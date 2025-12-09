ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
景美隱藏版抗通膨早餐！無名無招牌　大杯豆漿＋飯團50有找

Wisely拍拍照寫寫字

Wisely拍拍照寫寫字 Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

▲▼景美萬隆平價40年中式早餐店「無名豆漿店」。（圖／部落客WISELY提供）

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者蘇相云

這家位於台北文山區景美萬隆的「無名豆漿」，是家無招牌的中式早餐店，販售內容很簡單，且價格相當地便宜，大杯豆漿18元飯糰24元，完全是佛心販賣。雖然沒有佳香點心大王或獨特花生湯那麼有名，但卻是我個人喜歡的那種傳統樸實的懷舊風格，也是在地一群死忠主顧愛的老店。

▲▼景美萬隆平價40年中式早餐店「無名豆漿店」。（圖／部落客WISELY提供）

▲距離捷運萬隆站只有3分鐘的步程，在當地自宅裡已經經營快要40年；最早，是我的外公帶我來吃的，位居巷弄內連店名及招牌都沒有。

▲▼景美萬隆平價40年中式早餐店「無名豆漿店」。（圖／部落客WISELY提供）

▲店家一般都是兩人在經營，偶而會有小孩來幫忙，是個態度很親切的早餐店。

▲▼景美萬隆平價40年中式早餐店「無名豆漿店」。（圖／部落客WISELY提供）

▲店內空間不大，座位僅兩三桌，我詢問店主為何不取個店名，他們倆笑笑地說能過日子就好；反正小孩子也都大了，做到不能做就退休。

▲▼景美萬隆平價40年中式早餐店「無名豆漿店」。（圖／部落客WISELY提供）

▲這個門口的立牌，應該算是店家的招牌了，就連店名也沒寫，只有簡單的早點及販售品項；不過想想也是，其實在早期的時候，這樣的店家大多也都沒取名。

▲▼景美萬隆平價40年中式早餐店「無名豆漿店」。（圖／部落客WISELY提供）

▲大姐比較活潑，點餐之後也就熟練地製作了起來，雖然她對我應該很陌生，但聊了幾句，沒有客人時也就跟我一起坐著話家常。

▲▼景美萬隆平價40年中式早餐店「無名豆漿店」。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼景美萬隆平價40年中式早餐店「無名豆漿店」。（圖／部落客WISELY提供）

▲大哥相對木訥了點，不過多說幾句後，就比較有交流。

▲▼景美萬隆平價40年中式早餐店「無名豆漿店」。（圖／部落客WISELY提供）

▲而他也是忙碌地製作燒餅油條等等，全都是自製手工做，看似沒有什麼，但卻有著一種自然的流暢感。

▲▼景美萬隆平價40年中式早餐店「無名豆漿店」。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼景美萬隆平價40年中式早餐店「無名豆漿店」。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼景美萬隆平價40年中式早餐店「無名豆漿店」。（圖／部落客WISELY提供）

▲他們的燒餅油條是採用傳統的器具製作，這類的汽油桶烤箱，以及黑鼎大油鍋，看起來都很有年份。

▲▼景美萬隆平價40年中式早餐店「無名豆漿店」。（圖／部落客WISELY提供）

▲雖然模樣很一般，但是卻相當地耐用，製作出來的食物，都有歲月洗練的味道。

▲▼景美萬隆平價40年中式早餐店「無名豆漿店」。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼景美萬隆平價40年中式早餐店「無名豆漿店」。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼景美萬隆平價40年中式早餐店「無名豆漿店」。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼景美萬隆平價40年中式早餐店「無名豆漿店」。（圖／部落客WISELY提供）

▲價格也真的是便宜實惠，我點的豆漿大杯才18元，也是自家磨製的味道。嚐起來濃淡適中，不會覺得有多餘的甜味，微溫的感覺剛剛好。

飯糰24元
真的太便宜了，如果是加個蔥蛋的話，也才多個12元左右。內容為酸菜、肉鬆、油條這些基本款，木桶保溫的糯米飯，有時剛好有時偏濕軟，不過我覺得都滿好吃的，沒有特別再多添加什麼，但平價吃得飽很不錯！

▲▼景美萬隆平價40年中式早餐店「無名豆漿店」。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼景美萬隆平價40年中式早餐店「無名豆漿店」。（圖／部落客WISELY提供）

蘿蔔糕
他們家的蘿蔔糕是我最愛吃的，份量十足而且香味一流；不是台式風味，而是帶有點肉燥的港式口味，可以要求煎焦脆點，搭配偏甜的醬油膏或辣醬都好吃。

▲▼景美萬隆平價40年中式早餐店「無名豆漿店」。（圖／部落客WISELY提供）

無名豆漿

地址：台北市文山區景隆街4號
營業時間：05：30～10：30（周日公休）

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
更多Wisely的新消息，都在粉絲專頁部落格IG

