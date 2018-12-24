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JAPAN RAIL CAFE 1/10首度登台　吃得到世界上最濃的抹茶冰淇淋

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▲JAPAN RAIL CAFE 1/10首度登台　吃得到世界上最濃的抹茶冰淇淋。(圖／取自JR東日本網站發布之新聞稿)
▲JAPAN RAIL CAFE 1/10首度登台　吃得到世界上最濃的抹茶冰淇淋。(圖／取自JR東日本網站發布之新聞稿)

記者黃士原／台北報導

微風南山終於敲定2019年1月10日正式開幕了！而微風與atré、日本三井物產三方聯盟引進的微風atré樓層為2樓到4樓，16家台灣獨家其中一家是JR東日本的主題咖啡店「JAPAN RAIL CAFE」，這是JAPAN RAIL CAFE繼新加坡後亞洲的第二間店，除了販售週邊商品及票券之外，還吃得到號稱世界上最濃的抹茶冰淇淋。

JAPAN RAIL CAFE除了販售週邊商品及票券，也有提供餐點與冰淇淋，不過最為特別的就是與1907創業的静岡「丸七製茶」合作，在多款冰淇淋中推出No.1~No.7的7種不同濃度的抹茶冰淇淋，其中プレミアム No.7(Premium No.7)據說是世界上最濃的抹茶冰淇淋，身為抹茶控千萬不要錯過。


▲JAPAN RAIL CAFE新加坡店。（圖／翻攝自JAPAN RAIL CAFE臉書)

日前微風南山搶先曝光微風atré其中的9家獨家品牌，2樓特色是集中了甜點、輸入食品、咖啡等許多與食相關品牌，新穎特殊講究的雜貨品牌，括有二樓台灣首店的品牌有la vie bonbon 、Blue Bottle Coffee(藍瓶咖啡)、Dandelion Chocolatele、le Boulanger de Monge、9 Palette Parlor；三樓的台灣首店有UNITED ARROWS　BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS 、Kobe sweets café；三樓台灣首店有DANCING CRAB、JAPAN RAIL CAFE，另外，高雄人氣場所「MLD台鋁」台灣首間店鋪即將在微風南山atré開幕。


▲微風atré樓層為微風南山的2樓4樓。示意圖。(圖／微風集團提供)

微風南山
地址：台北市信義區松廉路3號3樓

關鍵字： 美食情報 台北市美食 JR東日本主題咖啡店 JAPAN RAIL CAFE

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