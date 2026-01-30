ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
姓名有「馬」享優惠！中3個免費住六福莊　還送早餐、玩樂園

▲關西六福莊推出馬的優惠。（圖／業者提供）

▲農曆馬年即將到來，關西六福莊應景推出「馬的優惠」。（圖／業者提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

亞洲第一間生態度假旅館「關西六福莊」2月1日起推出「馬的優惠」住房優惠。凡於2月1日至4月30日期間（農曆春節不適用），自官網／電話訂房預訂入住關西六福莊，入住旅客姓名中含有「馬」或「馬部首」，依據姓名中「馬」的數量，即享包含斑馬／河馬生態體驗、風味晚餐，甚至還能免費入住「黃金套房」。

▲關西六福莊推出馬的優惠。（圖／業者提供）

▲姓名中含「兩隻馬」的旅客，除斑馬／河馬生態體驗外，再加碼招待「風味晚餐」。

本次「馬的優惠」活動，針對官網預訂住房專案入住的旅客，只要房客姓名中帶有馬或馬部首之文字（如：馬、馮、駱、騰、驊、駿、騏、騫…等），依照不同字數提供三種等級禮遇。舉例來說，像是名叫馬馮驊，就能免費入住官網要價逾2萬元的「黃金套房」。

▲關西六福莊推出馬的優惠。（圖／業者提供）

▲姓名中含「三隻馬」的旅客，將招待免費入住「黃金套房」，並含2客活力早餐與六福村入園手環。

姓名中含「一隻馬」的旅客，入住即贈「斑馬生態體驗」或「河馬生態遊程」2人次；姓名中含「兩隻馬」的旅客，除斑馬／河馬生態體驗外，再加碼招待「風味晚餐」2客；姓名中含「三隻馬」的旅客，將招待免費入住「黃金套房」，並含2客活力早餐與六福村入園手環（每日限量招待一間）。

▲關西六福莊推出馬的優惠。（圖／業者提供）

▲姓名符合「三隻馬」禮遇旅客，因每日限量一間，且需人工審核，並至少提前7天致電訂房。

業者提醒，優惠僅限透過官網、電話或信件之直客訂房適用，第三方平台如：OTA網路旅行社、旅行社、團購、住宿券等第三方訂房平台恕不適用。姓名符合「三隻馬」禮遇旅客，因每日限量一間，且需人工審核，並至少提前7天致電訂房。使用馬的優惠，入住時請務必攜帶含照片之身分證件以供現場核對。

▲小人國優惠。（圖／業者提供）

▲▼小人國姓名對對碰優惠延長4天；春節期間，6歲以下孩童憑健保卡免費入園。（圖／業者提供）

▲小人國優惠。（圖／業者提供）

另外，小人國姓名優惠再加碼4天，分別是1月31日、2月1日、2月7日及2月8日，凡是姓名含「沐、宸、晨、宥、妤、霏、睿、晴、妍、祐、樂、承、澄、品、丞、彤、宇、語、恩、以、希、熙」共22字中的任一字，出示身分證、健保卡或駕照等有效證件，即可享免費入園。

不僅如此，業者指出，今年春節期間（2月14日至3月1日）開放6歲以下孩童免費入園，且全民同樂價488元（原價1,050元），讓民眾走春多一個省荷包選擇。

關鍵字： 新竹縣旅遊 關西六福莊 六福村 樂園旅遊 免費住飯店 度假旅館 馬年優惠

