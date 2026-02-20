公館質感微型咖啡廳80元就能喝到！招牌松露起司嫩蛋三明治必吃

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

台電大樓旁的羅斯福路巷弄內，隱藏著一家CP值極高的平價咖啡店，菜單咖啡只要80元起，各式三明治也只賣100元起，非常受到附近學生上班族喜愛。無論是要內用或外帶都很推薦，平日營業時間早上07：30就開賣，早餐時段就能來上一杯好咖啡！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲搭捷運至台電大樓站、公館站，出口出來步行過來，均是10分鐘內可到的距離。

店內環境

位在轉角處，屬於一家台北微型咖啡店，內用座位數不多，客滿時有90分鐘用餐時間限制，雖然有提供免費插座，但沒有廁所，所以即使無人候位也沒辦法坐太久，除非你喝咖啡久坐也不需要上廁所。

▲整體風格色系以黑白色調為主，有做出品牌特色，整體來說相當有質感。

內用低消一杯飲料

品項以義式咖啡為主，搭配幾款奶咖、特調咖啡，和茶飲、氣泡飲、拿鐵、牛奶，食物類則有三明治、軟餅乾、布丁、巴斯克乳酪蛋糕，價格多落在100元上下，以台北市咖啡廳來說算是相對平價。

美式咖啡－80元

▲咖啡焦苦感比較重，點奶咖會是比較推薦的選擇。

髒髒－100元

最近初訪一間店，想喝冷飲時多會點髒髒，不攪拌、直接喝，更能感受一家咖啡店濃縮想要表達的風味，走的是大眾多能接受的焦糖、可可路線，比黑咖啡柔順許多。

松露起司嫩蛋三明治－100元

最初會把「Coffee loopy」收進台北咖啡地圖中，就是因為朋友向我推薦他們家的三明治，幾種口味看起來都很好吃，點餐時幾經猶豫後，才決定先試試松露起司嫩蛋，上桌時賣相十分可口。

▲吐司有先用奶油煎過，帶有香酥口感與誘人香氣。

▲夾入滿滿起司嫩蛋，再於表面塗抹黑松露醬，真材實料吃的時候要小心別邊吃邊掉。

整體心得

三明治的表現確實不錯，很適合當作下午茶點心，之後會想試試馬茲瑞拉火腿蛋、鮮蔬鮪魚起司蛋等其他口味的三明治，如果剛好來到台電大樓、台大公館這一帶，推薦可以來喝杯咖啡、吃份三明治，適中的份量很適合作為下午茶點心，我自己覺得有加牛奶的咖啡，比單純的黑咖啡好喝，特調咖啡系列應該也不錯。

Coffee loopy

地址：台北市中正區羅斯福路三段244巷2弄2號

電話：02－23457066

營業時間：平日 07：30－17：00、假日 10：00－17：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

部落格、粉絲專頁

【你可能也想看】

►板橋300元鐵板牛排還送海鮮自助吧！補菜超快魚蝦淡菜無限供應

►五度入選Tabelog烏龍麵百名店！燉內臟是招牌 離峰時段也要排隊

►搭斗笠纜車穿梭山林！越南峴港最美酒店 私人露台飽覽療癒山海