全台最高燒肉店！乾杯集團新品牌「和牛47」將於微風南山亮相



▲極選鞍下牛排。(圖／乾杯集團提供)

記者黃士原／台北報導

乾杯集團旗下最頂級和牛餐廳「和牛47」將於微風南山亮相，將成為全台最高燒肉店，目前正在趕工中，預計1月底開幕。座落微風南山47樓的和牛47將與台北101對望，台北美景盡收眼底。

和牛47設有生牛肉處理區，由料理人現場分切，90%以上是用日本和牛(A5等級為主)的「和牛47」，不只定義為燒肉店，在這也吃得到日式懷石料理與和牛壽司，由日籍總料理長鈴木俊寬坐鎮，並發揮創意，希望可以用牛肉研發出可以與各種與日本酒或氣泡酒契合的Fine Dining餐點。和牛47主攻頂級市場，客單價在3000元以上。





▲在老乾杯之上，乾杯集團再推和牛47搶攻金字塔頂端客群。



目前乾杯集團旗下餐飲品牌有老乾杯、乾杯燒肉居酒屋、黑毛屋、KUA`AINA及宮武讃岐烏龍麵，除了烏龍麵之外，老乾杯等4品牌也針對聖誕跨年推出專屬美味與優惠活動，老乾杯主推「日本和牛&伊比利豬 國寶級美味拼盤」，加碼獻上節慶私藏菜色「A5級日本和牛 鴨肝菲力」與「西班牙伊比利豬Bellota肋眼上蓋」，祭出離峰優惠全單8折起；乾杯燒肉居酒屋的繽紛聖誕跨年大餐菜色15道起、離峰優惠「雙人聖誕套餐只要2019」，黑毛屋則有日本和牛搭海鮮盛合「聖誕四人套餐」豪氣上桌，KUA`AINA加推四人以上訂位9折優惠。



和牛47

地址： 台北市信義區松智路17號47樓（微風南山47樓）