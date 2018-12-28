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全台唯一山海線繽紛自行車　「深澳鐵道自行車」28日開放試乘

點評：自行車的外型像河豚一個超級可愛！
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▲深澳鐵道自行車28日開放試營運

▲▼ 八斗子車站。（圖／小腹婆大世界提供）

星空感光影隧道（圖／小腹婆大世界提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者簡仲豪／綜合報導

八斗子車站位在新北瑞芳深澳里與基隆市中正區砂子里交界，有「北台灣多良車站」的美譽，從八斗子車站開始的深澳支線近期改建「深澳鐵道自行車」成為繽紛可愛的河豚自行車，也成為全台唯一山海線繽紛自行車，於28日正式開放民眾試乘。部落客「小腹婆大世界」在社團「旅遊超爽的！」帶大家先行參觀，看原本報廢的鐵道和礦坑，如何變身為獨一無二的星空感光影隧道！

▲▼ 八斗子車站。（圖／小腹婆大世界提供）

一路上可以感受大自然的美好

車站依山傍海，是國內外媒體常常報導的旅遊景點之一，近期要開放自行車試乘更是吸引許多遊客提早前往。自行車外型是以河豚為設計理念，一眼看去就像河豚排排站，超級可愛！鐵路全長1.2KM一路上可以看到絕美海景、可愛貨櫃洗手間以及一旁的彩繪建築，而最多人期待的就是進入隧道後的超美星空光影隧道！彷彿真的到了銀河世界。

▲▼ 八斗子車站。（圖／小腹婆大世界提供）

往一旁看趣可以看到超美海景以即將開放的彩繪洗手間

▲▼ 八斗子車站。（圖／小腹婆大世界提供）

一旁還有彩繪的房子超級可愛

去程有上坡，需要有些腳力，部落客建議長輩搭配年輕人二人騎乘，最好就是二成人騎乘較佳。大家不妨安排一日遊到八斗子，慢慢踩著自行車出發，觀賞一路上大自然的美好，享受舒適的周末時光！

▲▼ 八斗子車站。（圖／小腹婆大世界提供）

兩人一台的自行車外型相當亮眼

深澳鐵道自行車八斗子月台
地址：新北市瑞芳區建基路二段121號(導航)

深澳鐵道自行車民眾免費體驗訂票資訊

一、民眾免費體驗時間
2018/12/28-2019/01/17

二、班次
週五1班次，週六、週日4班次，雙程。
八斗子站(發車)=>深澳=>八斗子站(下車)，每台車限乘2人，每班次24台車，每班次搭乘人數48人。

備註：2018/12/27 早上9點開放網站開始預約，2018/12/26 早上10點開放網站會員註冊

關鍵字： 新北市旅遊 瑞芳旅遊 八斗子車站 小腹婆大世界 自行車 鐵路旅遊

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