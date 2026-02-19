新竹不再是美食沙漠「15家獲必比登」　春嬌粄條傳承三代

▲九添福牛肉麵。（圖／小虎食夢網）

記者黃士原／台北報導

新竹過去一直被網友戲稱為「美食沙漠」，不過去年新竹縣、市首度被納入米其林指南評鑑，共有43家進榜，其中有15家獲得必比登推介，其中九添福牛肉麵館就是當地人氣店家，Google評分高達4.9，而ㄤ咕麵則是關西鎮飄香超過60年的好味道。

新竹縣共有8家餐廳首次入選《米其林指南》的必比登推介，其中3家提供的是在地的客家傳統料理，以及1間主打素食料理的餐廳，展現了當地多元且文化底蘊豐富的餐飲風貌。新竹市在必比登推介名單中也有強勁表現，共有7家餐廳新入選，菜色類型豐富多元，涵蓋麵食、在地小吃、傳統客家料理，以及江浙風味。

▲春嬌粄條。（圖／取自春嬌粄條臉書）

提供客家菜的3家餐廳中，春嬌粄條隱身於靜謐巷弄中，坐落於一棟清水模建築別墅，室內空間挑高，並設有開放式廚房。家族販售粄條已有20多年歷史，第三代經營者更推出更多樣的客家料理。

▲鴻金食堂「客家小炒」。（圖／取自鴻金食堂臉書）

鴻金食堂位於百年老宅內，散發著濃濃懷舊氣息，主廚兼老闆親自從鄰近小農合作，依據季節製作不同菜餚。招牌客家小炒每一種食材都經用心處理，保有醬香與鑊氣，十分可口。

首烏廚EAT提供少油少鹽的客家家常菜，店家會於入座時奉上決明子茶。其招牌為首烏帝王雞湯，以30多種的中藥材熬煮八小時，為保留藥材香氣，特意不加調味。主食推薦酸菜炒飯，搭配店家自製酸菜。

素食料理蔚為風潮，善菓堂由素食餐飲集團於2020年創立，空間明亮寬敞，採用日式原木裝潢，環境輕鬆自在。不同於一般素食餐館，菜單融合台式、川菜與江浙菜的技法，展現創意巧思。推薦菜色如四季瓜仔若，質地爽脆，香甜多汁，與牛蒡飯是絕妙搭配。

▲ㄤ咕麵的「香蔥乾拌麵」。（圖／Viviyu）

另外在關西鎮開業超過一甲子的ㄤ咕麵，從最初的小攤位發展到如今的店面，美味依然不減。提供粄條、麵食和多款小菜。特別推薦招牌ㄤ咕麵，店家使用充滿彈性的扁油麵，配上韭菜、有機豆芽菜和油蔥醬，拌勻後麵體滿滿的吸附醬汁，滿是樸實爽口的滋味。另外，三兄弟湯以豬骨熬製湯頭，搭配自製芋角、炭燻香菇及墨魚貢丸，三款丸子各有風味。

▲九添福牛肉麵館「紅燒牛腩拉麵」。（圖／小虎食夢網）

新竹市的必比登推介名單中，也有當地人氣美食，九添福牛肉麵館曾在2023年奪得台北牛肉麵節紅燒組銅牌，湯鮮肉大塊，擁有許多支持者。店裡的紅燒牛肉麵湯底有別於常見做法，不添加豆瓣醬，而是以牛腩配以醬油和大量蔬果燉煮，使湯頭帶自然香甜與牛肉清香。其中紅燒牛腩拉麵每天限量20碗，太晚去就吃不到了。

禾日香（民族路）主打台灣人最熟悉的庶民美食—滷肉飯。招牌太陽飯廣受饕客喜愛。手切溫體豬十小時慢火熬煮，搭上半熟蛋黃與粒粒分明的米飯，鹹甜滋味結合蛋香，甚是美味。建議搭配自製的小魚辣椒菜脯，更添層次。

▲東門米粉攤位於市場內。（圖／老K）

東門米粉攤位於市場內，以粗米粉搭配雞骨熬煮的湯頭，味道鹹鮮。招牌海鮮芋頭米粉湯用料豐富，包含炸鱸魚片、虱目魚丸、鮮蝦與蛋酥。而入口即化的芋頭，更畫龍點睛，為整碗米粉湯帶來更滿足的風味。

▲新竹縣8家必比登名單。（AI協作圖／記者黃士原製作，經編輯審核）



▲新竹市7家必比登。（AI協作圖／記者黃士原製作，經編輯審核）