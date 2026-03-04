台北30年古早味小吃攤！最貴品項50元　四神湯豬腸給超多

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

台北大同區美食推薦這家無招牌老店「葉記小吃」，在地開業超過30年，菜單全是50元以內的銅板價格，真的好吃又便宜！推薦高CP值、料超多的四神湯，甜不辣、肉圓、油粿人氣也很高，缺點就是用餐環境比較沒那麼舒適。

位置

距離捷運大橋頭站、圓山站均是約1公里左右的路程，走路15分鐘左右可以到達。專程來吃大同區小吃的話，旁邊的「老麵店」我也超級推薦，吃完還可以順路去台北孔廟、大龍峒保安宮走走。

環境

雖然今年有漲價過，但仍維持著全品項50元以內的平價價格，以台北市物價來說非常便宜。缺點就是用餐環境沒那麼好，夏天來可能會比較熱，如果很在意的話，或許選擇外帶會更適合。

菜單

這是最新版已漲價過的菜單，多年來賣的東西都差不多，要當早餐、午餐或是下午茶點心吃都可以。肉圓、甜不辣、油粿的點餐率都很高，想吃北部粽的話也能吃到。

推薦品項

甜不辣—45元

小碗45元的甜不辣配料給得一點都不馬虎，除了甜不辣外還有豆腐、蘿蔔、豬血糕、竹輪、丸子。美味關鍵在於醬料非常好吃，在甜鹹調味的基礎下，還多了一絲辣度，讓甜不辣吃起來更加夠味。如果你是完全不敢吃辣的人，可能會覺得醬料有點辣，但喜歡辣味的人肯定會很喜歡！

▲後來發現大碗50元，和小碗只差5元，好像點大碗比較划算。

▲甜不辣吃完可以自己加湯，微辣的湯頭實在有夠過癮。

四神湯—50元

豬腸給得非常多，重點是只賣50元！圖片中舀起來的只是一部分而已，真的整碗都是料，老闆給得毫不手軟超霸氣。豬腸處理得相當乾淨，口感軟Q、沒有絲毫異味，湯頭的味道也十分濃郁，必須大推！

心得

喜歡台北小吃、高CP值美食的人，推薦一定要收藏這家大同區美食葉記小吃！如果很在意用餐環境的話，建議還是外帶回去吃，愛喝湯的人可以請老闆多包一點。

無招牌老店-葉記小吃

地址：台北市大同區重慶北路三段236巷61號

電話：02－25986389

營業時間：周一至周五09：00－16：00、周六09：00－14：00（周日公休）

