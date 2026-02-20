ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

公館質感微型咖啡廳80元就能喝到！招牌松露起司嫩蛋三明治必吃

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼台電大樓超爆餡松露起司嫩蛋三明治。（圖／部落客周花花提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

台電大樓旁的羅斯福路巷弄內，隱藏著一家CP值極高的平價咖啡店，菜單咖啡只要80元起，各式三明治也只賣100元起，非常受到附近學生上班族喜愛。無論是要內用或外帶都很推薦，平日營業時間早上07：30就開賣，早餐時段就能來上一杯好咖啡！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼台電大樓超爆餡松露起司嫩蛋三明治。（圖／部落客周花花提供）

▲搭捷運至台電大樓站、公館站，出口出來步行過來，均是10分鐘內可到的距離。

店內環境
位在轉角處，屬於一家台北微型咖啡店，內用座位數不多，客滿時有90分鐘用餐時間限制，雖然有提供免費插座，但沒有廁所，所以即使無人候位也沒辦法坐太久，除非你喝咖啡久坐也不需要上廁所。

▲▼台電大樓超爆餡松露起司嫩蛋三明治。（圖／部落客周花花提供）

▲▼台電大樓超爆餡松露起司嫩蛋三明治。（圖／部落客周花花提供）

▲▼台電大樓超爆餡松露起司嫩蛋三明治。（圖／部落客周花花提供）

▲整體風格色系以黑白色調為主，有做出品牌特色，整體來說相當有質感。

▲▼台電大樓超爆餡松露起司嫩蛋三明治。（圖／部落客周花花提供）

▲▼台電大樓超爆餡松露起司嫩蛋三明治。（圖／部落客周花花提供）

內用低消一杯飲料
品項以義式咖啡為主，搭配幾款奶咖、特調咖啡，和茶飲、氣泡飲、拿鐵、牛奶，食物類則有三明治、軟餅乾、布丁、巴斯克乳酪蛋糕，價格多落在100元上下，以台北市咖啡廳來說算是相對平價。

▲▼台電大樓超爆餡松露起司嫩蛋三明治。（圖／部落客周花花提供）

美式咖啡－80元

▲▼台電大樓超爆餡松露起司嫩蛋三明治。（圖／部落客周花花提供）

▲咖啡焦苦感比較重，點奶咖會是比較推薦的選擇。

髒髒－100元
最近初訪一間店，想喝冷飲時多會點髒髒，不攪拌、直接喝，更能感受一家咖啡店濃縮想要表達的風味，走的是大眾多能接受的焦糖、可可路線，比黑咖啡柔順許多。

▲▼台電大樓超爆餡松露起司嫩蛋三明治。（圖／部落客周花花提供）

松露起司嫩蛋三明治－100元
最初會把「Coffee loopy」收進台北咖啡地圖中，就是因為朋友向我推薦他們家的三明治，幾種口味看起來都很好吃，點餐時幾經猶豫後，才決定先試試松露起司嫩蛋，上桌時賣相十分可口。

▲▼台電大樓超爆餡松露起司嫩蛋三明治。（圖／部落客周花花提供）

▲▼台電大樓超爆餡松露起司嫩蛋三明治。（圖／部落客周花花提供）

▲吐司有先用奶油煎過，帶有香酥口感與誘人香氣。

▲▼台電大樓超爆餡松露起司嫩蛋三明治。（圖／部落客周花花提供）

▲夾入滿滿起司嫩蛋，再於表面塗抹黑松露醬，真材實料吃的時候要小心別邊吃邊掉。

整體心得
三明治的表現確實不錯，很適合當作下午茶點心，之後會想試試馬茲瑞拉火腿蛋、鮮蔬鮪魚起司蛋等其他口味的三明治，如果剛好來到台電大樓、台大公館這一帶，推薦可以來喝杯咖啡、吃份三明治，適中的份量很適合作為下午茶點心，我自己覺得有加牛奶的咖啡，比單純的黑咖啡好喝，特調咖啡系列應該也不錯。

Coffee loopy

地址：台北市中正區羅斯福路三段244巷2弄2號
電話：02－23457066
營業時間：平日 07：30－17：00、假日 10：00－17：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
部落格粉絲專頁

【你可能也想看】

►板橋300元鐵板牛排還送海鮮自助吧！補菜超快魚蝦淡菜無限供應
►五度入選Tabelog烏龍麵百名店！燉內臟是招牌　離峰時段也要排隊
►搭斗笠纜車穿梭山林！越南峴港最美酒店　私人露台飽覽療癒山海

關鍵字： Coffee loopy 台北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 周花花

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【別嚇我...】上班上到一半收銀機突然打開！OAO

推薦閱讀

台北咖啡秘境！深藏寶藏巖老房聚落內　15年老店不定期有藝術展覽

台北咖啡秘境！深藏寶藏巖老房聚落內　15年老店不定期有藝術展覽

咖啡甜點通通免費！藏身老宅坐擁首排淡水河景　只營業到明年3月

咖啡甜點通通免費！藏身老宅坐擁首排淡水河景　只營業到明年3月

內湖教堂風咖啡廳！不限時半包廂隔間超放鬆　還能免費借閱藏書

內湖教堂風咖啡廳！不限時半包廂隔間超放鬆　還能免費借閱藏書

台北就能吃到《Moving異能》南山炸豬排　神還原道地韓式風味

台北就能吃到《Moving異能》南山炸豬排　神還原道地韓式風味

SUBWAY公開「3大熱銷口味」　嫩切雞肉9秒賣一個奪冠

SUBWAY公開「3大熱銷口味」　嫩切雞肉9秒賣一個奪冠

公館質感微型咖啡廳80元就能喝到！

公館質感微型咖啡廳80元就能喝到！

「全新北瀑布密度最高步道」在烏來

「全新北瀑布密度最高步道」在烏來

九族文化村櫻花季夢幻登場

九族文化村櫻花季夢幻登場

大直35年古早味切仔麵！

大直35年古早味切仔麵！

台北4大「山林親水步道」懶人包

台北4大「山林親水步道」懶人包

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

客訴「21萬極光團」飛機故障行李不見　旅行社喊冤：我們也受害

東螺溪8.3公里親水廊道成走春新熱點

過年喝「金桔蘋安」！手搖飲開運新品整理　有飲推大吉大栗奶茶

桃園「土地公文化館」新春活動免費玩

台灣燈會3/3開幕結合煙火秀　展區、小提燈資訊懶人包

台北4大「山林親水步道」懶人包

香港迪士尼「達菲與好友同萌遊」回歸

彰化283公頃花海接力盛開　走春直接衝這

肥前屋復活！3月與大家重新見面

「全新北瀑布密度最高步道」在烏來

熱門行程

最新新聞更多

SUBWAY公開「3大熱銷口味」　嫩切雞肉9秒賣一個奪冠

公館質感微型咖啡廳80元就能喝到！

「全新北瀑布密度最高步道」在烏來

九族文化村櫻花季夢幻登場

大直35年古早味切仔麵！

台北4大「山林親水步道」懶人包

台灣燈會3/3開幕結合煙火秀　展區、小提燈資訊懶人包

揭秘20元人民幣取景地　

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366