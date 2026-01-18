金曲歌后開無國界料理餐酒館！戰斧豬排搭配蘋果糖葫蘆超解膩

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

在繁忙的台北東區街頭，你有多久沒有「緩緩」慢下來，好好看著對方的眼睛說說話？最近一直在尋覓一間能夠讓人暫時忘記時間、沉浸在微醺氛圍裡的約會餐廳，直到我推開了「緩緩FABULA」的大門。由金曲歌后孫盛希親自打造的餐飲品牌，這裡不只是吃飯的地方，更是一處藏身於鬧區的質感約會餐廳。

昏黃適度的燈光、優雅又不失輕鬆的步調，加上主廚精心設計的無國界創意料理，這裡絕對是近期的東區餐酒館首選。如果你正打算給另一半一個充滿儀式感的夜晚，或是年終要舉辦小尾牙或聚餐慶生，這裡也有私人包廂，一起在FABULA享受這場慢節奏的味蕾饗宴吧！

位置＆交通

既然要來微醺放鬆，交通便利性絕對是考量重點，緩緩就位在台北東區的巷弄中，地理位置非常精華，不管是搭捷運還是開車前往都很方便。從捷運忠孝復興站3號出口，步行約8分鐘即可抵達。開車的話鄰近就有復興實驗高級中學地下停車場，步行約2分鐘就能抵達餐廳。

餐廳環境

不同於一般餐酒館的喧鬧，這裡的氛圍正如其名，帶有一種神秘與優雅。店內燈光調控得極好，昏黃溫暖的色調灑在桌椅上，讓人瞬間卸下整天的防備，用餐區座位安排舒適，不會跟鄰桌太擠，保有約會該有的隱私感，牆上的掛畫透露出店家獨到的藝術品味。

▲吧台區是整間店的靈魂，可以看到調酒師精湛的手法，很適合一兩個人來這裡喝杯酒、聊聊天。

餐點分享

這裡主打無國界料理，菜色完全不無聊，我們的點餐小撇步，千萬不要一人點一個主餐就結束，這裡超適合點滿一桌大家一起分食，每一道都精緻又有特色，最後再搭配一份主餐，滿足感剛剛好。在這邊享受兩人世界真的好放鬆，不管是情侶約會，還是跟姐妹淘來聚餐分享美食，這裡都是絕佳選擇。

招待小點

餐前提供的就是這杯看似不起眼、卻讓人一吃就停不下來的招待小食，聽店員透露，這道堅果的製作工序相當繁複，口感微鹹、微甜，尾韻甚至帶有一股迷人的微醺香氣，好吃到不少客人頻頻詢問有沒有在外販售，個人覺得配酒相當涮嘴。

伊比利蘆筍480元

這道菜直接讓我夢回巴塞隆納，主廚太會了！用伊比利火腿跟帕馬火腿的雙重夾擊，配上脆甜蘆筍，口感豐富到不行，而上面那層泡泡，居然是金萱茶做的，茶香剛好解掉火腿的油膩，鹹甜交錯又有奶香，必點推薦。

厚切牛舌480元

這道厚切牛舌絕對是今晚的MVP，讓我們吃完一致大讚，原本以為只是單純的牛舌料理，但入口那個味道的厚度完全不一樣。聽店員介紹才知道，這道菜的靈魂人物，來自於用大量龍蝦頭慢火熬煮，將大海的鮮甜化作整道菜的底蘊，有了這層鮮味打底，再加入XO醬與蘑菇進行大火快炒。

龍蝦的甜味並沒有搶戲，而是巧妙地讓XO醬帶出的辛韻，與蘑菇特有的溫潤菌菇香氣，每一口都吃得到牛舌的脆、XO醬的香、以及龍蝦湯底的鮮，這道菜不只是下酒，根本是白飯殺手！

胭脂蝦480元

主角毫無疑問是胭脂蝦，這道菜保留了胭脂蝦特有的清甜與滑嫩質地，入口的瞬間，那種近乎融化的綿密感，實在迷人，而醬汁帶有茵陳蒿特有的茴香氣息與淡雅草香，紅椒粉與孜然的幽微辛香也在口中浮現，而起司脆片帶來的鹹香與酥脆，讓口感瞬間立體了起來。

焦化時蔬360元

這裡真的很貼心，特別將素食主義的客人也納入考量，而且重點是素食料理一點都不無聊，這道焦化時蔬讓我們同桌那位平常無肉不歡、不愛吃菜的朋友，竟然吃到停不下來，一口接一口。

