歐式「小木屋民宿」走1分鐘就到九族！坐擁千坪草皮＋遼闊山景

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌

日月潭住宿推薦這裡「悠森境渡假村」，鄰近九族文化村走路只要1分鐘，悠森境渡假村主打歐風森林小木屋路線，樹林圍繞坐擁上千坪大草皮，冬天來可以看落羽松，螢火蟲季節可以拍螢火蟲，早餐非常豐富與在地小農合作推出餐點，還有南投水沙連鮮乳喝到飽，就連豆漿也是自己研磨很好喝，分享給想找南投魚池住宿的朋友，如果想去九族文化村櫻花季建議要提早預約。

交通指引

地址就在南投魚池金天巷42號，鄰近九族文化村正對面，步行路程只需1分鐘，開車來到這裡有停車場方便停車，大眾運輸公車可經由高鐵或鐵路到台中，再轉搭南投客運直達九族文化村，前往九族文化村的路上，即可見到渡假村，至於渡假村的接駁車要先電話預約，細節請先洽詢飯店。

四季皆有不同風景

這次來個說走就走旅行，來到好久沒去的南投日月潭，入住悠森境渡假村，上網查過他們家的網路評價破2000則4.7顆星，每個季節都有不同風情，像是2月櫻花季、4至5月螢火蟲季、6至8月玩水季、12至1月落羽松季等等，因為緊鄰九族文化村，住宿也可以跟飯店購買遊樂園票券。

大廳



▲大廳櫃台。

販賣部

在停車場停好車，來大廳櫃台辦理入住手續，在櫃台旁邊有個小販賣部，這裡提供泡麵、飲料、零食等等，比較特別的有賣自家烘焙的悠森境咖啡，還有日月潭限定乖乖。

磨米機

在外面還看到超復古的磨米機，服務人員跟我說他們家連米也是自己磨，旁邊還有台專業磨米機，還跟我說早餐吃到米飯跟粥都是他們自己磨的米，就連米也是南投在地米。

住宿區

這天入住在這棟歐風建築，雖然沒有電梯不過還好在3樓，本人也沒什麼行李可以輕鬆上樓，房間寬敞採光不錯，雙人床睡起來很舒適不會太硬。

房型

拉開窗簾外面就是大草皮還有山景，拍完房間我就泡了杯咖啡在窗邊小小發呆一下，在床的兩邊都有插座可以使用，插座不會很少，剛好趁著空檔還充了一下電。

衛浴空間

浴室空間也很大，裡面是採用乾濕分離免治馬桶，提供淋浴設備還有浴缸可以泡澡，剛好我有帶泡澡球可以泡澡，出來就是要放鬆一下！

房內環境

白天採光很棒而且隔音也不錯，來的這天剛好遇到有團體入住，幾乎都沒聽到什麼吵雜聲音，房間的空間如果是小家庭來住也很合適。

▲在玄關有自家烘焙悠森境咖啡以及日月潭18號紅茶包，悠森境咖啡我有泡起來坐在窗邊發呆喝咖啡還不錯喝。

戶外大草皮

放完行李房間拍完照片來到渡假村園區走走，首先他們這裡有個超大的草皮，來到這天剛好遇到團體公司旅遊，很多人在草皮上面玩遊戲，剛好我又一個人在那邊走來走去，就被叫去幫忙拍個團體照，有公司旅遊真好。

小木屋住宿區

園區不小再往裡面走還有住宿區，有歐式鄉村風格建築以及小木屋住宿區，我看到的團體應該也有入住這區，這邊也有停車場可以停車很方便。

早餐



▲早餐餐廳。

鮮乳喝到飽

餐廳就在櫃檯的旁邊，主要就是中西式自助早餐，來到吧台先看到有水沙連鮮乳喝到飽，每天都會喝鮮乳的我，才在來之前來到家樂福補貨買了水沙連鮮乳，剛好這天來到這裡也能喝到。

水沙連鮮乳

水沙連鮮乳是出自南投乳牛產銷班酪農，同樣也是南投在地品牌，而且牧場主人是日本北海道酪農學園大學獸醫學系畢業，在北海道求學和牧場工作十年回台接手牧場，追求提升動物福利。百分之百生乳，無添加，單喝或著也可以做成咖啡拿鐵也不錯。

飲品

悠森境咖啡也很好喝，想要喝拿鐵的話，還可以自己加水沙連鮮乳，就能變成拿鐵了，再來就是他們家的豆漿也表現很棒。

中式餐點

想吃中式早餐有提供白飯跟粥，白米也是南投在地小農，然後悠森境自己用磨米機來研磨，旁邊還有自助切仔麵有手工黃麵以及埔里米粉。

補菜速度迅速

如果菜色沒有了，現場服務人員都會很快地補上，所以不用擔心菜被夾光，意外驚喜還有他們家的控肉飯也好好吃，吃完再喝一杯水沙連鮮乳完美收尾。

悠森境渡假村

地址：南投縣魚池鄉金天巷42號

電話：04－92898666

營業時間：07：00－22：00

DARREN蘋果樹(阿樹いっき)

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

