾一個人慢慢品嚐。2樓也有用餐區，跟一樓完全不同風格，適合團體訂餐、公司團聚。

▲這裡的冷飲有4種。

等餐的同時，部落客快樂的過每一天點的飲料先上桌。這裡的冷飲有野角有機博士茶（紅茶、綠茶）及柚愛柚恨、香橙之戀共4種。有機博士茶是南非國寶茶，無糖口味，另外2款則是有糖的。有機博士茶無咖啡因，喝起來不澀、順口，還有淡淡的香氣。冷飲是瓶裝端出，喝不完可外帶回去。

▲甜蜜套餐319元。

▲手工麵可以配「拍桌醬」一起食用。

甜蜜套餐（319元）包含雞湯任選x1、手工麵及當日小缽x2（點招牌燒酒雞另加價60元、龜鹿二仙雞湯加價150元），個人套餐還附上許多小菜，不怕吃不飽。部落客快樂的每一天挑選的是剝皮辣椒雞湯，湯頭甘醇，含有蛤蜊與蒜頭，有微辣的口感。雞肉是嚴選大成安心雞，每一份都是雞腿肉熬煮，口感Q彈有咬勁。據快樂的過每一天表示，手工麵除了可加入雞湯一起吃外，桌上還有「拍桌醬」，大約加上3匙使用，微辣好吃。

▲水信玄餅是日本傳統甜點。

額外加點的甜點雨滴蛋糕（120元）很可愛，看起來像是顆大水滴，其實正式名稱叫「水信玄餅」，在日本銷售很好，淋上黑糖漿及玄米粉，口感非常清爽香甜、不甜膩。



城裡的小月光單身雞湯 自強店

地址 : 高雄市前金區自強一路55號

電話 : 0906-555400