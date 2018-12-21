一年只產700頭　華國牛排館獨家引進A5神戶紅酒和牛

▲華國牛排館獨家引進A5神戶紅酒和牛。

▲神戶紅酒牛年產量僅700頭。

記者陳建竹／台北報導、攝影

和牛開放以來，風潮蔓延全台，各家餐廳由等級拚到產地，華國牛排館則把規格提升至特有部位，選擇A5等級純種但馬牛中的去骨腿肉，這個部位的油花筋絡皆豐富，口感軟韌兼具，華國牛排館運用這個特性，變化一系列的牛腿肉料理，推出「華國冬之饗」神戶紅酒和牛套餐。

▲華國牛排館店景。

據華國牛排館公關Carrier表示，神戶紅酒牛來自但馬牛的故鄉兵庫縣，在兵庫縣的氷上牧場長大，紅酒牛以神戶葡萄酒的酒粕發酵組成的飼料餵養，可提高牛隻的免疫力，牛肉中的多酚及脂肪酸含量，相當於純橄欖油。台灣大部分引進的宮崎牛、飛驒牛、鹿兒島牛…總年產量可達到6萬頭，神戶紅酒牛年產量僅僅700頭，更加珍稀。

▲神戶紅酒和牛以0度冷藏才不會滋生細菌。

神戶紅酒和牛全程以0度冷藏，因為溫度控管得好，和牛的肉才會好吃，如果沒有控管溫度，再好的和牛都會失色。至於溫度為何要以0度冷藏？Carrier表示，因為和牛的保存溫度若達4度，細菌就會開始滋生，所以最少要維持在0度正負2度的區間才行。

▲「切割職人」夏井要（右）。

華國牛排館還請到有15年專業和牛「切割職人」夏井要（Kaname Natsui）來到台北展現俐落刀工。美牛的屠宰場已完全規格化，但日本和牛是職人化，肉該怎麼切完全依職人判斷。夏井要依據和牛牛腿不同紋理及烹調需求，切割出最適合部位後，再由華國牛排館陳誠德主廚接手烹調，並物盡其用的使用和牛油質最豐厚處，以鐵板煉出天然牛油，無論煎肉、炒菜、炒麵，皆是極佳搭配，華國牛排館備有100瓶牛油送給點用套餐的客人。

▲開胃菜以日式鐵板燒手法呈現。

▲牛腿沙拉使用爐烤至7分熟的薄切牛腿肉。

華國冬之饗神戶紅酒和牛套餐每套3200元+10%，開胃菜以日式鐵板燒手法，單面煎燒牛腿薄片，鋪上新鮮蘆筍、洋蔥與紅蘿蔔絲捲起，再淋上特製的松露醬汁，香甜爽口。湯品選用和牛腿肉緣的筋肉組織與番茄蔬菜湯燉煮，湯頭清醇香甜。牛腿沙拉使用爐烤至7分熟的薄切牛腿肉，搭配油醋醬汁與新鮮蔬菜而成。

▲陳誠德主廚表示，這麼厚的牛排兩面各煎1分鐘即可。

▲4oz紐約牛排，肉汁腴潤但不油膩。

主菜使用的是神戶紅酒牛腰脊部位，挑選4oz紐約牛排以鐵板香煎兩面各1分鐘，鎖住肉汁後再以華氏2400度以上的超級烤箱快速爐烤。肉質鮮美柔韌，肉汁腴潤但不油膩，整塊吃完都不覺得有負擔。



華國牛排館

地址：台北市林森北路600號

電話：02- 25962678