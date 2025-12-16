曾是國軍戰備物資供應重鎮！羊肉爐紅燒牛變罐頭　免費無限量試吃

桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

這座位於雲林斗六的「欣欣國軍罐頭工廠」，曾是國軍戰備物資的供應重鎮，如今成功轉型為觀光工廠。在展售中心不論是充滿回憶的營養口糧、濃郁的紅燒肉罐頭，以及熱銷的養生羊肉爐等，全都大方提供無限量免費試吃，吃喜歡就可以買回家。

交通方式＆停車資訊

欣欣國軍罐頭工廠位於雲林斗六郊區，搭乘火車或高鐵都還需要轉乘且距離較遠，自行開車前往較為方便。欣欣國軍罐頭工廠有提供免費停車場，且全區廣大，可停車數量充足，非常方便，不用擔心停車問題。

1.國道三號：從「斗六交流道」（250－斗六）下，往斗六方向行駛。

2.國道一號：轉快速道路台78線往東，至古坑系統交流道接國道三號北上，於斗六交流道下。

3.下交流道，車程約10～15分鐘。

4.導航搜尋「欣欣生技食品」或「欣欣國軍罐頭工廠」即可順利導航抵達。

介紹

這裡曾經富有軍事與食品工業發展的歷史，如今工廠已經成功轉型為觀光型態，不僅能買到實惠的商品，更能透過參觀，了解「軍規」品質背後的故事。園區蠻大的，開車進入後跟著指標前進，停好車後就可以下車參觀選購，來到欣欣國軍罐頭工廠的最大重點就是這一間「展售中心」！

▲在入口處的兩側有設置了一些充滿趣味的裝置藝術，結合了最具代表的罐頭元素，非常適合拍照打卡留念。

▲進入展售中心後，映入眼簾的便是琳琅滿目的罐頭商品，現場的買氣相當熱烈，各種商品都有提供免費試吃，這也是欣欣工廠最吸引人的亮點！

▲工作人員會熱情地提供多種罐頭料理的試吃，從經典的紅燒肉罐頭、到當季主打的羊肉爐、甚至是搭配罐頭的滷肉飯，幾乎是無限量供應。

▲到此一遊的訪客都能夠盡情品嚐美味，同時也是代表他們對自家產品美味的自信。



▲營養口糧是絕對不能錯過的必買特色商品，軍用迷彩的外包裝，是最能代表軍旅記憶的商品，更是許多退伍軍人的青春回憶。

紅燒豬、牛肉罐頭

這也是經典中的經典！來到現場參觀時，真的時刻被這股香氣攻擊，讓人忍不住就向前試吃品嚐。醬汁濃郁，肉質軟爛入味，是颱風天、登山露營時的必備良伴，也是在家就能快速煮出美味料理的秘密法寶！

養生羊肉爐

現場最熱銷、最受歡迎的，那肯定是養生羊肉爐！這也是欣欣轉型民用市場後的大成功產品。雖然桃桃和予先生不喜吃羊肉，但不少吃過的人都表示湯頭溫潤不燥，而且內容羊肉份量十足。透過現場大方提供免費試吃，品嚐後多數遊客都會忍不住直接搬一箱回家，更是冬季必備的進補聖品！

心得

從昔日國軍戰備物資的供應商，到今日開放大眾參觀的觀光工廠，欣欣國軍罐頭工廠的轉型成功，也是一部濃縮了台灣味的飲食歷史。館內大方提供免費試吃，讓遊客能無限品嚐美味的商品，吃好吃再買，不會有推銷購買壓力。下次來到雲林斗六，不妨到此走走參觀，感受這份從軍旅歲月跨越到國民餐桌的經典滋味。

欣欣國軍罐頭工廠

地址：雲林縣斗六市保長路60號

電話：0928－729648

營業時間：08：00～17：30

