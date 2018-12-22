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謝霆鋒、余文樂也吃過！台北3家明星也愛的特色甜湯圓

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▲▼客家自製湯圓很吸晴。（圖／葉影瓶像提供）

▲客家自製湯圓很吸晴。（圖／葉影瓶像提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導　圖／葉影瓶像

雖然今年氣溫最高可達29度的冬至完全沒有寒冷的感覺，應景吃湯圓的習俗仍然不可少。部落客葉影瓶像分享了3間台北特色甜湯圓，其中有2家謝霆鋒、余文樂也吃過，今晚補班下班後，快去朝聖吃一碗。

▲▼水龜伯的裝潢充滿古早味。（圖／葉影瓶像提供）

▲水龜伯的裝潢充滿古早味。

▲▼水龜伯紅豆芝麻湯圓。（圖／葉影瓶像提供）

▲水龜伯紅豆芝麻湯圓。

水龜伯古早味
謝霆鋒的節目《鋒味》曾來北投錄製節目，當時他與張鈞甯同時出現在北投水龜伯豆花，曾引起粉絲熱烈討論。當然水龜伯的東西若不好吃，明星效應也維持不久。這裡的紅豆芝麻湯圓（70元）可在紅豆湯上添加桂花增加香氣，紅豆湯本身的甜度很低，紅豆燉煮得很透。據部落客葉影瓶像表示，芝麻湯圓內餡偏甜且濕潤，但搭著紅豆湯吃就剛剛好，相當香且誘人。

水龜伯古早味
地址：台北市北投區石牌路二段75巷8號
電話：02-28274788

▲▼綜合小湯圓55元。（圖／葉影瓶像提供）

▲綜合小湯圓55元。

客家自製湯圓
港星余文樂曾在IG上打卡了「客家自製湯圓」，並附註「喜歡地道糖水」，自此之後不少粉絲紛紛來此打卡朝聖。據部落客葉影瓶像表示，店家大大鍋看起來超吸睛的湯圓，是最多人拍照打卡用的照片。這裡的產品選項多，但是如果有選擇性障礙的人，點綜合小湯圓（55元）準沒錯，甜湯底除了糖水，也可搭配紅豆、花生湯。小湯圓跟芋圓、地瓜圓的份量不少，吃起來軟Q順口。

客家自製湯圓
地址：台北市中山區遼寧街69號對面 （遼寧夜市）
電話：02-27407515

▲▼日本美食節目《孤獨の美食家》曾在這拍攝過。（圖／葉影瓶像提供）

▲日本美食節目《孤獨の美食家》曾在這拍攝過。

▲▼桂花綜合湯圓70元。（圖／葉影瓶像提供）

▲桂花綜合湯圓70元。

冰霖古早味豆花
冰霖古早味豆花位於寧夏夜市旁，靜修女中附近，它的知名度也很高，因為日本美食節目《孤獨の美食家》曾在這拍過，因此店內有不少日本客人。冬天很適合來碗桂花綜合湯圓（70元），一次吃到芝麻與花生2種湯圓。桂花湯圓還添加了白木耳，甜度不高相當清爽，湯圓表皮很軟，內餡香甜而爆漿，不過兩種口味比較起來，葉影瓶像比較推薦芝麻。

冰霖古早味豆花
地址：台北市大同區民生西路210號
電話：02-25581800

關鍵字： 台北市美食 美食情報 葉影瓶像 冬至 湯圓 謝霆鋒 余文樂

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