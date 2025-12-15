ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

中壢神祕「土地公廟豬肝粥」　邊吃邊聞香客拜拜香火氣

DARREN蘋果樹

DARREN蘋果樹 DARREN蘋果樹

Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

▲▼中壢在地人早餐中壢隱藏美味，土地公廟前超人氣豬肝粥小吃攤。（圖／部落客DARREN提供）

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者蘇相云

只有在地人才知道的「土地公廟豬肝粥」，隱藏在桃園中壢土地公廟旁邊，生意很好，幾乎都是在地人來吃。豬肝粥份量也不小，吃完整個超有飽足感，還可以拜拜土地公，很有特色的土地公小吃來分享給大家。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼中壢在地人早餐中壢隱藏美味，土地公廟前超人氣豬肝粥小吃攤。（圖／部落客DARREN提供）

▲位置就在中壢中山路上，搭火車出中壢火車站步行過來差不多5分鐘左右。

營業時間
從早上6點就開賣，營業到下午1點半，餐期橫跨早餐以及午餐。想來吃之前，請先看看農曆，因為農曆初一、初二、十五、十六固定公休，我選擇早餐來吃，平日來到這裡，發現來用餐的幾乎都是在地人為主。

▲▼中壢在地人早餐中壢隱藏美味，土地公廟前超人氣豬肝粥小吃攤。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼中壢在地人早餐中壢隱藏美味，土地公廟前超人氣豬肝粥小吃攤。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼中壢在地人早餐中壢隱藏美味，土地公廟前超人氣豬肝粥小吃攤。（圖／部落客DARREN提供）

▲用餐環境就在土地公廟旁邊，座位區就是小吃攤，邊吃還會有香客在旁邊拜拜，如果會在意用餐環境的話，那就建議外帶吧！

▲▼中壢在地人早餐中壢隱藏美味，土地公廟前超人氣豬肝粥小吃攤。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼中壢在地人早餐中壢隱藏美味，土地公廟前超人氣豬肝粥小吃攤。（圖／部落客DARREN提供）

▲攤位上有3位阿姨來回穿梭上菜以及整理桌面，感覺有不少常客都熟門熟路來吃，還會跟阿姨東聊西聊。

▲▼中壢在地人早餐中壢隱藏美味，土地公廟前超人氣豬肝粥小吃攤。（圖／部落客DARREN提供）

菜單
就在攤位招牌上面，大項主要就是豬肝以及鴨肉，然後可以選擇冬粉、米粉、麵、米苔目以及粄條等等，攤位上有滷味可以自己夾，但小心不要夾太多。

▲▼中壢在地人早餐中壢隱藏美味，土地公廟前超人氣豬肝粥小吃攤。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼中壢在地人早餐中壢隱藏美味，土地公廟前超人氣豬肝粥小吃攤。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼中壢在地人早餐中壢隱藏美味，土地公廟前超人氣豬肝粥小吃攤。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼中壢在地人早餐中壢隱藏美味，土地公廟前超人氣豬肝粥小吃攤。（圖／部落客DARREN提供）

豬肝粥

▲▼中壢在地人早餐中壢隱藏美味，土地公廟前超人氣豬肝粥小吃攤。（圖／部落客DARREN提供）

▲上桌發現還挺大碗，他們家的豬肝粥是走飯湯路線，通常這種就連天氣熱也可以吃。

▲▼中壢在地人早餐中壢隱藏美味，土地公廟前超人氣豬肝粥小吃攤。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼中壢在地人早餐中壢隱藏美味，土地公廟前超人氣豬肝粥小吃攤。（圖／部落客DARREN提供）

▲湯頭喝起來是清甜風味，豬肝好像是另外放上面，粥裡面還有一些肉末，很涮嘴，吃完很有飽足，等於算是早午餐一餐解決的概念。

▲▼中壢在地人早餐中壢隱藏美味，土地公廟前超人氣豬肝粥小吃攤。（圖／部落客DARREN提供）

滷味切盤
滷味我都是夾自己喜歡的，像是豆皮、豆干以及海帶等等，其他沒有多夾，因為滷味沒有另外標價，看到這種我通常要夾不多，因為怕價錢爆表，至於滷味說真的我就覺得表現平平，不用特別期待。

