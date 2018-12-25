ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

全台最高燒肉店！乾杯集團新品牌「和牛47」將於微風南山亮相

ETtoday餓勢力


▲極選鞍下牛排。(圖／乾杯集團提供)

記者黃士原／台北報導

乾杯集團旗下最頂級和牛餐廳「和牛47」將於微風南山亮相，將成為全台最高燒肉店，目前正在趕工中，預計1月底開幕。座落微風南山47樓的和牛47將與台北101對望，台北美景盡收眼底。

和牛47設有生牛肉處理區，由料理人現場分切，90%以上是用日本和牛(A5等級為主)的「和牛47」，不只定義為燒肉店，在這也吃得到日式懷石料理與和牛壽司，由日籍總料理長鈴木俊寬坐鎮，並發揮創意，希望可以用牛肉研發出可以與各種與日本酒或氣泡酒契合的Fine Dining餐點。和牛47主攻頂級市場，客單價在3000元以上。


▲在老乾杯之上，乾杯集團再推和牛47搶攻金字塔頂端客群。

目前乾杯集團旗下餐飲品牌有老乾杯、乾杯燒肉居酒屋、黑毛屋、KUA`AINA及宮武讃岐烏龍麵，除了烏龍麵之外，老乾杯等4品牌也針對聖誕跨年推出專屬美味與優惠活動，老乾杯主推「日本和牛&伊比利豬 國寶級美味拼盤」，加碼獻上節慶私藏菜色「A5級日本和牛 鴨肝菲力」與「西班牙伊比利豬Bellota肋眼上蓋」，祭出離峰優惠全單8折起；乾杯燒肉居酒屋的繽紛聖誕跨年大餐菜色15道起、離峰優惠「雙人聖誕套餐只要2019」，黑毛屋則有日本和牛搭海鮮盛合「聖誕四人套餐」豪氣上桌，KUA`AINA加推四人以上訂位9折優惠。

和牛47
地址： 台北市信義區松智路17號47樓（微風南山47樓）

關鍵字： 美食情報 台北市美食 和牛47 日式燒肉

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

推薦閱讀

這家手抓海鮮餐廳很不一樣　每45分鐘就有活力舞蹈表演

JAPAN RAIL CAFE 1/10首度登台　吃得到世界上最濃的抹茶冰淇淋

中永和迴轉壽司控快看！壽司郎即將進駐中和環球購物中心

檀島香港茶餐廳首間外帶店12/22開幕　這7款餐點外帶店限定

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

新竹首家すき家落腳在火車站附近

礁溪出現2樓高巨無霸夾娃娃機

台北華山小日子商號　文青風選物店

台中港三井OUTLET全家一日遊

六福村身份證有4、0門票現省479

JR東日本咖啡店有最濃抹茶冰淇淋

新北板橋隱藏超稀有「牛舌定食」

懶人露營最高境界在嘉義！

汽車也能搭火車！台鐵人車同行自駕遊

老店上海隆記菜飯年底熄燈

熱門行程

最新新聞更多

越南團153人來台152人失蹤　公會..

乾杯集團新品牌和牛47下月開幕

葡萄牙聖誕電車好歡樂！

日本一蘭拉麵2019年起推無豚拉麵

奧地利夢幻般小鎮哈修塔特

高雄3間愛情汽車旅館優惠

台南文青風一碗小粥　古早味超療癒

年末機票促銷2千2飛北海道

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366