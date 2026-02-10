鹿港第一市場「8元手工麻糬」攤車　阿婆現包每天只賣4小時

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者柯珮萱

鹿港鎮第一公有零售市場附近，早起的人們來到這裡就有不少美食可以覓食。在這裡，有一種傳奇，不靠華麗的招牌，僅僅靠著一台簡樸的小推車，「阿婆麻糬舖」就讓無數饕客甘願在清晨排隊購買，每天早上7點多開始賣，接近中午就收攤。

每天限定營業4個多小時，卻能讓熟門熟路的鹿港人一大早就來排隊，這裡賣的不是精緻甜點，而是一顆顆現包、現賣、柔軟的古早味麻糬，一顆只要8元，吃的是手工、是時間，也是許多鹿港人共同的童年回憶。

交通資訊



開車前往

可導航設定「阿婆麻糬舖」，周邊多為鹿港老街範圍，建議停在外圍停車場後步行進入，鹿港第一公有零售市場，店家就在市場側邊的出口附近。

大眾運輸

搭乘客運至「鹿港鎮」後，步行進入老街區域即可抵達，沿途還能順遊天后宮、九曲巷。

▲來到攤車前方可以見到阿婆夫妻相當忙碌，兩人各司其職，一邊是現包的原味麻糬，一邊是綠豆糕，兩邊一起工作著。

阿婆麻糬舖菜單

來到這裡可以見到很簡單，可以買一盒或小份袋裝，等於一個麻糬只要8元，真的是很經濟實惠的價格，可以見到有賣3種口味，分別是原味麻糬、綠豆糕和雙糕潤，這次買了前面兩款，灑上花生粉都蠻好吃的。





▲綠豆糕都是在家事先包好，為了避免沾黏會先製成條狀再放在盤中，有客人需要時才會分切。



▲阿公認真的切著綠豆糕，再交由阿嬤灑上滿滿的花生粉，這樣就比較不容易沾黏了。



▲阿嬤一手抓起白嫩的糯米團，大拇指熟練地壓出凹槽，填入滿滿的芝麻餡料，外面再滾上滿滿的花生粉，看起來就是好吃樣。

▲整個過程行雲流水，像是一場街頭魔術表演，那一顆顆飽滿的麻糬令人想要快點嚐嚐味道。



小份5個40元（袋裝）

小份選的是綠豆糕口味，阿婆的綠豆餡不是那種甜膩的綠豆沙，而是保留了些許綠豆顆粒感的綠豆粉餡，它經過長時間的炒製或脫水處理，吃起來較為鬆散、乾爽，沾滿花生粉特別香。

▲攤車有兩種尺寸，如果是自家享用或是街邊直接吃，我覺得小份袋裝比較不佔空間也可以直接享用。



▲這口味比起芝麻我更愛耶！但真的沒辦法多買，保存期限只有短短一天，當下拿到時最好吃。



一盒10個80元

大盒可以選擇綜合口味，像我是挑綠豆和原味麻糬各半，這樣一次就能嚐到兩種不同口味，用來送禮很大方好看，只是要當天送出，隔夜需放至冷凍，也不能久放，退冰後再吃。台灣的天氣比較潮濕，晚上拿回家後，花生粉呈現比較濕潤的狀態。

麻糬口感軟嫩

咬下去的第一口，不是那種要費力拉扯的韌性，內餡使用的是黑芝麻粉，混合了適量的糖粉，咬開的瞬間，濃郁的焙炒芝麻香氣混合著，軟糯中帶著彈性的麻糬，釋放出純粹的糯米甜香，手工製作真的是沒辦法久放，想吃只能去現場買口感最佳。

心得感想

迫不及待地在路邊打開盒子，先吃了一顆綠豆口味，那種微鹹微甜的滋味，像極了鹿港這座城市的氣質，有歷史的鹹味，也有人情的甜味，旁邊一位在地的大姐看我在拍照，笑著對我說：「要趁鮮吃喔，我們鹿港人都不放隔夜的。」 這句話點醒了我，這不是那種加了防腐劑可以放一個禮拜的伴手禮，一定要趁新鮮最好吃。

阿婆麻糬舖

地址：彰化縣鹿港鎮大明路9號

電話：0930－712603

營業時間：07：20－12：00（周三公休）

