ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

定食8攜手味全龍推聯名餐點　西門店Yuri人形立牌超吸睛

▲定食8攜手味全龍推聯名餐點　西門店Yuri人形立牌超吸睛。（圖／爭鮮提供）

▲定食8攜手味全龍推聯名餐點，西門店Yuri人形立牌超吸睛。（圖／爭鮮提供）

記者黃士原／台北報導

棒球熱潮持續延燒，爭鮮餐飲旗下品牌「定食8」宣布攜手台灣職業棒球隊「味全龍」，自1月15日起推出期間限定聯名合作，除了多款聯名餐點外，還把西門店打造成主題店，除了小龍女的形象佈置，還有超吸睛的Yuri等身人形立牌在入口處迎接球迷。

▲定食8攜手味全龍推聯名餐點　西門店Yuri人形立牌超吸睛。（圖／爭鮮提供）

▲遍地開花牛鴨雙拼。

這次定食8與味全龍的聯名合作，端出3款結合「龍魂精神」與「強棒出擊」為靈感的聯名新品，「遍地開花牛鴨雙拼」是燻烤櫻桃鴨腿搭配日式醬燒牛胸腹；「開蕊熔岩玉子豬排」則以厚切豬五花搭配章魚花枝排，淋上濃郁天使起司醬；「龍光乍現蟹醬銷魂麵」則是以蟹黃、蟹膏炒出濃郁香氣，並鋪上鱈蟹肉與MVP錦龍餃。

▲定食8攜手味全龍推聯名餐點　西門店Yuri人形立牌超吸睛。（圖／爭鮮提供）

▲龍光乍現蟹醬銷魂麵。

此外，定食8也同步推出「酥炸章魚排」、「MVP錦龍餃」與甜點「莓好生乳銅鑼燒」等全新餐點。

▲定食8攜手味全龍推聯名餐點　西門店Yuri人形立牌超吸睛。（圖／爭鮮提供）

▲西門主題店除了有味全龍人氣球員視覺，也看得到小龍女成員的小立牌佈置。

除了聯名餐點將於全台定食8門市同步開賣，西門店特別規劃成聯名主題店，店內除了有味全龍人氣球員李凱威、劉基鴻、郭天信等視覺外，更特別設置味全龍專屬啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」成員Yuri、菲菲、沛沛的小立牌佈置，而且還有Yuri等身人形立牌，在入口處迎接球迷。

定食8同步推出多項期間限定活動，明天起至2月4日，完成指定任務並於社群分享聯名定食，即有機會抽中「味全龍限量球員簽名球」。

▲魁力屋拉麵北部首店進駐新光三越南西三館。（圖／品牌提供）

另外，京都北白川拉麵激戰區打響名號的「魁力屋拉麵」，繼去年登台首站選定台南，北部首間旗艦店將於1月16日進駐新光三越南西三館，不僅帶來正宗京都熟成醬油風味，更推出台北限定的奢華版「烏魚子拉麵」，開幕首3日每日前50名入店消費的民眾，即可獲得「免費招待券」。

關鍵字： 美食雲 定食8 味全龍 爭鮮

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【日韓峰會大驚喜】高市早苗、李在明打鼓合奏

推薦閱讀

千元有找泡湯+吃到飽　溫泉旅展檔期搶先開跑

千元有找泡湯+吃到飽　溫泉旅展檔期搶先開跑

雲林最新香客大樓啟用　住一晚400起

雲林最新香客大樓啟用　住一晚400起

定食8攜手味全龍推聯名餐點

定食8攜手味全龍推聯名餐點

彰化成美落羽松紅了！攝影大賽搶萬元獎金

彰化成美落羽松紅了！攝影大賽搶萬元獎金

身分證有4數字　飯店龍蝦雙人餐7折

身分證有4數字　飯店龍蝦雙人餐7折

上萬元飛了！正妹遊韓帶「1電器」慘進小房間

上萬元飛了！正妹遊韓帶「1電器」慘進小房間

先喝道連3周指定飲料優惠　買1送1、同品項第2杯半價

先喝道連3周指定飲料優惠　買1送1、同品項第2杯半價

屏東3大浪漫夜間燈海美到3月

屏東3大浪漫夜間燈海美到3月

400元騎高大駿馬！大人小孩都能體驗

400元騎高大駿馬！大人小孩都能體驗

君品推「住滿24hrs、機捷接駁」服務

君品推「住滿24hrs、機捷接駁」服務

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

雲林最新香客大樓啟用　住一晚400起

深耕忠貞市場超過40年！無名麵攤50元起

我家牛排高雄同盟店1/25開幕

千元有找泡湯+吃到飽　溫泉旅展檔期搶先開跑

天元宮櫻花季1/29開跑　走進幾米繪本

北市「落羽松+白雪木秘境」2日免門票

7990元起　易遊網澎湖花火節專案開賣

竹縣「5處落羽松秘境」美到2月

拉亞漢堡推《葬送的芙莉蓮》6款聯名包裝　1門市有打卡裝置

住嘉義飯店每人每晚750元送早餐、宵夜

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

千元有找泡湯+吃到飽　溫泉旅展檔期搶先開跑

雲林最新香客大樓啟用　住一晚400起

定食8攜手味全龍推聯名餐點

彰化成美落羽松紅了！攝影大賽搶萬元獎金

身分證有4數字　飯店龍蝦雙人餐7折

上萬元飛了！正妹遊韓帶「1電器」慘進小房間

先喝道連3周指定飲料優惠　買1送1、同品項第2杯半價

屏東3大浪漫夜間燈海美到3月

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366