ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台北30年古早味小吃攤！最貴品項50元　四神湯豬腸給超多

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼葉記小吃。（圖／部落客周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

台北大同區美食推薦這家無招牌老店「葉記小吃」，在地開業超過30年，菜單全是50元以內的銅板價格，真的好吃又便宜！推薦高CP值、料超多的四神湯，甜不辣、肉圓、油粿人氣也很高，缺點就是用餐環境比較沒那麼舒適。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置
距離捷運大橋頭站、圓山站均是約1公里左右的路程，走路15分鐘左右可以到達。專程來吃大同區小吃的話，旁邊的「老麵店」我也超級推薦，吃完還可以順路去台北孔廟、大龍峒保安宮走走。

▲▼葉記小吃。（圖／部落客周花花授權提供）

環境
雖然今年有漲價過，但仍維持著全品項50元以內的平價價格，以台北市物價來說非常便宜。缺點就是用餐環境沒那麼好，夏天來可能會比較熱，如果很在意的話，或許選擇外帶會更適合。

▲▼葉記小吃。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼葉記小吃。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼葉記小吃。（圖／部落客周花花授權提供）

菜單
這是最新版已漲價過的菜單，多年來賣的東西都差不多，要當早餐、午餐或是下午茶點心吃都可以。肉圓、甜不辣、油粿的點餐率都很高，想吃北部粽的話也能吃到。

▲▼葉記小吃。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼葉記小吃。（圖／部落客周花花授權提供）

推薦品項

甜不辣—45元
小碗45元的甜不辣配料給得一點都不馬虎，除了甜不辣外還有豆腐、蘿蔔、豬血糕、竹輪、丸子。美味關鍵在於醬料非常好吃，在甜鹹調味的基礎下，還多了一絲辣度，讓甜不辣吃起來更加夠味。如果你是完全不敢吃辣的人，可能會覺得醬料有點辣，但喜歡辣味的人肯定會很喜歡！

▲▼葉記小吃。（圖／部落客周花花授權提供）

▲後來發現大碗50元，和小碗只差5元，好像點大碗比較划算。

▲▼葉記小吃。（圖／部落客周花花授權提供）

▲甜不辣吃完可以自己加湯，微辣的湯頭實在有夠過癮。

▲▼葉記小吃。（圖／部落客周花花授權提供）

四神湯—50元
豬腸給得非常多，重點是只賣50元！圖片中舀起來的只是一部分而已，真的整碗都是料，老闆給得毫不手軟超霸氣。豬腸處理得相當乾淨，口感軟Q、沒有絲毫異味，湯頭的味道也十分濃郁，必須大推！

▲▼葉記小吃。（圖／部落客周花花授權提供）

心得
喜歡台北小吃、高CP值美食的人，推薦一定要收藏這家大同區美食葉記小吃！如果很在意用餐環境的話，建議還是外帶回去吃，愛喝湯的人可以請老闆多包一點。

▲▼葉記小吃。（圖／部落客周花花授權提供）

無招牌老店-葉記小吃

地址：台北市大同區重慶北路三段236巷61號
電話：02－25986389
營業時間：周一至周五09：00－16：00、周六09：00－14：00（周日公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
部落格粉絲專頁

【你可能也想看】

►板橋300元鐵板牛排還送海鮮自助吧！補菜超快魚蝦淡菜無限供應
►五度入選Tabelog烏龍麵百名店！燉內臟是招牌　離峰時段也要排隊
►搭斗笠纜車穿梭山林！越南峴港最美酒店　私人露台飽覽療癒山海

關鍵字： 葉記小吃 台北市美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 周花花

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【心理準備0分】寶寶人生第一站說來就來！爸媽當場嚇到石化XD

推薦閱讀

公館質感微型咖啡廳80元就能喝到！招牌松露起司嫩蛋三明治必吃

公館質感微型咖啡廳80元就能喝到！招牌松露起司嫩蛋三明治必吃

陳耀訓啟蒙恩師開的麵包店！日式紅豆綿密香甜　35元就能吃到

陳耀訓啟蒙恩師開的麵包店！日式紅豆綿密香甜　35元就能吃到

台幣28元起！熊本車站旁觀光客友善迴轉壽司　Tabelog有3.52高分

台幣28元起！熊本車站旁觀光客友善迴轉壽司　Tabelog有3.52高分

棲息著近200隻親人瓶鼻海豚！熊本自由行必存「賞豚之旅」攻略

棲息著近200隻親人瓶鼻海豚！熊本自由行必存「賞豚之旅」攻略

SUBWAY推全新墨西哥手撕豬潛艇堡　必勝客手工薄比薩加量回歸

SUBWAY推全新墨西哥手撕豬潛艇堡　必勝客手工薄比薩加量回歸

憑台灣棒球賽票根「玩樂園599元」

憑台灣棒球賽票根「玩樂園599元」

九州豪斯登堡「米飛兔樂園」開箱！

九州豪斯登堡「米飛兔樂園」開箱！

基隆滷肉飯節抽現金＋65吋電視

基隆滷肉飯節抽現金＋65吋電視

Krispy Kreme開賣「4款OREO甜甜圈」　迷你糖霜小小圈只送不賣

Krispy Kreme開賣「4款OREO甜甜圈」　迷你糖霜小小圈只送不賣

超商打造「8公尺櫻王」　60款粉色商品還有「櫻花特調」

超商打造「8公尺櫻王」　60款粉色商品還有「櫻花特調」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

生肖屬「馬、羊、虎、狗」吃到飽88折

全台最大玫瑰園花季開跑　假日免費接駁

Lady M開賣「杜拜巧克力千層蛋糕」　婦女節任選4片999元

花蓮富里2連假觀光創新高　東富禪寺成打卡點

八方雲集新推「美國帶骨牛小排麵」

中壢70年紅燒牛肉麵！加湯加麵免費

鉑萃酒店9月開幕　走路3分到台北車站

台北30年古早味小吃攤！最貴品項50元

爆餡紅豆餅3顆40元！飄香桃園超過20年

日月潭FunTOUR 觀光巴士今啟動

熱門行程

最新新聞更多

SUBWAY推全新墨西哥手撕豬潛艇堡　必勝客手工薄比薩加量回歸

憑台灣棒球賽票根「玩樂園599元」

九州豪斯登堡「米飛兔樂園」開箱！

基隆滷肉飯節抽現金＋65吋電視

Krispy Kreme開賣「4款OREO甜甜圈」　迷你糖霜小小圈只送不賣

超商打造「8公尺櫻王」　60款粉色商品還有「櫻花特調」

台北玫瑰展搶先看　歐式心型水池必拍

海底撈3/20兩時段用餐可抽免單　3月壽星消費滿額送禮包

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366