▲▼中壢在地人早餐中壢隱藏美味，土地公廟前超人氣豬肝粥小吃攤。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼中壢在地人早餐中壢隱藏美味，土地公廟前超人氣豬肝粥小吃攤。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼中壢在地人早餐中壢隱藏美味，土地公廟前超人氣豬肝粥小吃攤。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼中壢在地人早餐中壢隱藏美味，土地公廟前超人氣豬肝粥小吃攤。（圖／部落客DARREN提供）

▲土地公廟旁隱藏小吃果然藏很深。

土地公廟豬肝粥

地址：桃園市中壢區中山路2巷50號
營業時間：06：00～13：30

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營 部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

【你可能也想看】

長野夢幻雪屋裡品嘗狼煙火鍋！預約方式＆交通攻略一篇看懂
勤美誠品頂樓「千元有找」青旅！高空露台輕鬆俯瞰台中夜景
古亭40年老味道！只賣豆沙和蘿蔔絲餅　薄酥外皮超涮嘴

關鍵字： 土地公廟豬肝粥 桃園美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 Darren蘋果樹旅遊玩樂誌

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【現在婚禮這麼累？】婚禮現場直接拔河　新郎新娘親自下場對決！

推薦閱讀

「開賣即售完」蔡家牛排麵暫時休息　恢復營業將會再公告

「開賣即售完」蔡家牛排麵暫時休息　恢復營業將會再公告

八里飯店中餐廳吃到飽再度回歸　皮片鴨+40多道料理無限供應

八里飯店中餐廳吃到飽再度回歸　皮片鴨+40多道料理無限供應

宜蘭「裝甲車香腸攤」一定要電話預訂！現場排至少30分鐘起跳

宜蘭「裝甲車香腸攤」一定要電話預訂！現場排至少30分鐘起跳

桃園580元羊肉爐吃到飽！免收服務費＋羊排肉片蔬菜無限供應

桃園580元羊肉爐吃到飽！免收服務費＋羊排肉片蔬菜無限供應

「32樓高空酒吧」俯瞰曼谷城市燈海！

「32樓高空酒吧」俯瞰曼谷城市燈海！

台灣藏壽司首賣「2公斤松葉蟹年節禮盒」

台灣藏壽司首賣「2公斤松葉蟹年節禮盒」

台中2千坪「美樂地親子農場」試營運

台中2千坪「美樂地親子農場」試營運

超商咖啡優惠一次看！7-11熱拿鐵買1送1

超商咖啡優惠一次看！7-11熱拿鐵買1送1

萬華飯店搶先公布明年餐飲優惠

萬華飯店搶先公布明年餐飲優惠

中壢神祕「土地公廟豬肝粥」

中壢神祕「土地公廟豬肝粥」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台中2千坪「美樂地親子農場」試營運

黃仁勳愛店「喜相逢」推新品牌

大溪月眉人工濕地落羽松季　賞景事項一次看

台灣藏壽司首賣「2公斤松葉蟹年節禮盒」

從庫肯霍夫到哈勒布森林　歐洲最美荷比花季攻略

島語桃園台茂店今開放訂位「2分鐘被搶光」

鳳凰旅遊2025金旅獎再創佳績

春遊德瑞　山水城堡與鮮花小鎮一次收藏

多達「28層」酥皮！桃園超狂千層鯛魚燒

開箱國泰航空A350豪經艙

熱門行程

最新新聞更多

「32樓高空酒吧」俯瞰曼谷城市燈海！

台灣藏壽司首賣「2公斤松葉蟹年節禮盒」

台中2千坪「美樂地親子農場」試營運

超商咖啡優惠一次看！7-11熱拿鐵買1送1

萬華飯店搶先公布明年餐飲優惠

中壢神祕「土地公廟豬肝粥」

苗栗溫泉飯店「跨年煙火免費看」

阿里山新年玩法　搭火車上山迎曙光

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366