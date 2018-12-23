「韓國歐巴」愛炸物 「炸嘎」干貝Ｑ彈、培根起司超吸睛

▲「韓國歐巴」經常在youtuber頻道以及臉書粉絲團上分享影片。

▲「韓國歐巴」覺得培根起司在IG上會受歡迎。（圖／韓國歐巴Korean Brothers提供，以下皆同）

記者陳建竹／綜合報導 影片／韓國歐巴Korean Brothers提供

在台灣有不少粉絲的「韓國歐巴」，經常在youtuber頻道以及臉書粉絲團上，跟大家分享韓國人眼中的各種國家文化、美食、旅遊訊息等等。日前他們來到藝人林道遠的「炸嘎海陸炸物」享受各種油炸美食，包括生蠔、干貝、牛腩，都覺得比韓式炸物好吃。

▲炸生蠔新鮮多汁。

「炸嘎海陸炸物」位於西門町，主打外帶跟立吞，而且賣的食材跟坊間炸物頗不一樣，例如生蠔、干貝、一口蟹、中卷、腐皮培根起司，外面都很少見。「韓國歐巴」覺得炸生蠔充滿大海的精髓，肉汁很多；炸干貝又厚又大塊，咀嚼起來很有彈性。

▲「韓國歐巴」覺得台灣炸物比韓國的好吃。

▲培根起司會爆漿。

炸牛腩鹹鹹香香的非常好吃，肉汁也非常豐富；腐皮培根起司一口咬下就會有濃濃起司湧出來！這是西門店的限定菜單，吃起來有胡椒粉與孜然的味道。由於起司可以拉很長不會斷，「韓國歐巴」覺得拍成照片上傳IG會很受歡迎。

相較於台灣另一種小吃滷味，韓國歐巴更喜歡吃台灣的炸物。韓國炸年糕店也有賣炸物，但是韓國歐巴覺得台灣的炸物水準不同，比韓國的好吃。



炸嘎海陸炸物

電話：02-2331-1453

地址：台北市萬華區武昌街二段134號