陳耀訓啟蒙恩師開的麵包店！日式紅豆綿密香甜　35元就能吃到

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

士林天母這家「慶祝 celebrate baking」是台北評價和人氣都很高的麵包店，老闆兼主廚張家豪是日本麵包職人野上智寬的大弟子，更是世界麵包冠軍陳耀訓師傅的啟蒙恩師。每種麵包都有極高水準，季節限定蛋黃酥記得提前預定才吃得到！

位置

▲距離捷運芝山站1號出口約280公尺，步行時間4分鐘左右可抵達，附近機車停車格還蠻多的，若是開車前往的話可能要再繞繞找停車位。

環境

▲慶祝 celebrate baking 在台灣烘焙界有著極高地位，也曾獲選500甜殊榮。

▲平日上午不用排隊可直接入內選購麵包，如果有提前電話預訂、線上預約的話，直接到「預訂取貨」櫃台即可。

麵包風格以歐式麵包、義式見長
但如果喜歡日式麵包、台式麵包，在現場也有豐富選擇。蛋黃酥為季節限定品項，店家表示只有中秋節、農曆春節會販售，而且是以線上預訂、電話預訂為主，現場不一定買得到，建議想買蛋黃酥的人，還是先訂好再出發。

▲麵包品項相當齊全，擺放得乾淨整齊。

▲還有販售蛋糕、乳酪、布丁、大福、常溫蛋糕點心等，有任何問題詢問店員，都能得到親切解答。

品項介紹

紅豆麵包－35元
我這次來沒有特別做功課，單純買我平常喜歡的麵包。第一眼就相中紅豆麵包，圓滾滾的賣相飽滿漂亮，是比較偏日式紅豆麵包的外型。麵包口感鬆軟綿密，不配茶水、直接單吃都不會覺得乾，紅豆餡香甜不膩，可以吃到紅豆顆粒是一大加分，紅豆控如我直接高分過關！

巧克力可頌－65元
可頌系列是店員推薦的品項，我選了個有包巧克力內餡的，可頌外殼有著極為香酥的口感，而且毫不油膩，帶回家回烤一下再吃會更香。巧克力內餡苦甜兼具，和可頌麵包的比例抓得很好，真的蠻好吃的，難怪店員會推薦我。

心得
喜歡吃麵包的人，推薦一定要收藏這間慶祝 celebrate baking，距離捷運芝山站很近，無論從哪裡過來交通都很方便，附近停車位也還蠻好找的。之後再提前預訂來試試蛋黃酥，據說美味度非常讓人驚艷，完全不會輸給其他名店呢！

慶祝 celebrate baking

地址：台北市士林區福國路7號1樓
電話：02－28326308
營業時間：10：00－19：00

桃園走春「秘境步道、後湖溪」1日遊

走春拜訪全台最大「國家公園大學」　薄鹽醬油、鮮奶布丁必搶

陳耀訓啟蒙恩師開的麵包店！

廣島冬季美食清單　必吃檸檬鍋、牡蠣

2026必看展覽！百年「浮世繪」動起來

台中勤美寵物友善早午餐！

高雄小眾景點！金馬賓館轉型當代美術館

東螺溪8.3公里親水廊道成走春新熱點

