景美隱藏版抗通膨早餐！無名無招牌　大杯豆漿＋飯團50有找

這家位於台北文山區景美萬隆的「無名豆漿」，是家無招牌的中式早餐店，販售內容很簡單，且價格相當地便宜，大杯豆漿18元飯糰24元，完全是佛心販賣。雖然沒有佳香點心大王或獨特花生湯那麼有名，但卻是我個人喜歡的那種傳統樸實的懷舊風格，也是在地一群死忠主顧愛的老店。

▲距離捷運萬隆站只有3分鐘的步程，在當地自宅裡已經經營快要40年；最早，是我的外公帶我來吃的，位居巷弄內連店名及招牌都沒有。

▲店家一般都是兩人在經營，偶而會有小孩來幫忙，是個態度很親切的早餐店。

▲店內空間不大，座位僅兩三桌，我詢問店主為何不取個店名，他們倆笑笑地說能過日子就好；反正小孩子也都大了，做到不能做就退休。

▲這個門口的立牌，應該算是店家的招牌了，就連店名也沒寫，只有簡單的早點及販售品項；不過想想也是，其實在早期的時候，這樣的店家大多也都沒取名。



▲大姐比較活潑，點餐之後也就熟練地製作了起來，雖然她對我應該很陌生，但聊了幾句，沒有客人時也就跟我一起坐著話家常。

▲大哥相對木訥了點，不過多說幾句後，就比較有交流。



▲而他也是忙碌地製作燒餅油條等等，全都是自製手工做，看似沒有什麼，但卻有著一種自然的流暢感。

▲他們的燒餅油條是採用傳統的器具製作，這類的汽油桶烤箱，以及黑鼎大油鍋，看起來都很有年份。

▲雖然模樣很一般，但是卻相當地耐用，製作出來的食物，都有歲月洗練的味道。

▲價格也真的是便宜實惠，我點的豆漿大杯才18元，也是自家磨製的味道。嚐起來濃淡適中，不會覺得有多餘的甜味，微溫的感覺剛剛好。

飯糰24元

真的太便宜了，如果是加個蔥蛋的話，也才多個12元左右。內容為酸菜、肉鬆、油條這些基本款，木桶保溫的糯米飯，有時剛好有時偏濕軟，不過我覺得都滿好吃的，沒有特別再多添加什麼，但平價吃得飽很不錯！

蘿蔔糕

他們家的蘿蔔糕是我最愛吃的，份量十足而且香味一流；不是台式風味，而是帶有點肉燥的港式口味，可以要求煎焦脆點，搭配偏甜的醬油膏或辣醬都好吃。

無名豆漿

地址：台北市文山區景隆街4號

營業時間：05：30～10：30（周日公休）

