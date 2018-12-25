鐵板燒+日式割烹　The Ukai Taipei 1/10在微風南山與大家見面



▲The Ukai Taipei 示意圖。(圖／The Ukai Taipei提供)



記者黃士原／台北報導

高雄御盟集團與日本UKAI集團首度合作是在2017年於高雄晶英國際行館設立Ukai-Tei Kaohsiung，將集團其中兩大人氣業態─鐵板燒餐廳(Teppanyaki)與西式燒烤(Grill)引進到台灣，而在2019年初則是將再度合作，北上微風南山設立The Ukai Taipei，除了廣受喜愛的Ukai-Tei鐵板燒外，更帶入UKAI集團旗下日式割烹Kappou Ukai，將於2019年1 月10日正式與大家見面。





▲The Ukai Taipei 示意圖。(圖／The Ukai Taipei提供)

進駐微風南山46樓的The Ukai Taipei以日本六本木店為雛型，引進Ukai-Tei鐵板燒外，更帶入UKAI集團旗下日式割烹Kappou Ukai，餐廳占地近203坪的空間，由日本知名設計大師森田恭通Yasumichi Morita一手打造，以星空宇宙為主題，各式素材及燈光妝點。





▲晶英國際行館(Silks Club)的UKAI TEI KAOHSIUNG餐廳。(圖／御盟集團提供)





▲UKAI TEI名菜岩鹽蒸鮑魚佐松露。(圖／御盟集團提供)



沒訂位很難吃到的UKAI TEI Kaohsiung鐵板燒餐廳有著跟日本銀座店一樣的超長弧形鐵板燒台，設有18個客席座位，另外還有3個VIP包廂。菜單選用食材多數都是由日本進口，其中包括有伊勢龍蝦、沖繩礦泉生蠔、北海道帝王蟹、又稱龍利魚的牛舌魚，以及法菜規格的魚子醬與松露醬，正式烹調料理前，主廚更會將新鮮食材在賓客眼前展示說明。



The Ukai Taipei

地址： 台北市信義區松智路17號46樓（微風南山46樓）