蔬菜有高麗菜、櫛瓜、金時地瓜、青花菜跟白花菜，口感很脆口又多汁，淋上哈里薩醬混合希臘優格做成的醬汁，帶點微辣辛香與優格的酸奶感，把蔬菜的風味拉得好高級，上面撒上炸過的藜麥，每一口都能感受到藜麥在嘴裡啵啵啵的酥脆感，搭配蔬菜的甜潤，整體層次感滿分。

炭烤戰斧豬排1380元

這道熱賣的炭烤戰斧豬排，絕對是必點！主廚選用赤味增進行醃製，讓發酵的豆香深入肉裡，接著透過炭火直烤的試煉，精準鎖住肉汁。上桌時戰斧豬排豬排外表帶著迷人的炭火焦香，肉質是不可思議的柔嫩多汁，完全顛覆了戰斧豬排容易乾柴的印象，淋在旁邊的味增黑蒜醬更是靈魂所在，尾韻卻透著一股微微的果酸，讓濃郁的醬汁顯得溫潤卻不膩口，每一口都充滿層次。

這道菜最讓我驚呼的小心機，是藏在盤邊那一顆晶亮可愛的蘋果糖葫蘆，吃了幾口濃郁的肉排後，再咬下一口糖葫蘆，薄脆的糖衣與蘋果的甜脆果酸，神奇地刷新了味蕾。酸甜感就像一個重置鍵，把口腔的油膩感歸零，將戰斧豬排的肉香重新帶回起點，這種鹹甜交錯的味覺設計，真的太高招了，讓人一吃就愛上！

火焰法式吐司380元

俗話說甜點是另一個胃，這道火焰法式吐司一上桌，務必先把手機相機準備好，服務人員會進行桌邊點火的橋段，看著藍色火焰在吐司上瞬間舞動，空氣中飄散出淡淡焦香。

火焰法式吐司讓我驚豔的是它獨特的調味靈魂，主廚特製的馬告啤酒糖漿，馬告特有的檸檬香茅氣息，融合了啤酒微微的發酵麥香，入口帶有一抹優雅的淡淡酒香。而法式吐司的口感簡直太犯規，超級鬆軟又綿密，趁熱搭配一旁的香草冰淇淋，這一款充滿驚喜的大人系甜點，簡直是完美的收尾。

調酒

炭火與焦木400元

這杯炭火與焦木雖然標示偏甜，但它不是那種死甜，而是很有深度的味道，入口先是果香帶出的甜美，緊接著鐵觀音濃厚的炭焙茶香直接佔據口腔。最妙的是裡面加了紅椒，給予了一點點獨特的辛香刺激，最後留在喉頭的是微苦的回甘，酒感很溫暖沉穩又耐喝。

露之花450元

露之花口感喝起來很圓潤、滑順，帶有一種高級的果奶香氣，基底酒威士忌帶有蜂蜜香，而金萱茶特有的奶韻在後面淡淡地襯托，整杯喝起來是舒服的偏甜口感，層次豐富完全不膩口。

菜單

翻開菜單，這裡的餐點結構很完整，從開胃的冷／熱前菜、份量十足的主食排餐，到收尾的甜點應有盡有。但如果不想要錯過這家店的精彩之處，請務必留點預算給前菜，這裡的Small Plates不只是配角，每一道的細緻度都讓人驚艷，推薦大家可以點多道前菜搭配主餐的共享模式，這樣不僅能吃到更多種口味，也能從前菜的清爽一路吃到主食的豐富濃郁，感受主廚在味覺堆疊上的用心。

評價

緩緩FABULA不僅僅是有藝人光環加持的店，餐廳的料理與調酒實力都在水準之上，這裡很適合想要好好吃頓飯、好好喝杯酒的人，如果你正在尋找一個能夠讓戀情升溫、或是讓友情更緊密的空間，這裡會是你的最佳選擇！

常見問題Q&A

Q1.緩緩FABULA有提供包廂嗎？適合多人聚餐嗎？

如果你們想要更隱私的空間大聊特聊，餐廳有一間可容納8人包廂，低消資訊：午餐低消費為6000元＋10％，晚餐低消費為12,000元＋10％。

Q2.當月壽星或紀念日有什麼優惠嗎？

有充滿儀式感的「主廚特製甜點」招待，來這裡慶祝只要在訂位時提前告知是壽星或紀念日，並於用餐當天加入會員或給予Google好評，店家就會招待一份主廚特製甜點。(小提醒：每組訂位上限招待一份)

Q3.緩緩FABULA 餐廳近期有活動嗎？

緩緩FABULA近期推出了Happy Hour（14：00～16：30）方案，每人只要599元就能享受微醺午後，還有單瓶酒類買一送一。

緩緩FABULA Fusion Cuisine & Bar

地址：台北市大安區仁愛路四段71巷8號

電話：02－27110906

營業時間：11：30～17：00、18：00～23：00

