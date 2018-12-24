全台最好逛！台中港三井OUTLET全家遊　快速通關三個小撇步

點評：遵照這三個小撇步 停車不用擔心了！

▲MITSUI OUTLTE PARK 台中港如何輕鬆找車位

記者簡仲豪／綜合報導（影、圖／E家愛吃愛旅遊提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

MITSUI OUTLTE PARK 台中港12/12已經盛大開幕，開幕第一天湧入大批人潮，因此也造成許多塞車及遊客眾多而排不到摩天輪的情形發生!今天部落客「E家愛吃愛旅遊」在社團「旅遊超爽的!」要為大家分享幾個入場小撇步，讓遊客輕鬆玩OUTLET，享受首座海港摩天輪！

▲絕美海港摩天輪吸引大批人潮

部落客列舉以下三點



一、如果是假日，停車場10:30半就會開放，一定 要提早去等。不然保證進不去



二、11點outlet開門後也直接先吃飯，吃完再逛。你絕對不會想再12點在開始排隊等吃飯。至於吃什麼，影片裡面有推薦



三、想做摩天輪，請先備好百元鈔票，帶一千還要去換錢。

▲就連平日餐廳也有五成以上客人

原本預計只玩4小時，結果從入園開始一直逛到晚上6點都不覺得無聊，一方面是由於MITSUI OUTLTE PARK 台中港引入多家日本品牌餐廳，例如Whittard、Ivorish、KINTAN BUFFET（燒肉）、BULLS、鎌倉紅葉茶屋、銀座篝、十勝豚丼IPPIN、和風洋食銀座宮下、冰見海鮮丼粹鮨、Lil’Donuts&Crepe等知名餐飲連鎖店，有許多家都是台灣沒有的店，不僅好吃也好逛，還有一家很特別的海景誠品書店，讓逛街獲得許多樂趣。部落客總結認為，台中港三井這家是全台灣最好逛的一間OUTLET。

MITSUI OUTLET PARK台中港

地址：台中市梧棲區臺灣大道十段168號