泡湯+吃到飽「千元有找」　台中知名溫泉旅展檔期搶先開跑

▲日光溫泉度假酒店此次旅展主打「泡湯＋吃到飽」平假日通用方案，吸引不少小資族與家庭客群關注。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

「台中百工百業博覽會」攜手「ATTA台中國際旅展」將於1月16日至19日在台中國際會展中心舉辦加碼場旅展，瞄準年節前後旅遊與餐飲消費熱潮。台中日光溫泉度假酒店也把握檔期，於觀光旅遊展區設攤搶攻新年市場，並自1月9日起率先啟動官網線上旅展，提前釋出多項餐飲、住宿與泡湯優惠，吸引旅人目光。

台中日光溫泉此次主打「平假日皆適用」的泡湯與餐飲組合，推出千元有找的「泡湯＋吃到飽」方案。持券可不限時使用戶外SPA大眾湯，體驗冷熱池、裸湯、烤箱、蒸氣室及SPA水療設施，並搭配午餐或晚餐自助餐，讓不少小資族與家庭客群趁旅展一次入手平假日通用券，兼顧放鬆與美食。

住宿方面則推出旅展限定折扣，原價萬元以上的豪華客房下殺至48折起，一泊一食雙人房優惠價4,999元、四人房6,999元，現省金額超過5,000元。飯店指出，週一至週四持券入住，還可免費升等會館豪華客房，每房配置專屬私密溫泉池，無論是情侶度假或家庭出遊，都能在市區近郊享受兼具隱私與舒適的住宿體驗。

餐飲與泡湯券同樣成為旅展亮點。回購率高的「花見西餐廳」自助餐券推出買4送1方案，平均每張最低720元起，假日不加價；戶外SPA大眾湯平日泡湯券則買5送1，每人平均450元即可不限時入湯，旺季同樣適用。偏好私人空間的消費者，亦可選擇「蜜月湯屋」雙人泡湯券，平日買2送1，每組3張1,500元，並可加價升等主題或豪華湯屋。

此外，台中日光溫泉同步推出消費滿額贈活動，且可累贈回饋，贈品包含台灣知名伴手禮春拌麵、歐客佬精品聯名濾掛咖啡、雪森檜木精油露、泡湯券與茶禮盒等，讓旅展消費不僅有折扣，也多了實用與分享的附加價值。飯店表示，希望藉由線上線下同步的旅展形式，提供消費者更多彈性選擇，也提前為農曆年前的旅遊與聚餐需求暖身。

