中壢神祕「土地公廟豬肝粥」　邊吃邊聞香客拜拜香火氣

Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者蘇相云

只有在地人才知道的「土地公廟豬肝粥」，隱藏在桃園中壢土地公廟旁邊，生意很好，幾乎都是在地人來吃。豬肝粥份量也不小，吃完整個超有飽足感，還可以拜拜土地公，很有特色的土地公小吃來分享給大家。

▲位置就在中壢中山路上，搭火車出中壢火車站步行過來差不多5分鐘左右。

營業時間

從早上6點就開賣，營業到下午1點半，餐期橫跨早餐以及午餐。想來吃之前，請先看看農曆，因為農曆初一、初二、十五、十六固定公休，我選擇早餐來吃，平日來到這裡，發現來用餐的幾乎都是在地人為主。

▲用餐環境就在土地公廟旁邊，座位區就是小吃攤，邊吃還會有香客在旁邊拜拜，如果會在意用餐環境的話，那就建議外帶吧！

▲攤位上有3位阿姨來回穿梭上菜以及整理桌面，感覺有不少常客都熟門熟路來吃，還會跟阿姨東聊西聊。

菜單

就在攤位招牌上面，大項主要就是豬肝以及鴨肉，然後可以選擇冬粉、米粉、麵、米苔目以及粄條等等，攤位上有滷味可以自己夾，但小心不要夾太多。

豬肝粥

▲上桌發現還挺大碗，他們家的豬肝粥是走飯湯路線，通常這種就連天氣熱也可以吃。

▲湯頭喝起來是清甜風味，豬肝好像是另外放上面，粥裡面還有一些肉末，很涮嘴，吃完很有飽足，等於算是早午餐一餐解決的概念。

滷味切盤

滷味我都是夾自己喜歡的，像是豆皮、豆干以及海帶等等，其他沒有多夾，因為滷味沒有另外標價，看到這種我通常要夾不多，因為怕價錢爆表，至於滷味說真的我就覺得表現平平，不用特別期待。

▲土地公廟旁隱藏小吃果然藏很深。

土地公廟豬肝粥

地址：桃園市中壢區中山路2巷50號

營業時間：06：00～13：30

