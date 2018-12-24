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這家手抓海鮮餐廳很不一樣　每45分鐘就有活力舞蹈表演

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▲這家手抓海鮮餐廳很不一樣　每45分鐘就有活力舞蹈表演。(圖／台灣欣葉國際餐飲提供)
▲《DANCING CRAB蟹舞》每45分鐘就有活力舞蹈表演。(圖／台灣欣葉國際餐飲提供，以下同)

記者黃士原／台北報導

台灣的朋友對於源自美國的手抓海鮮餐廳並不陌生，不過除了解放束縛、純粹豪邁手抓來吃海鮮之外，在日本頗有人氣的《DANCING CRAB蟹舞》每45分鐘就會有舞力全開的表演，而員工更以棒球場的啤酒女孩、遊樂園販售爆米花的爆米花姊姊等限定活動，打造出邊跳舞邊兜售飲品的獨特酒飲促銷方式，提供消費者不受拘束的用餐氣氛。

▲這家手抓海鮮餐廳很不一樣　每45分鐘就有活力舞蹈表演。(圖／台灣欣葉國際餐飲提供)
▲《DANCING CRAB蟹舞》不用刀叉，純粹豪邁手抓來吃海鮮。

而《DANCING CRAB蟹舞》也將由台灣欣葉國際餐飲集團引進台灣，預計2019年1月10在微風南山atré正式開幕。有別於一般餐廳，《DANCING CRAB蟹舞》於餐廳正中心位置設置新型的噴射烘乾式洗手設備，讓消費者隨時可洗手、安心用手抓取海鮮料理，而就連沙拉、義大利麵也通通不用餐具，在超高人氣下，讓螃蟹用量平均一年就高達25噸重，單日單店來客人數高達500位，可見其高人氣程度。

▲這家手抓海鮮餐廳很不一樣　每45分鐘就有活力舞蹈表演。(圖／台灣欣葉國際餐飲提供)
▲《DANCING CRAB蟹舞》登台後將是唯一將手抓料注入舞蹈元素的手抓海鮮餐廳。

▲這家手抓海鮮餐廳很不一樣　每45分鐘就有活力舞蹈表演。(圖／台灣欣葉國際餐飲提供)
▲甜點也是打碎在桌上來吃。

以名稱《DANCING CRAB》的英文為發想，日本「MEAL WORKS」將新加坡原先僅以代表活力，讓人一聽到音樂就想跟著律動的氣氛升級，帶來結合舞蹈的餐飲型態，在注入熱情舞蹈活力氛圍後，成為與一般手抓海鮮餐廳有所極大差異特點，來台後，《DANCING CRAB蟹舞》將是唯一將手抓料注入舞蹈元素的手抓海鮮餐廳。

《DANCING CRAB蟹舞》
地址：台北市信義區松廉路3號4樓

關鍵字： 美食情報 台北市美食 手抓海鮮餐廳 DANCING CRAB蟹舞

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