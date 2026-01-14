▲定食8攜手味全龍推聯名餐點，西門店Yuri人形立牌超吸睛。（圖／爭鮮提供）

記者黃士原／台北報導

棒球熱潮持續延燒，爭鮮餐飲旗下品牌「定食8」宣布攜手台灣職業棒球隊「味全龍」，自1月15日起推出期間限定聯名合作，除了多款聯名餐點外，還把西門店打造成主題店，除了小龍女的形象佈置，還有超吸睛的Yuri等身人形立牌在入口處迎接球迷。

▲遍地開花牛鴨雙拼。

這次定食8與味全龍的聯名合作，端出3款結合「龍魂精神」與「強棒出擊」為靈感的聯名新品，「遍地開花牛鴨雙拼」是燻烤櫻桃鴨腿搭配日式醬燒牛胸腹；「開蕊熔岩玉子豬排」則以厚切豬五花搭配章魚花枝排，淋上濃郁天使起司醬；「龍光乍現蟹醬銷魂麵」則是以蟹黃、蟹膏炒出濃郁香氣，並鋪上鱈蟹肉與MVP錦龍餃。

▲龍光乍現蟹醬銷魂麵。

此外，定食8也同步推出「酥炸章魚排」、「MVP錦龍餃」與甜點「莓好生乳銅鑼燒」等全新餐點。

▲西門主題店除了有味全龍人氣球員視覺，也看得到小龍女成員的小立牌佈置。

除了聯名餐點將於全台定食8門市同步開賣，西門店特別規劃成聯名主題店，店內除了有味全龍人氣球員李凱威、劉基鴻、郭天信等視覺外，更特別設置味全龍專屬啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」成員Yuri、菲菲、沛沛的小立牌佈置，而且還有Yuri等身人形立牌，在入口處迎接球迷。

定食8同步推出多項期間限定活動，明天起至2月4日，完成指定任務並於社群分享聯名定食，即有機會抽中「味全龍限量球員簽名球」。

▲魁力屋拉麵北部首店進駐新光三越南西三館。（圖／品牌提供）

另外，京都北白川拉麵激戰區打響名號的「魁力屋拉麵」，繼去年登台首站選定台南，北部首間旗艦店將於1月16日進駐新光三越南西三館，不僅帶來正宗京都熟成醬油風味，更推出台北限定的奢華版「烏魚子拉麵」，開幕首3日每日前50名入店消費的民眾，即可獲得「免費招待券」。