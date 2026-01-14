先喝道連3周指定飲料優惠　買1送1、同品項第2杯半價

▲先喝道祭出3波飲品優惠。（圖／先喝道提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「先喝道」本周起每個星期五指定飲品優惠，有厚奶霜送風味茶、四季春茶王買2送1等，數量有限、送完為止。

先喝道本周五（16日）推「買1送1」，買太妃蜜桃風味厚奶霜送英式蜜桃風味茶，特價75元，每人限購3組。1月23日「大杯四季春茶王買2送1」，每人限購4組；1月30日「大杯玫瑰水」、「中杯玫瑰拿鐵」第2杯半價，限同品項，每人限購3組。以上優惠適用於門市、你訂自取。

▲全新馬年限定杯預計1月26日陸續抵達各門市。

業者同步推出馬年限定杯款，以旋轉木馬為視覺，搭配粉紅、藍色等杯身，營造過節氛圍，1月26日起各門市陸續到貨。

▲迷客夏祭出2波飲品優惠。（示意圖／迷客夏提供）

迷客夏近日也有2波飲品優惠，1月20日前推「39元鮮奶茶」，於門市購買2杯飲品可享39元加購中杯茶拿鐵1杯，品項有大正紅茶拿鐵、伯爵紅茶拿鐵、茉香綠茶拿鐵、原片青茶拿鐵、琥珀烏龍拿鐵，優惠可累計。

1月21日至2月3日期間再享「A+B組合優惠」，於門市購買A區醇濃鮮奶茶L杯+B區愛茶的牛即享折扣，北部優惠價89元、南部優惠價79元，優惠可累計。南部價區域：台中、南投、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東。北部價區域：基隆、新北、台北、桃園、新竹、苗栗、宜蘭、台東、澎湖、金門。