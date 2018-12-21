ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

一年只產700頭　華國牛排館獨家引進A5神戶紅酒和牛

ETtoday餓勢力

▲華國牛排館獨家引進A5神戶紅酒和牛。

▲▼神戶紅酒牛年產量僅700頭。（圖／記者陳建竹攝）

▲神戶紅酒牛年產量僅700頭。

記者陳建竹／台北報導、攝影

和牛開放以來，風潮蔓延全台，各家餐廳由等級拚到產地，華國牛排館則把規格提升至特有部位，選擇A5等級純種但馬牛中的去骨腿肉，這個部位的油花筋絡皆豐富，口感軟韌兼具，華國牛排館運用這個特性，變化一系列的牛腿肉料理，推出「華國冬之饗」神戶紅酒和牛套餐。

▲▼華國牛排館店景。（圖／記者陳建竹攝）

▲華國牛排館店景。

據華國牛排館公關Carrier表示，神戶紅酒牛來自但馬牛的故鄉兵庫縣，在兵庫縣的氷上牧場長大，紅酒牛以神戶葡萄酒的酒粕發酵組成的飼料餵養，可提高牛隻的免疫力，牛肉中的多酚及脂肪酸含量，相當於純橄欖油。台灣大部分引進的宮崎牛、飛驒牛、鹿兒島牛…總年產量可達到6萬頭，神戶紅酒牛年產量僅僅700頭，更加珍稀。

▲▼神戶紅酒和牛以0度冷藏才不會滋生細菌。（圖／記者陳建竹攝）

▲神戶紅酒和牛以0度冷藏才不會滋生細菌。

神戶紅酒和牛全程以0度冷藏，因為溫度控管得好，和牛的肉才會好吃，如果沒有控管溫度，再好的和牛都會失色。至於溫度為何要以0度冷藏？Carrier表示，因為和牛的保存溫度若達4度，細菌就會開始滋生，所以最少要維持在0度正負2度的區間才行。

▲▼「切割職人」夏井要（右）。（圖／記者陳建竹攝）

▲「切割職人」夏井要（右）。

華國牛排館還請到有15年專業和牛「切割職人」夏井要（Kaname Natsui）來到台北展現俐落刀工。美牛的屠宰場已完全規格化，但日本和牛是職人化，肉該怎麼切完全依職人判斷。夏井要依據和牛牛腿不同紋理及烹調需求，切割出最適合部位後，再由華國牛排館陳誠德主廚接手烹調，並物盡其用的使用和牛油質最豐厚處，以鐵板煉出天然牛油，無論煎肉、炒菜、炒麵，皆是極佳搭配，華國牛排館備有100瓶牛油送給點用套餐的客人。

▲▼開胃菜以日式鐵板燒手法呈現。（圖／記者陳建竹攝）

▲開胃菜以日式鐵板燒手法呈現。

▲▼牛腿沙拉使用爐烤至7分熟的薄切牛腿肉。（圖／記者陳建竹攝）

▲牛腿沙拉使用爐烤至7分熟的薄切牛腿肉。

華國冬之饗神戶紅酒和牛套餐每套3200元+10%，開胃菜以日式鐵板燒手法，單面煎燒牛腿薄片，鋪上新鮮蘆筍、洋蔥與紅蘿蔔絲捲起，再淋上特製的松露醬汁，香甜爽口。湯品選用和牛腿肉緣的筋肉組織與番茄蔬菜湯燉煮，湯頭清醇香甜。牛腿沙拉使用爐烤至7分熟的薄切牛腿肉，搭配油醋醬汁與新鮮蔬菜而成。

▲▼陳誠德主廚表示，這麼厚的牛排兩面各煎1分鐘即可。（圖／記者陳建竹攝）

▲陳誠德主廚表示，這麼厚的牛排兩面各煎1分鐘即可。

▲▼4oz紐約牛排，肉汁腴潤但不油膩。（圖／記者陳建竹攝）

▲4oz紐約牛排，肉汁腴潤但不油膩。

主菜使用的是神戶紅酒牛腰脊部位，挑選4oz紐約牛排以鐵板香煎兩面各1分鐘，鎖住肉汁後再以華氏2400度以上的超級烤箱快速爐烤。肉質鮮美柔韌，肉汁腴潤但不油膩，整塊吃完都不覺得有負擔。


華國牛排館
地址：台北市林森北路600號
電話：02- 25962678

關鍵字： 台北市美食 美食情報 華國牛排館 但馬牛 A5神戶紅酒和牛 兵庫縣

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

法鬥「連皮帶肉」偷吃蕉被逮 秒衝媽懷裡求情：聽我解釋...

推薦閱讀

米奇鐵粉看過來！「米奇90週年爆米花桶」台灣推出限定版

五彩手工湯圓超吸睛！冬至吃燒湯圓花生牛奶冰另類過節

跟著史努比環遊世界！還可在官方授權樂園變裝、拿明信片

穿旗袍逛古蹟！12月來澳門還可過聖誕節與光影節

一次丟60隻帝王蟹！新峰海底城還有超大墨西哥龍蝦可以釣

伊藤潤二在高雄！恐怖體驗「絕命逃走中」2018跨年降臨駁二

公益路第一間和牛吃到飽　澳洲M9+和牛油花綿密肉汁多

哆啦A夢迷看過來！一芳推出超萌聯名商品　暖手午睡枕超可愛

頭城老街古蹟多　盧纘祥故居前的「池塘」以前是「碼頭」！

台中「菁選」活龍蝦比市價便宜35%！還有又甜又脆的香蕉蝦

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

花蓮超質感民宿＋玻璃屋咖啡廳夯爆

桃園機場託運行李　3分鐘超省時

南投4萬坪「落羽松秘境」還能採草莓

汽車也能搭火車！台鐵人車同行自駕遊

懶人露營最高境界在嘉義！

桃園3間新開幕約會景觀餐廳

美呆了！桃園大溪1KM落羽松轉金黃

1月平日入住台東娜路彎會館免費

就像一座山　這肉盤總重168盎司

台中新開韓式火烤吃到飽500元有找

熱門行程

最新新聞更多

精選台中4間人氣湯圓名店

PABLO開幕首日出現排隊人潮

深澳鐵道自行車　海岸鐵路支線

台中星八鍋爆量「無敵海景鍋」

台中電話預約才吃得到的深夜粥堂

「暖冬遊補助」如何申請看這篇秒懂

女生獨自出國謹記7招自保

明年228連假澎金馬航線　24日開放..

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366