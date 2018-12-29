大稻埕一日遊！古老繁華市集結合新元素

點評：古老的大稻埕有不一樣的玩法！

▲十連棟外型相當復古

記者簡仲豪／綜合報導 （圖／小蚊子愛飛飛提供，請勿任意翻攝以免侵權）

大稻埕是臺北市大同區的一個傳統地域名稱，因具有大片曬稻穀的空地而得名。大稻埕曾為臺北最繁華的物資集散中心，以茶葉與布料的貿易為主。後來隨著臺北向東發展，大稻埕失去昔日風采，成為一個老舊市區。但近年來臺北市政府擬定「大稻埕特定專用區計畫」，鼓勵迪化街兩側的店主，盡量保留其具有歷史意義的店屋，以期創造觀光人潮。部落客「小蚊子愛飛飛」在社團「旅遊超爽的！」跟大家分享由大橋頭站開始玩起的大稻埕一日遊行程！

▲具有古早味的面牆

首先部落客帶大家到「十連棟」，也就是以10棟巴洛克式紅磚建築之兩層樓百年房屋得名，十連棟結合六大家族，主要經營大型碾米廠及一間縫衣線工廠，其中的小巷子內有一間「良記茶舖」，營業超過半世紀的茶鋪已傳承第二代。

▲傳統茶鋪

「迪化207博物館」1962年的廣和堂藥舖在2016年由陳國慈女士承購並推廣古蹟活化！館內定期主題文物展，還可登高眺望老街面貌。

▲迪化207博物館為活化古蹟的推廣博物館

▲定期有展覽

到了大稻埕，一定要停下腳步參觀最著名的「台北霞海城隍廟」，很多遊客或是台灣的信徒都會到此祈求一段好姻緣，香火鼎盛，是大稻埕的重要景點之一！另外在城隍廟附近的「合勝堂」是為電視劇劇「雙城故事」打造復刻版中藥鋪，提供開放參觀。

▲香火鼎盛的霞海城隍廟

▲可以參觀古早中藥行

最後要介紹在訂房網站有極高評價的旅店，由於旅店主人本身就是從事室內及商業設計，將南法鄉村風的熱情注入迪化街，集中所有色系又不違和，內部有許多裝飾及藝術品，甚至還有美術系的學生到這邊觀摩！房間部分除了有特別設計外，也非常的寬廣！

▲充滿綠意的旅店

▲內有許多藝術畫作

▲房間內空間超大

D.g.HOTEL

地址：台北市大同區迪化街一段334號

訂房專線：02-25536711

入住時間：15:00 check in，11:00 check out