檀島香港茶餐廳首間外帶店12/22開幕　這7款餐點外帶店限定



▲豬扒菠蘿包。



記者黃士原／台北報導、攝影

檀島香港茶餐廳今(12/22）正式以新型態外帶店型「檀島咖啡」進駐微風南京，新型態店型主攻微風南京附近商圈外帶市場，除了招牌蛋撻，原味菠蘿油之外，更增設門市限定的港式撈丁與蜜汁叉燒菠蘿包等7款種限定餐點。

微風南京檀島咖啡，同時也是獨一無二的外賣門市，希望提供消費者擁有更多美味的選擇，因此也特別在外賣店推出別家吃不到的限定商品，分別是餐肉蛋菠蘿包(80元)、蜜汁叉燒菠蘿包(100元)、豬扒蛋菠蘿包(100元)、餐肉蛋扒丁(120元)、豬扒蛋扒丁(130元)、咖哩三寶扒丁(110元)、咖哩三寶(80元)。





▲蜜汁叉燒菠蘿包。





▲豬扒蛋扒丁。

檀島咖啡第一家店開業於1940年，擁有78 年的老字號傳承歷史，堪稱香港第一代茶餐廳中的翹楚，目前檀島在台灣共計三間門市，三間門市皆有不同特色，但都以內用為主，很多客人都希望檀島能推出外帶服務，讓消費者更便利，因此微風南京在2018年底前年引進檀島外帶品牌。





▲檀島蛋撻。





▲島香港茶餐廳首間外帶店12/22開幕。



茶餐廳是香港文化代表，檀島銷售超過70年的酥皮蛋撻，檀島咖啡，奶茶，不僅是店內招牌，也見証香港飲食生活的歷史。檀島香港茶餐廳的蛋撻不是葡式蛋撻，擁有香港自己的味道，其最為特色就是192層的酥皮，鬆、脆、香，層層分明。檀島咖啡第二代傳人楊劭業表示，檀島的蛋撻皮會將製作好的水皮與油皮冰鎮一個晚上，然後隔天開酥後折出192層，為了讓麵糰與油脂的層次分明，會再冷藏一晚，隔日再取出放在蛋撻模具成型，這時還要再冷藏一個晚上，光是酥皮製作過程須經過3天，十分費工。



檀島咖啡

地址：台北市松山區南京東路三段337號1樓

電話：(02) 6617-1758

