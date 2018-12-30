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北投美食、秘境一日遊　登軍艦岩必嘗老店紅茶、牛肉麵

點評：北投越來越繁華 就連美食也越來越多！
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北投不只有溫泉可以泡，北投秘境讓我教你怎麼去！（影／花漾旅途

旅遊中心／綜合報導

北投是臺灣溫泉史源頭，自然資源和醫療資源皆為豐富，1896年由日本大阪商人平田源吾在此設立臺灣第一家溫泉旅館「天狗庵」，後期許多溫泉旅店紛紛開幕，北投溫泉一詞也開始盛行廣為流傳。「花漾旅途」要帶大家揭開北投秘境的面紗，吃喝玩樂遊北投！

▲▼北投一日遊。（圖／花漾旅途提供）

近年來觀光客越來越多的觀光聖地

第一站主持人亞倫帶大家到「蔡元益紅茶」，這間北投超高人氣的紅茶店，創立於１９６６年，營業至今超過半個世紀，在當地絕對是陪多數人長大的必喝飲料店！飲料店中有許多人氣產品，其中古早味紅茶是店家最知名的招牌，老闆還特別強調，紅茶的泡泡越多越好喝！

▲▼北投一日遊。（圖／花漾旅途提供）

北投區共有三間分店

▲▼北投一日遊。（圖／花漾旅途提供）

古早味香甜的紅茶

蔡元益光明店
地址：北市北投區光明路146-2號
電話：02-2891-8258

喝完紅茶後第二站來到了「北投溫泉博物館」，博物館前身為「北投公共浴場」，但在當地居民以及文史工作者一同努力，’終於在1998年10月31日，由地方熱心居民與臺北市政府的斥資整修下，以「北投溫泉博物館」之名正式重新開放使用。

▲▼北投一日遊。（圖／花漾旅途提供）

▲歷史悠久的北投公共浴場

現今北投溫泉博物館的展示配合古蹟再利用的空間使用，一樓規劃為「北投溫泉浴場展示區」、「北投石展示區」以及「溫泉北投展示區」；二樓規劃為「北投溫泉鄉發展史展示區」、「望樓展示區」、「榻榻米活動大廳展示區」、「多媒體視聽室展示區」、「北投產業展示區」、「台灣好萊塢展示區」與「進北投特展室」。

▲▼北投一日遊。（圖／花漾旅途提供）

博物館內有多項展區

北投溫泉博物館
地址：112台北市北投區中山路2號
開放時間：每星期二至星期日9:00~17:00
休館時間：每星期一與國定假日(若國定假日遇週六、日則照常開館)
參觀費用：免費

緊連著北投溫泉博物館的是號稱台灣最美的「北投圖書館」，臺灣首座綠建築圖書館，座落於林木茂密、生態環境豐富的北投公園內，地下一層、地上二層，總面積650坪的圖書館。屋頂為輕質生態屋頂，設有太陽能光電板發電！另外距離不遠的「地熱谷」也是國內外觀光客必定參觀的景點之一！位在北投溫泉公園旁邊，是北投溫泉的源頭之一，因為終年瀰漫著硫磺煙霧，讓人聯想到恐怖的地獄，所以又被稱為「地獄谷」或「鬼湖」。

▲▼北投一日遊。（圖／花漾旅途提供）

超美外觀的圖書館

▲▼北投一日遊。（圖／花漾旅途提供）

國內外知名景點地熱谷

北投圖書館
地址：112台北市北投區光明路251號

北投地熱谷
地址：112台北市北投區溫泉路

第三站到達各大社群網站的打卡熱門景點，「軍艦岩」，為國立陽明大學校地，是台北市20條親子登山步道之軍艦岩親山步道之主要景點！通往軍艦岩的路口有很多，而花漾旅途這次是從威靈頓山莊前往。軍艦岩也是唯一可將台北盆地盡收眼底的最強景點！

▲▼北投一日遊。（圖／花漾旅途提供）

ＩＧ最強打卡景點

▲▼北投一日遊。（圖／花漾旅途提供）

一路上綠林茂密非常舒服

▲▼北投一日遊。（圖／花漾旅途提供）

可以將台北盆地盡收眼底

軍艦岩
地址：臺北市北投區陽明大學「動物中心」東側步行約50分鐘抵登山口

最後當然不能錯過北投當地最有名的「吳家牛肉麵」，位在北投中央北路和大業路交叉口，每每到下午晚餐時段，總會看見大排長龍的隊伍前來品嘗，由於北投消夜人口多，所以下午兩點才開門，要特別注意以免撲空！而店家招牌是半筋半肉牛肉麵，不油膩的紅燒湯頭，以及超級多的半筋半肉，搭配上Ｑ彈的麵條，不少當地老饕天天到此報到！

▲▼北投一日遊。（圖／花漾旅途提供）

北投高人氣牛肉店

▲▼北投一日遊。（圖／花漾旅途提供）

肉質Ｑ彈且份量很多

▲▼北投一日遊。（圖／花漾旅途提供）

麵條吸滿湯汁味道濃郁

吳家牛肉麵
地址：台北市北投區中央北路一段222號
電話：(02)2892-3686
營業時間：14:00~24:00（中午不營業）
每月休一天週二（公布在粉絲團）

關鍵字： 台北市旅遊 北投 蔡元益紅茶 北投溫泉博物館 吳家牛肉麵 軍艦岩 花漾旅途 一日遊旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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