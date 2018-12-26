民雄必訪旺萊山！免費品嘗在地種植製成的鳳梨酥

點評：鳳梨酥的外皮香酥 到店內還可以免費拿到一整塊！

▲由於地處熱帶以及副熱帶的過渡性氣候，非常適合種鳳梨

記者簡仲豪／綜合報導（圖／旅享生活提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

民雄鄉位於嘉義中北部，而民雄又名鳳梨的故鄉，為全台灣最大的鳳梨生產區。由於位於北回歸線旁，具副熱帶與熱帶氣候之過渡性，土壤呈紅色微酸性，也是鳳梨好吃的關鍵，此區栽種出來的鳳梨肉質細密、香甜多汁！今天部落客「旅享生活」在社團「旅遊超爽的！」中帶大家到民雄在地的「旺萊山」品嘗道地鳳梨酥，一揭隱藏在紅土下香甜鳳梨的真實樣貌！

▲內部裝潢明亮

旺萊山就在中正大學附近，所製作的鳳梨酥非常特別，是由當地種植的土鳳梨製作而成，一顆土鳳梨僅能做成四塊鳳梨酥，也是因為這樣的真材實料，吸引不少國內饕客的支持！外皮烘烤的相當酥脆，餡料甜中帶點酸酸的口感，更是它爆紅的原因！連大型遊覽車都不怕麻煩，專程繞進小路到此一遊。

▲一顆土鳳梨僅能製成四塊鳳梨酥

店內裝潢簡潔乾淨，到店內的客人都可以免費享有一整塊的鳳梨酥可以品嘗，店家還貼心提供休息區和茶可以使用，木質的桌椅及櫃子搭配店內明亮的光線，使傳統鳳梨酥店面充滿質感，此外，就連製作鳳梨酥的過程都公開透明化，可以從透明玻璃參觀內部作業！

▲公開的製作流程

▲店內免費享用的茶品

店家不僅有販賣鳳梨酥，連鳳梨汁、鳳梨醋，鳳梨酵素、就連面膜也跟鳳梨有關！

▲不僅鳳梨酥，還販售其他產品

▲覺得好吃想買可選擇包裝精緻產品。

旺萊山-鳳梨文化園區(總店)

地址：嘉義縣民雄鄉三興村陳厝寮1-3號

電話：05-2720696