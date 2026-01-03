500碗評審私藏推薦「極濃鍋氣炒飯」！躲在台北晶華酒店後巷　

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳品勻

這家位於台北市相鄰晶華酒店與台北老爺大酒店的「阿永小吃店」，是友人擔任今年度500碗推薦的平價小吃，也是我個人比較認可的評審之一。她推薦的炒飯一直讓我很垂涎，所以趁著放晴外出之便，來到這裡簡單吃午餐；我個人也滿推薦他們家的麻油豬肝湯，用料很實在味道也不錯，算是在地滿低調的平價小吃。

交通位置

從捷運中山站步行過來大約十多分鐘，除了位於兩家飯店的後方之後，距離金豬食堂也很近；不過，這裡很難停車，慶幸我是騎機車前來。

超低調小吃店

說實話，經過這條路應該不下數十次，但沒有特別印象這家店的模樣，看了Google Maps後才意外想起，傳統簡約的台式熱炒小吃店，真的是低調到不行！

▲一到現場，就聽到店主鍋鏟交錯的鏗鏘聲音，偌大的鍋氣都能感受到。

▲店家也兼售便當，夫妻兩人個性都滿親切的，而且附近許多人都會來購買。

用餐環境

一樓內部的用餐區空間並不大，裡頭跟傳統住家沒有兩樣，還有個神龕在裡面；因為剛好過了用餐的尖峰時段，所以當時裡頭的餐客並不多。

▲價格近期應該有些調整，內容以炒飯麵米粉、湯麵米粉粥及幾項熱炒為主，做的是正餐生意且周末假日休。

肉絲炒飯

當天點的是肉絲炒飯，售價才90元我又加了十元白飯，真的怕吃不飽！本身炒的鑊氣很重，米飯本身顆粒分明但是油香濃，肉絲與蛋絲炒到滿焦的，裡頭還有青蔥與洋蔥，是有點偏向宵夜海產攤會常出現的那種口味。

麻油豬肝

時值冬天，所以就點了麻油豬肝來享用，端上桌時很意外裡頭的食材不少！裡頭的薑片切得很大片，而且還有厚豬肝，撲鼻的麻油香氣也很足；豬肝嚐起來很好吃，有彈性不柴而且口感佳，麻油湯汁不鹹不膩，算是滿好吃的。

阿永小吃店

地址：台北市中山區南京東路一段13巷7弄2－9號

電話：02－25620044

營業時間：周一至周五11：30－14：00、17：00－19：00（周六日公休）

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

