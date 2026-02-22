為愛紮根桃園觀音！義大利女婿手作薄脆披薩　酒味提拉米蘇超道地

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳品勻

在觀音住宅區有一間道地「 西西里披薩店」，外觀低調，甚至連招牌都不太顯眼的店鋪，沒有連鎖披薩店的喧鬧與標準化 SOP，只有一位來自義大利西西里島的主廚，和一位台灣女孩，兩人因為愛情而在這片土地上紮根。堅持使用義大利進口的麵粉、橄欖油與乳酪，用雙手揉製麵糰，每一道料理都要還原西西里島那種純粹、豪邁且充滿陽光氣息的味道，也難怪在地人都知道這間隱藏版的美味料理。

交通資訊



自行開車

從國道一號或國道二號轉接至觀音市區，導航設定「西西里披薩店」即可抵達，附近為住宅區，可於路邊尋找停車位，由於店址位於安靜的社區巷弄，請放慢車速，尊重周邊住戶。



大眾交通

可搭乘公車至觀音市區站，再步行約10–15分鐘抵達。

▲因為附近為住宅區，所以停車時需注意不能停在鄰居家車庫，往附近可以停放車輛的白線內。

店內環境

店內空間不算大，座位數約莫20個左右，暖黃色的燈光灑在簡單的木桌椅上，牆上掛著幾幅風景照或充滿義大利風情的裝飾，空氣中瀰漫著剛出爐的麵包香。

在地人私藏

原本以為下午時段應該沒什麼人，平日下午時段還是有不少住附近的客人選擇外帶，提前預訂來了就可以領走，內用前方也還有用餐人潮，生意蠻不錯的。

半開放廚房

雖然廚房在後方，但半開放的設計讓你能隱約看到主廚忙碌的身影。聽到烤箱計時器響起、披薩鏟放入烤爐的聲音。

菜單

看不到令人眼花撩亂的一百種菜單。這裡的菜單設計貫徹了義大利料理的精髓「高品質的食材＋簡單的烹調＝極致的美味」，點餐時是到櫃台點餐，老闆會講英文，如果真的不行也可以直接畫單付錢即可。

▲牆上有證書，讓人對於用餐更加有信心了。

推薦美食

這次我們鎖定了店內最具代表性的鹹食與甜食，以及搭配的佐餐飲品，用餐沒有時間限制和低消，對於我們只想嚐鮮的朋友來說真的是一大福音，不用擔心點太多吃不完。

冰河氣泡水60元、萊姆氣泡水60元、零卡可樂30元

連續在外面跑了一圈，覺得口渴就點了飲料來搭配，價格也不貴。餐廳裡的價格相當實在，冰河氣泡水的份量可以2個人分享飲用，氣泡細緻，礦物質的味道很乾淨，喝一口可以沖刷掉口中殘留的起司味，讓味蕾歸零，準備好迎接下一口披薩。

提拉米蘇340元

這不是你印象中那一小方塊的精緻甜點，這是一大盒！340元的價格換來的是重量級的滿足，表面撒滿了厚厚一層深黑色的可可粉，底下是鵝黃色的馬斯卡彭起司餡，酒味下手蠻重的，是非常道地的義式作法，但因為提前灑了可可粉，所以吃起來相當濕，個人比較喜歡剛灑上的口感。

火箭葉 Rucola Pizza 500元

綠油油的新鮮芝麻菜像一座小山一樣堆在披薩上，上面鋪滿了刨成薄片的帕馬森乾酪，底下則是經典的紅醬與莫札瑞拉起司基底，搭配義大利生火腿。

餅皮酥脆

餅皮外層酥脆，內層帶有氣孔且富有嚼勁，外層餅皮咬下還有卡滋的聲響，相當好吃。隨著咀嚼，優質麵粉發酵後的麥香在口中爆發，餅皮不會乾硬，而是帶著一種迷人的韌性，越嚼越香，單吃餅皮都是一種享受。

芝麻菜

芝麻菜的清爽完美平衡了起司與火腿的油脂，整張披薩吃完完全不覺得油膩，難怪是友人很推薦口味，相當好吃！

心得感想

這裡的披薩不適合狼吞虎嚥，每一口都值得停一下，感受麵香、橄欖油香氣、起司與葉菜的交錯，這裡的步調很慢，慢到可以好好品嚐麵粉的香氣。在偏鄉開店，往往會面臨為了生存而降價或改口味的壓力，但這位義大利女婿堅持做自己家鄉的味道，真的很值得一嚐，有到觀音不妨可以試試。

西西里披薩店

地址：328台灣桃園市觀音區九如一街58號

電話：03－4839282

營業時間：周四至周日11：00－19：00（周一至周三公休）

